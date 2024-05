Les notes des pilotes au Grand Prix d'Émilie-Romagne F1 2024

Pneus : S (7 tours) H (34 tours) M (20 tours) S (3 tours)

C'est rare mais Alonso a raté son week-end dans les grandes largeurs : accident en EL3, hors piste et élimination en Q1 et course transformée en une séance d'essais grandeur nature... Bref, il aurait fallu que la course soit folle pour espérer sauver les meubles, mais ça n'a pas été le cas.

