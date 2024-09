Les notes des pilotes au Grand Prix d'Azerbaïdjan F1 2024

La Williams était dans son jardin à Bakou et Alex Albon n'a pas laissé filer l'occasion. L'oubli par ses mécaniciens d'un ventilateur, qui a ruiné son tour en Q3, aurait pu coûter cher mais il en a fait abstraction et a livré le lendemain une course impeccable.

Note Motorsport.com 8 Ma note - Moyenne des lecteurs 8.54 (550 votes)