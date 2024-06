Championnat - Verstappen plus leader que jamais, Norris nouveau dauphin

En remportant le GP d'Espagne, Max Verstappen a conforté sa place de leader au championnat pilotes, devant un nouveau dauphin en la personne de Lando Norris, qui a profité de sa seconde place pour dépasser Charles Leclerc, seulement cinquième à Barcelone. Le reste du top 10 est inchangé.

Chez les constructeurs, Red Bull creuse un peu plus l'écart avec Ferrari mais ne capitalise pas énormément sur sa victoire puisque Sergio Pérez n'a terminé qu'à la huitième position. L'écurie autrichienne n'a finalement inscrit que deux points de plus que Mercedes et que quatre unité de plus que McLaren. Alpine poursuit sur sa bonne dynamique en plaçant à nouveau ses deux voitures dans les points, dans une course bien moins aléatoire qu'il y a deux semaines.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs