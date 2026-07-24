Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

GP de Hongrie

2026 Formule 1 GP de Hongrie

Hungary
23 juil. 2026 au 26 juil. 2026
Hungaroring, HU

LIVE F1 - Les Essais Libres 1 du GP de Hongrie en direct

Classement en direct

Résumé

Live Texte

Ce Livetext est traduit automatiquement à partir d'une autre édition. Des erreurs de traduction peuvent apparaître. Lire dans la langue d'origine.

Quels rookies sont en piste pour les EL1 ?

McLaren : Fornaroli remplace Piastri Mercedes : Vesti remplace Antonelli Alpine : Aron remplace Colapinto Haas : Hirakawa remplace Bearman Cadillac : Herta remplace Bottas

Leonardo Fornaroli, McLaren, Will Joseph, Director of Race Engineering, McLaren

Leonardo Fornaroli, McLaren, Will Joseph, Director of Race Engineering, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Qui d'autre a des nouveautés pour la Hongrie ?

McLaren dispose d'un nouvel aileron arrière, d'un nouveau fond plat et de modifications des ailettes des écopes de frein à l'avant comme à l'arrière.

Mercedes apporte un petit ensemble d'évolutions spécifiques au circuit pour répondre aux fortes chaleurs et aux appuis élevés de la Hongrie.

Red Bull a modifié son diffuseur et son aileron arrière, tandis que Ferrari dispose également d'un package d'aileron arrière revu.

Red Bull car tech detail

Red Bull car tech detail

Photo by: Ronald Vording

Williams a fait évoluer son fond plat et son aileron arrière avec des ajouts spécifiques à la Hongrie.

Racing Bulls a équipé ses deux voitures de ses nouvelles évolutions, avec un arceau plus carré doté d'ailerons supplémentaires.

Racing Bulls car tech detail

Racing Bulls car tech detail

Photo by: Oleg Karpov

Haas a retravaillé le carénage de l'actionneur de son aileron arrière afin d'ajouter un soupçon d'appui.

Audi roulera avec une nouvelle dérive d'aileron arrière, tandis que Cadillac a amélioré ses écopes de frein pour les sections lentes de la Hongrie.

Les évolutions d'Aston Martin, et comprendre le document des nouveautés F1

Vous avez sans doute vu des captures du document de la FIA présentant les nouveautés, avec 16 pièces différentes enregistrées comme évolutions. En réalité, il y en aura beaucoup plus, car de nombreux composants ont dû être modifiés en interne pour s'adapter aux nouvelles pièces aéro.

Donc si quelqu'un vous parle de "16 évolutions", vous avez le droit de répondre "en fait..."

Cliquez sur le lien dans le post ci-dessous pour les voir !

Les nouveautés Aston Martin se dévoilent !

Après 10 manches passées à évoluer en fond de grille, Aston Martin dispose désormais d'une multitude d'évolutions à présenter. Nous les avons passées au surligneur (virtuel) pour vous montrer ce qui est nouveau.

Formula 1

Aston Martin's heavily updated AMR26 breaks cover in Hungary pitlane

After falling to the back of the grid, Aston Martin's wide-ranging updates have finally been seen in the wild. Here's what the team has brought

Aston Martin's heavily updated AMR26 breaks cover in Hungary pitlane

Les essais du GP de Hongrie de F1 arrivent !

Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ! Ça fait quoi, oh, un peu moins d'une semaine ? Le train de la F1 a encore un arrêt avant de rentrer au dépôt pour quelques semaines : le Hungaroring, juste au nord-est de Budapest.

Toujours une manche sympa, et la Hongrie au calendrier fait presque figure de traditionnel amuse-bouche avant l'été. Désolé pour la photo ci-dessous, il a plu hier...

General view

General view

Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

Par: Jake Boxall-Legge

Publié: