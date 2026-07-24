Les évolutions d'Aston Martin, et comprendre le document des nouveautés F1
Vous avez sans doute vu des captures du document de la FIA présentant les nouveautés, avec 16 pièces différentes enregistrées comme évolutions. En réalité, il y en aura beaucoup plus, car de nombreux composants ont dû être modifiés en interne pour s'adapter aux nouvelles pièces aéro.
Donc si quelqu'un vous parle de "16 évolutions", vous avez le droit de répondre "en fait..."
Cliquez sur le lien dans le post ci-dessous pour les voir !
Après 10 manches passées à évoluer en fond de grille, Aston Martin dispose désormais d'une multitude d'évolutions à présenter. Nous les avons passées au surligneur (virtuel) pour vous montrer ce qui est nouveau.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ! Ça fait quoi, oh, un peu moins d'une semaine ? Le train de la F1 a encore un arrêt avant de rentrer au dépôt pour quelques semaines : le Hungaroring, juste au nord-est de Budapest.
Toujours une manche sympa, et la Hongrie au calendrier fait presque figure de traditionnel amuse-bouche avant l'été. Désolé pour la photo ci-dessous, il a plu hier...