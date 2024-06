Championnat - Verstappen creuse l'écart malgré tout

Max Verstappen a beau avoir perdu une possible victoire dans son accrochage avec Lando Norris, il réalise tout de même une nouvelle opération comptable intéressante à l'issue du Grand Prix d'Autriche. Car avec sa victoire au Sprint la veille, et les points sauvés de la cinquième place ce dimanche, le leader du championnat creuse l'écart en tête en inscrivant 19 unités. Il distance ainsi Lando Norris et Charles Leclerc, qui n'ont inscrit que quelques unités.

Vainqueur du jour, George Russell est septième du championnat à un point d'Oscar Piastri. Les deux hommes reviennent surtout très près de Sergio Pérez. Côté tricolore, Pierre Gasly ajoute un point dans son escarcelle et pointe 15e du classement, deux places devant son coéquipier Esteban Ocon.

Chez les constructeurs, Red Bull demeure un solide leader avec 64 points d'avance sur Ferrari, mais McLaren revient désormais à 23 longueurs de la Scuderia. Mercedes inscrit pas moins de 45 points sur ce week-end victorieux. Haas, avec 12 unités inscrites, réalise un gros coup à la septième position, prenant dix points d'avance sur Alpine. Stake F1 ferme toujours la marche sans avoir ouvert son compteur.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs