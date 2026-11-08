Réactions

Formule 1 GP de São Paulo

Russell explique sa colère à Interlagos : "Un problème de communication"

George Russell est revenu sur sa colère à la radio après un problème de communication avec Mercedes lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo.

Filip Cleeren

Publié: 8 nov. 2026, 07:54

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dans la lignée des qualifications perturbées par la météo au Grand Prix de São Paulo, George Russell affichait une mine particulièrement sombre lorsqu'il s'est présenté devant les micros lors de la conférence de presse d'après-séance.

Le titre est désormais hors de portée et une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement de moteur signifiait que Russell ne pouvait de toute façon pas s'élancer depuis la première ligne dimanche. Mais au terme d'une année difficile, décrocher une nouvelle pole position restait important sur le plan mental, avec ou sans pénalité, ne serait-ce que pour poser les bases d'une saison 2027 plus solide.

Les qualifications mouvementées d'Interlagos, sous la pluie, lui ont offert cette occasion. Alors que les conditions commençaient à nouveau à se dégrader en Q3, le Britannique a été le plus rapide du premier run en pneus intermédiaires et a relégué Lando Norris à quatre dixièmes lors de sa première tentative.

Lire aussi :

Juste après avoir signé un temps suffisant pour s'emparer provisoirement de la pole position, son ingénieur de course, Marcus Dudley, l'a incité à poursuivre sur un tour supplémentaire avant que les conditions ne se détériorent : "Attaque si tu peux, je pense que nous aurons encore un tour avant l'arrivée de la pluie."

Russell s'est ensuite retrouvé derrière la Williams d'Alexander Albon dans le deuxième secteur, pressant son ami de s'écarter : "Bouge, Albono !"

Mais lorsque Dudley a suggéré à Russell qu'il aurait la possibilité de tenter un dernier tour rapide, la confusion s'est installée. Une décision rapide devait être prise alors que le Britannique approchait du virage 12, où plusieurs pilotes ont glissé dans l'herbe détrempée.

Alex Albon et George Russell.

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

"Tu dois me dire ce que je dois faire, mec. Je ralentis ou j'y vais ?", a demandé Russell à la radio.

La réponse est arrivée immédiatement : "On peut ralentir maintenant, ralentis maintenant", ce à quoi Russell, peu convaincu, a demandé confirmation.

C'est précisément à cet instant que Norris a franchi la ligne pour boucler un deuxième tour chronométré et a amélioré de deux dixièmes le temps de référence de Russell, lui arrachant ainsi la pole position. Alors que les conditions se dégradaient rapidement, Russell a compris que la décision d'interrompre son tour était la mauvaise et qu'il venait de laisser passer une occasion de décrocher une pole salvatrice.

Après tout ce qu'il avait déjà traversé cette année, il ne l'a pas vraiment bien pris.

"Mec, tu m'as dit de lever le pied. C'est quoi ce bordel !", a lâché Russell. "George, tu es P2", a tenté d'intervenir le directeur de Mercedes, Toto Wolff, sans parvenir à le calmer. Russell lui a répondu : "Je ne veux pas être P2, je veux être P1. C'était un tour pour la P1. Putain !"

Le court intervalle entre la sortie du parc fermé et la conférence de presse obligatoire des trois premiers n'a guère suffi à atténuer sa déception.

"Je pense que c'était simplement un petit problème de communication. Je devais discuter avec l'équipe parce que nous pensions pouvoir effectuer un tour supplémentaire avant l'arrivée de la pluie", a expliqué Russell. "J'étais sur un très bon tour et on m'a demandé de ralentir parce que j'avais rattrapé Albon, puis évidemment, la pluie est arrivée."

George Russell (Mercedes)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"C'est très décevant. Nous devons comprendre comment cela a pu se produire et pourquoi nous nous sommes trompés. Mais je me suis senti très fort pendant toute la séance. J'avais vraiment le sentiment que la pole était à notre portée. Au moment même où la décision a été prise, je pense que nous avons compris qu'elle était mauvaise, car on pouvait déjà sentir que la pluie tombait plus fort."

Russell a toutefois tenu à ne pas accabler son ingénieur de course, soulignant qu'une décision prise en une fraction de seconde dans des conditions changeantes dépendait d'un travail d'équipe complexe dans le garage.

"Nous ne pouvons pas rejeter la faute sur quelqu'un. Nous devons comprendre pourquoi nous avons pris cette décision et si nos systèmes nous fournissaient les informations dont nous avions besoin, car nous nous appuyons sur le radar", a-t-il déclaré.

"Ce n'est pas la faute de mon ingénieur. C'est lui qui transmet le message, mais 12 personnes lui parlent et lui donnent des informations qu'il doit ensuite me relayer. Nous devons donc simplement comprendre pourquoi nous avons pris cette décision."

Interrogé par Sky Sports après la séance, Toto Wolff n'était pas convaincu que Russell aurait pu conserver la pole, compte tenu de la dégradation sensible des conditions dans le virage 12 par rapport à celles rencontrées par Norris quelques instants plus tôt.

Toto Wolff

Photo de: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

"Si nous avions une boule de cristal pour savoir s'il fallait ralentir ou non, cela nous serait bien utile", a-t-il déclaré. "C'est une décision difficile, du 50-50. Il arrivait sur Albon et avait 18 millièmes d'avance sur Norris à ce moment-là. Je ne pense donc pas que cela aurait suffi pour décrocher la pole. Mais il a évidemment parfaitement piloté pendant toutes les séances et il méritait cette pole position."

Toujours combatif, Russell espère désormais que les conditions seront similaires dimanche. Il s'élancera de la septième place en raison de sa pénalité. Son coéquipier Kimi Antonelli prendra quant à lui place aux côtés de Norris après avoir signé le troisième temps des qualifications, sans parvenir à suivre le rythme de Russell.

Les autres favoris, Max Verstappen et Lewis Hamilton, s'élanceront depuis le fond de la grille et ne devraient pas jouer les premiers rôles, tandis que Charles Leclerc et Oscar Piastri partiront du milieu de peloton.

"Je me sentais vraiment en confiance sous la pluie. Je pense que mon rythme et celui de Lando étaient de loin les meilleurs en piste", a affirmé Russell. "J'espère qu'il pleuvra demain. Je pense que j'aurai davantage de chances si la piste est mouillée."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Hamilton assure que les tensions avec Leclerc sont terminées

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Filip Cleeren





Lando Norris en pole sous la pluie à São Paulo !



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



11 h



Lando Norris en pole sous la pluie à São Paulo !





La F1 prolonge son Grand Prix au Brésil jusqu'en 2035



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



17 h



La F1 prolonge son Grand Prix au Brésil jusqu'en 2035





Le patron de Racing Bulls "comprend la frustration" liée au retard dans le choix des pilotes



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



22 h



Le patron de Racing Bulls "comprend la frustration" liée au retard dans le choix des pilotes

Plus de

George Russell





George Russell "un peu épuisé" et pénalisé sur la grille au Brésil



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



1 j



George Russell "un peu épuisé" et pénalisé sur la grille au Brésil





Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027



Formule 1



Formule 1 4 j



Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027





Wolff autorise Russell à zapper les médias, une amende pour Mercedes



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



5 j



Wolff autorise Russell à zapper les médias, une amende pour Mercedes

Plus de

Mercedes





Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1



Formule 1



Formule 1 15 h



Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1





Rosberg critique la gestion de Ferrari : "Les consignes ne sont pas assez claires"



Formule 1



Formule 1 1 j



Rosberg critique la gestion de Ferrari : "Les consignes ne sont pas assez claires"





Antonelli : "Ma préparation pour 2027 commence maintenant" après son sacre en F1



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



1 j



Antonelli : "Ma préparation pour 2027 commence maintenant" après son sacre en F1

Dernières actus





Russell explique sa colère à Interlagos : "Un problème de communication"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



1 min



Russell explique sa colère à Interlagos : "Un problème de communication"





Hamilton assure que les tensions avec Leclerc sont terminées



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



10 h



Hamilton assure que les tensions avec Leclerc sont terminées





Verstappen a préféré regarder la Premier League pendant le déluge à Interlagos



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



10 h



Verstappen a préféré regarder la Premier League pendant le déluge à Interlagos





La grille de départ du Grand Prix de São Paulo F1 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



11 h



La grille de départ du Grand Prix de São Paulo F1 2026

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire