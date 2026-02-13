Ferrari et Hamilton terminent sur un drapeau rouge, Mercedes avec les meilleurs temps

La dernière journée de la première session d'essais hivernaux F1 2026 organisés à Bahreïn a vu Mercedes placer ses pilotes aux deux premières places dans une journée où les écuries auront engrangé énormément de tours.

Le premier drapeau rouge brandi ce vendredi aura donc été pour l'arrêt de la Cadillac pilotée en matinée par Valtteri Bottas, reparti en piste en moins de deux heures après, une fois son problème de refroidissement réglé.

Un arrêt en piste contrôlé pour Ferrari

Pour le reste de la grille, le roulage se sera déroulé de façon plutôt studieuse, jusqu'à l'entrée dans les 12 dernières minutes de la journée où Lewis Hamilton a stoppé sa Ferrari SF-26 au virage 8, causant un second drapeau rouge. Visiblement, il s'agissait juste pour l'écurie italienne de procéder à une panne d'essence volontaire, d'après les informations de Canal+ après un entretien avec Frédéric Vasseur.

Par la suite, un certain nombre de voitures ont repris la piste mais principalement pour participer à une série de tests FIA.

Côté chronos, ce sont donc les deux pilotes Mercedes, Kimi Antonelli devant George Russell, qui ont signé les meilleurs temps, en étant les seuls hommes à descendre sous les 1'34. Ils sont suivis par Hamilton à une demi-seconde et par Oscar Piastri, dernier pilote dans la même seconde qu'Antonelli.

L'Australien aura été l'un des stakhanovistes de ce vendredi et le pilote le plus assidu en piste avec 161 tours au compteur, devant les 150 boucles de Hamilton et les 144 de Franco Colapinto au volant de l'Alpine.

Colapinto se fait peur !

L'Argentin a d'ailleurs terminé la journée sur une petite frayeur quand il a failli, en chauffant ses pneus pour une procédure de départ, se mettre dans le mur, à gauche dans la ligne droite de départ/arrivée.

La prochaine et dernière session d'essais hivernaux 2026 de F1 aura de nouveau lieu à Bahreïn, du 18 au 20 février, et sera à suivre en direct et en intégralité sur Motorsport.com.

Essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1 - Jour 3

P. PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono Écart 1 Antonelli Mercedes 61 1'33"669 2 Russell Mercedes 78 1'33"918 +0"249 3 Hamilton Ferrari 150 1'34"209 +0"540 4 Piastri McLaren 161 1'34"549 +0"880 5 Verstappen Red Bull 61 1'35"341 +1"672 6 Hadjar Red Bull 59 1'35"610 +1"941 7 Ocon Haas 75 1'35"753 +2"084 8 Colapinto Alpine 144 1'35"806 +2"137 9 Bearman Haas 70 1'35"972 +2"303 10 Hülkenberg Audi 58 1'36"291 +2"622 11 Albon Williams 78 1'36"793 +2"996 12 Lawson Racing Bulls 119 1'36"808 +3"139 13 Sainz Williams 68 1'37"186 +3"517 14 Pérez Cadillac 67 1'37"365 +3"696 15 Bortoleto Audi 60 1'37"536 +3"867 16 Stroll Aston Martin 72 1'38"165 +4"496 17 Bottas Cadillac 37 1'38"772 +5"103