Norris ralenti par un problème de freins en qualifs sprint

Les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri n'ont pu faire mieux que les sixième et septième places lors des qualifications sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne. Battues par les Mercedes, les Ferrari et la Red Bull de Max Verstappen, les MCL40 ont semblé plus en difficulté que prévu sur le tracé de Silverstone, en particulier celle du champion en titre.

Déjà en EL1, Norris semblait à la limite au volant d'une monoplace particulièrement réactive et nerveuse. Il a ensuite vécu une séance qualificative mouvementée, frôlant même l'élimination en SQ2 alors qu'il ne pointait qu'au neuvième rang.

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McLaren a ensuite expliqué que le Britannique avait subi des dommages au niveau de son écope de frein avant droite, ce qui avait lourdement pénalisé les performances aérodynamiques de sa voiture, bien plus qu'il ne l'avait lui-même imaginé. La monoplace a toutefois pu être réparée à temps pour la SQ3, où Norris a enfin retrouvé une voiture "bien meilleure".

"En réalité, [le problème au niveau des freins] a eu beaucoup plus d'impact que ce que je pensais", a-t-il expliqué après les qualifications. "Nous n'avons réussi à le régler que pour la dernière partie des qualifications. Les mécaniciens ont fait un super travail pour réparer la voiture avant cette ultime tentative."

"Mais la voiture était complètement différente, bien meilleure. Franchement, pendant la majeure partie de la séance, elle était assez mauvaise. Nous avons eu de la chance de pouvoir corriger ça, parce qu'elle donnait vraiment l'impression d'être une voiture totalement différente."

"Au moment de mon dernier tour, j'avais enfin retrouvé les bonnes sensations et j'avais le sentiment que je pouvais encore attaquer beaucoup plus. C'est donc un peu frustrant aujourd'hui, même si je pense que le rythme était bien là, ou en tout cas pas très loin."

Lando Norris (McLaren) Photo de: Paul Foster

Ainsi, Lando Norris estime le rythme de McLaren un peu plus performant que ce qui a été vu en qualifications. Pour le sprint, s'il juge la Mercedes de George Russell intouchable, il espère pouvoir se battre avec la Red Bull de Max Verstappen.

"Je vais essayer [de gagner quelques places en sprint]", a déclaré Norris. "Je pense que nous pouvons peut-être nous battre avec la Red Bull. En revanche, la Mercedes de George est clairement beaucoup plus rapide. Affronter une voiture qui a ce niveau de performance sera donc difficile, mais on ne sait jamais."

"Je suis quand même plus satisfait en fin de séance. Il faut simplement que nous comprenions quelques points et que nous voyions ce que nous pouvons améliorer pour [samedi]."

Piastri plus pessimiste sur le niveau de McLaren

Oscar Piastri s'est montré moins optimiste que son coéquipier. En meilleure forme que Norris depuis le début du week-end, l'Australien a échoué en septième position sur la grille de départ du sprint, victime des écarts infimes dans le top 7.

"Après les essais libres, nous avions l'air assez lents, donc c'est à peu près là où nous pensions nous situer", a expliqué Piastri. "Honnêtement, nous nous attendions davantage à nous battre avec le groupe derrière Kimi et Lewis. Ça a été une journée compliquée, mais nous allons essayer de progresser pour demain."

"[La voiture] s'est un peu améliorée, c'est certain, mais pas autant que nous en avions besoin, malheureusement. J'ai le sentiment d'avoir vraiment tout donné aujourd'hui, mais nous n'avions tout simplement pas le rythme. C'est un peu dommage, mais nous réessaierons demain."