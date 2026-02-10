Ocon veut accomplir plus en F1 et offrir à Haas son premier podium

Au cours de la saison 2026, Esteban Ocon atteindra deux caps symboliques : d'abord celui de ses 30 ans, le 17 septembre, puis - si tout va bien - celui de ses 200 départs en Grand Prix, du côté de Mexico le 1er novembre.

Le natif d'Évreux est désormais un visage familier d'une discipline dans laquelle il roule depuis 2016 et 180 GP - avec comme seule période creuse son année sans baquet en 2019 -, et l'un des 12 vainqueurs de GP que compte la grille 2026, grâce à sa victoire lors du chaotique Grand Prix de Hongrie 2021.

Toujours couvé, côté management, par Mercedes et après avoir accompagné Renault sous ses diverses identités, au début des années 2020 - offrant au passage à Alpine sa première et, à l'heure qu'il est, seule victoire en discipline -, Ocon est depuis l'an passé au sein de l'écurie américaine Haas.

Les ambitions sont forcément mesurées dans une structure qui s'est fait remarquer depuis ses débuts - eux aussi en 2016 - par une irrégularité certaine. Seule la saison 2018 dénote finalement, puisque Haas y a terminé en cinquième place chez les constructeurs, mais en dehors de cette anomalie, elle n'a jamais fait mieux que septième du classement.

Comme tout le monde, alors que la compétition n'est toujours pas lancée en 2026, le clan Haas espère que la révolution réglementaire l'aidera à boxer au-dessus de sa catégorie et à signer des résultats marquants. Mais pour Ocon, il y a clairement au moment d'aborder la campagne à venir l'ambition personnelle de sortir de l'ombre du milieu ou de la seconde partie de tableau.

"Ça fait dix ans que je suis en F1", a-t-il déclaré dans le cadre de l'émission "Clique", de Canal+. "C'est sûr qu'il y a une victoire, il y a eu des podiums, il y a eu des choses sympa. Mais ce n'est pas assez souvent. Faire des top 10, c'est notre objectif cette année. Marquer des points à toutes les courses. Ce que je veux, c'est gagner, être près du top 5, faire le premier podium de mon équipe."

"Beaucoup de personnes me disent 't'as déjà accompli beaucoup en F1', et je ne trouve pas que c'est le cas. Parce que, quand on est beaucoup dans les équipes de milieu de peloton, on peut avoir tendance à oublier qu'on n'est pas là juste pour participer, on est là pour gagner."

"Ce que je veux, c'est gagner. Et je suis là pour ça. En étant réaliste, on ne va pas gagner cette année, mais ce que je veux, c'est avoir une bien meilleure saison que l'année dernière. Quand tu me dis [il s'adresse au présentateur, Mouloud Achour] que j'ai fait 15e au championnat, ça me fend le cœur, tu vois."

"Parce qu'avec le travail qu'on fournit, toute la motivation et la sueur que j'y mets, ça vaut mieux que 15e. On repart cette saison avec la faim et la motivation et j'espère revenir à la fin de l'année et que tu dises un chiffre bien meilleur que celui-là."

Une équipe Haas "qui monte en puissance"

Esteban Ocon lors des essais privés de Barcelone au volant de la Haas VF-26. Photo de: Haas F1 Team

Si la limite semble dans un premier temps être matérielle, le modèle économique de Haas rendant très compliqué le fait de pouvoir espérer rivaliser avec des structures plus huppées, le Français n'est pas forcément exempt de tout reproche dans le compartiment de la performance individuelle, comme l'a déjà expliqué son directeur, Ayao Komatsu.

Ocon assure en tout cas qu'il y a des progrès au sein de Haas : "On a une équipe qui monte en puissance. Il y a beaucoup plus de moyens qui sont développés, des personnes qui sont recrutées depuis que je suis arrivé. Ne jamais dire jamais, j'espère avoir une bonne voiture et qu'on pourra se battre pour de belles choses en 2026."

Et quand il lui est demandé ce qu'il adviendrait dans le cas où il finirait encore plus loin que la 15e place au championnat pilotes, le Normand de répondre : "Ça peut arriver aussi, oui. Je ne veux pas y penser [rires], parce que ce serait une saison très longue. Dans cette saison, on ne sait pas si on sera devant, derrière ou au milieu. Personne ne sait, en fait."