Les notes des pilotes au Grand Prix de Miami F1 2024

Pneus : H (26 tours) M (34 tours)

Nouveau week-end irrégulier pour Mercedes, et Lewis Hamilton a fait comme il a pu. Il a longtemps buté sur Kevin Magnussen et son jusqu'au-boutisme en sprint, et commis une erreur bête de limiteur dans les stands derrière la voiture de sécurité.

Note Motorsport.com 6 Ma note - Moyenne des lecteurs 6.66 (487 votes)