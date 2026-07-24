Qui d'autre a des nouveautés pour la Hongrie ?

McLaren dispose d'un nouvel aileron arrière, d'un nouveau fond plat et de modifications des ailettes des écopes de frein à l'avant comme à l'arrière.

Mercedes apporte un petit ensemble d'évolutions spécifiques au circuit pour répondre aux fortes chaleurs et aux appuis élevés de la Hongrie.

Red Bull a modifié son diffuseur et son aileron arrière, tandis que Ferrari dispose également d'un package d'aileron arrière revu.

Red Bull car tech detail Photo by: Ronald Vording

Williams a fait évoluer son fond plat et son aileron arrière avec des ajouts spécifiques à la Hongrie.

Racing Bulls a équipé ses deux voitures de ses nouvelles évolutions, avec un arceau plus carré doté d'ailerons supplémentaires.

Racing Bulls car tech detail Photo by: Oleg Karpov

Haas a retravaillé le carénage de l'actionneur de son aileron arrière afin d'ajouter un soupçon d'appui.

Audi roulera avec une nouvelle dérive d'aileron arrière, tandis que Cadillac a amélioré ses écopes de frein pour les sections lentes de la Hongrie.