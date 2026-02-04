Ocon pas totalement convaincu par l'aéro active des F1 2026

Les premiers essais hivernaux de la saison 2026 de F1 ont permis de découvrir les nouvelles monoplaces développées dans le cadre du nouveau règlement. Au-delà de la découverte des différents choix techniques opérés par chaque équipe, ces tests ont également offert les premiers retours des pilotes sur le comportement de ces voitures inédites.

Outre un moteur remanié et un châssis conçu pour générer moins d'appui, l'autre grande nouveauté de cette réglementation réside dans l'aérodynamique active. Les nouvelles F1 disposent désormais de deux ailerons mobiles, à l'avant et à l'arrière, contrôlés directement par le pilote depuis le volant.

Ces ailerons peuvent être utilisés selon deux modes : le "straight mode" (ou mode ligne droite), actif dans des zones spécifiques de chaque circuit, où les flaps se réorientent pour réduire la traînée et augmenter la vitesse en ligne droite ; et le "corner mode" (ou mode virage), applicable partout ailleurs, où les ailerons reprennent leur configuration initiale à fort appui.

Esteban Ocon lors des tests de Barcelone. Photo de: Haas F1 Team

Esteban Ocon a été interrogé sur ses premières impressions concernant l'aérodynamique active. Il a été le deuxième pilote à accumuler le plus de tours après George Russell, avec plus de 200 boucles au compteur. Le Français a d'abord reconnu être quelque peu déçu par ce qu'il avait découvert, avant de nuancer ses propos, jugeant sa première formulation trop négative.

"Concernant l'aéro active, pour être honnête, je suis un peu déçu, parce qu'au final c'est juste un DRS… mais à l'avant", a-t-il confié lors d'une rencontre avec les médias, dont Motorsport.com. "Et on l'utilise quasiment tout le temps [...] C'est peut-être un peu extrême. Disons que je ne suis pas déçu, mais je pense qu'on aurait pu l'utiliser de manière plus intelligente."

Ocon a avoué qu'il aurait préféré un système un peu plus complet et détaillé, avec un éventail de modes plus large, qui permettrait de changer de configuration d'aileron pour quasiment chaque type de virages.

"C'est davantage un outil d'efficacité aérodynamique qu'un véritable système offrant beaucoup de possibilités de réglages ou d'exploitation", a-t-il ajouté. "Bien sûr, on peut faire quelques petits ajustements, mais j'aurais préféré qu'on puisse régler le flap avant comme on le souhaite pour chaque virage, avant même de rouler. C'est ça, pour moi, une vraie aéro active."

Esteban Ocon dans la Haas à Barcelone. Photo de: Formula 1

"Comme sur la Pagani Huayra il y a quelques années : cette voiture avait une aéro active à l'avant qui s'adaptait aux virages et aux besoins en termes d'équilibre. C'est davantage cette approche que j'appelle de l'aéro active, plutôt qu'un simple DRS à l'avant. C'est sympa, mais je pense qu'on pourrait l'exploiter à un niveau bien plus poussé que ce que l'on fait aujourd'hui."

Une possibilité de modifier l'aérodynamique active ?

Lorsqu'on lui a demandé s'il serait possible de faire évoluer ce système en discutant avec la FIA, Ocon a reconnu que cela semblait improbable, compte tenu de la nature même du dispositif.

"Non, je ne pense pas que ce soit possible avec l'outil dont on dispose actuellement", a-t-il répondu. "C'est un système tout ou rien : activé ou désactivé. Ce n'est pas quelque chose de progressif, avec des angles de flap ajustables de manière fine. Ce n'est pas assez détaillé. En l'état, c'est simplement on/off, donc je ne pense pas que ce soit faisable."