Formule 1

Ocon réagit aux propos de Komatsu : "L'équipe a aussi endossé sa part de responsabilité"

Esteban Ocon a été invité à réagir aux déclarations de son patron chez Haas, Ayao Komatsu, qui a déclaré début février que l'écurie "attendait plus de lui" en 2025.

Fabien Gaillard
Publié:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Même si son directeur Ayao Komatsu a expliqué en début de mois qu'il avait attendu plus d'Esteban Ocon lors de la saison 2025 de F1, sa première avec Haas, le Français estime que le Japonais a également bien fait comprendre que l'écurie avait sa part de responsabilités dans ses performances irrégulières.

Au cours d'une rencontre avec les médias dont Motorsport.com début février, Komatsu avait eu des propos marquants sur la dernière campagne en date d'Ocon. "Si on regarde uniquement le résultat sportif, sans entrer dans les détails, clairement, personne n'est satisfait des résultats sportifs d'Esteban l'an dernier", avait-il lancé.

"Il faisait équipe avec un rookie [Oliver Bearman]. Un rookie incroyable certes, mais malgré tout, Esteban a dix ans de F1 derrière lui, c'est un vainqueur de Grand Prix, il a fait des podiums. Donc on attendait plus de lui."

Des mots forts, mais que le directeur de Haas avait immédiatement contrebalancé en ajoutant : "Évidemment, ce n'est pas totalement de sa faute, c'est du 50-50. Parfois, c'est l'équipe : on n'a pas pu lui donner une voiture avec laquelle il était à l'aise, surtout en qualifications. Et sur certains circuits, ça s'est beaucoup plus accentué que sur d'autres."

Interrogé sur ces déclarations dans le paddock de Bahreïn ce vendredi et notamment sur l'aspect très franc concernant ses propres performances, Esteban Ocon a répondu en insistant sur la partie qui n'a pas forcément été la plus mise en avance, à savoir que Komatsu jugeait que les torts étaient partagés.

"Tout d'abord", a-t-il prévenu en préambule, "je suis complètement concentré sur cette saison. Je ne souhaite donc pas nécessairement parler de 2025. Mais, puisque vous me le demandez, je vais vous répondre."

Quand on lit l'article dans son intégralité, et pas seulement le titre, on voit que l'équipe a aussi endossé sa part de responsabilité.

"Les commentaires d'Ayao ne m'ont pas vraiment surpris. Nous avons beaucoup discuté pendant l'hiver. Et, évidemment, la saison a été marquée par des hauts et des bas pour toute l'équipe. Tout n'a pas été simple. Mais quand on lit l'article dans son intégralité, et pas seulement le titre, on voit que l'équipe a aussi endossé sa part de responsabilité. Ayao a dit que c'était du 50-50."

"Et je l'ai dit à plusieurs reprises l'année dernière pendant 12, 13, 14 courses. J'avais ce problème de blocage des roues avant, ce problème d'instabilité. Et c'était quelque chose de très différent de ce qui se passait de l'autre côté du garage. Ce n'était pas une question de confiance ou simplement de ne pas réussir à adopter le bon style de pilotage."

"La pression sur les freins était similaire, les conditions étaient similaires sur les deux voitures, mais moi j'avais un blocage, pas de l'autre côté [du garage]. Il y avait donc clairement quelque chose qui n'allait pas."

Le tournant d'Abu Dhabi

Esteban Ocon au volant de la Haas VF-26 aux essais de Bahreïn 2026.

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Sans entrer dans les détails, Ocon ne manque pas de rappeler que les choses ont soudainement changé sur ce front, du tout au tout, en plein GP d'Abu Dhabi, dernière manche de la saison dernière.

Le vendredi soir, le vainqueur du GP de Hongrie 2021, désabusé, faisait part de son incrédulité - se comparant à un rookie n'ayant jamais roulé en F1 - avant de retrouver un grand sourire le lendemain, en assurant vivre "son meilleur moment de l'année".

"[Ça n'allait pas] jusqu'au vendredi à Abu Dhabi. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que nous avons changé à Abu Dhabi, car cela ne regarde que nous. Mais quoi que nous ayons changé, la voiture a soudainement repris vie."

"J'étais à une demi-seconde de là où je devais être vendredi. Et puis, samedi matin, nous avons réalisé la performance que nous devions réaliser. Une excellente Q3, une septième place en course, c'est ce dont nous aurions eu besoin toute la saison."

"Nous travaillons donc tous ensemble, en essayant toujours de faire de notre mieux. Il y a des choses que nous avons manquées en tant qu'équipe, dans l'ensemble, et que nous aurions dû mieux faire. Et j'espère que nous y parviendrons tous cette année. Et, bien sûr, l'année dernière est désormais derrière nous."

Avec Téha Courbon

