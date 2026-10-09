EL1 - Russell devance Leclerc et Norris avant les qualifs sprint

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Fans gathered at the stage

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
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Charles Leclerc, Ferrari

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

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Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
34

Pour cette unique séance de travail d'un week-end sprint à Marina Bay, une première pour le Grand Prix de Singapour, les pilotes ont pris la piste sous un ciel  et par des températures élevées, avec 32°C dans l'air et 54°C au sol.

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Toutes les voitures étaient en gommes dures à l'exception de Sergio Pérez. Les deux Red Bull se sont immédiatement installées en haut de la feuille des temps, Max Verstappen en tête en 1'35"641. Lewis Hamilton est venu s'intercaler entre les deux RB22.

La piste, encore très sale, évoluait rapidement. Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Pierre Gasly et Oliver Bearman se sont invités dans le top 10, tandis que Charles Leclerc s'emparait du meilleur temps avec 28 millièmes d'avance sur Lando Norris. Le champion du monde en titre a ensuite pris les commandes de la séance en 1'34"367, reléguant George Russell à plus de six dixièmes.

Les chronos continuaient de s'améliorer avec une piste encore très poussiéreuse, et les pilotes se succédaient en tête du classement. À la mi-séance, Kimi Antonelli occupait cette position, avec 56 millièmes d'avance sur son coéquipier.

Lance Stroll (Aston Martin Racing)

Lance Stroll (Aston Martin Racing)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lando Norris a frôlé le mur avec sa McLaren, mais a pu rejoindre l'échappatoire sans conséquence. De son côté, Lance Stroll s'est impatienté à la radio, se plaignant de freins qui ne fonctionnaient pas.

Nico Hülkenberg s'est immobilisé à la sortie de la voie des stands en raison d'un problème de boîte de vitesses, provoquant un bref déploiement de la Virtual Safety Car. Dans les dix dernières minutes de la séance, les pilotes sont passés aux pneus tendres et mediums.

George Russell a signé le meilleur temps en gommes tendres, en 1'32"864, avec 34 millièmes d'avance sur Oscar Piastri. Lewis Hamilton a ensuite amélioré la référence du Britannique en 1'32"821. Kimi Antonelli et les deux Red Bull occupaient les cinquième, sixième et septième places, mais avaient réalisé leurs chronos en pneus mediums.

Russell a finalement repris les commandes de la séance, avec plus de cinq dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton. Sorti très tardivement en pneus tendres, Lando Norris s'est installé à la deuxième place, à deux dixièmes de la Mercedes.

Dans les dernières secondes des EL1, Kimi Antonelli a commis une erreur et s'est immobilisé dans une échappatoire, avant de pouvoir repartir. Charles Leclerc a quant à lui récupéré la deuxième place à Norris dans son dernier tour, à deux dixièmes de Russell.

George Russell a donc signé le meilleur temps de cette première séance d'essais libres, devant Charles Leclerc et Lando Norris.

Classement bientôt disponible...

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