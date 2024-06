Sprint - Verstappen vainqueur, les McLaren se neutralisent

Le Grand Prix d'Autriche accueille la troisième course sprint de la saison 2024 de F1, et comme à Miami, c'est Max Verstappen qui emmène le peloton au départ. Le Néerlandais a à ses trousses les deux McLaren, Lando Norris devançant Oscar Piastri, ainsi que la Mercedes de George Russell. Tous les pilotes s'élancent en pneus mediums, rodés pour l'écrasante majorité des pilotes, afin de couvrir la distance de cette courte épreuve. Alexander Albon part des stands.

Verstappen sous la menace Norris

Après une première procédure de départ avortée, en raison de photographes mal positionnés au premier virage, le départ est bien donné lors de la seconde tentative. Verstappen conserve aisément la tête au premier virage alors que Piastri attaque Norris au virage 3, sans succès, comme Sainz face à Russell. Toutefois, l'Espagnol réussit un bel extérieur sur Russell au virage 4 et prend la quatrième position. Charles Leclerc, parti seulement 10e, est déjà septième à la fin du premier tour.

Verstappen ne parvenant pas à décrocher Norris de son DRS, le Britannique le menace dès le troisième tour, sans porter d'attaque franche. Ce schéma se répète au tour suivant, mais c'est au cinquième tour que Norris attaque sur l'intérieur au virage 3. Le Néerlandais réplique au virage 4, profitant de la porte ouverte par le vainqueur du GP de Miami à l'intérieur, ce qui offre alors la possibilité à Piastri de s'infiltrer sur son équipier, avant de le dépasser par l'extérieur au virage 6.

Piastri fait le jeu de Verstappen

Ce changement de pilote en seconde position transforme la physionomie de course car Piastri n'a visiblement pas le même rythme que son équipier et ne parvient pas à attaquer Verstappen, même s'il demeure un temps dans la zone DRS. Derrière, en revanche, Russell parvient à dépasser Sainz au virage 4 pour reprendre sa quatrième place.

Au 11e tour, Verstappen décroche finalement Piastri de sa zone DRS et l'écart grimpe vite avec 1,4 seconde d'avance sur l'Australien et 2,9 sur Norris. Derrière, Russell est en tête du groupe des Mercedes et des Ferrari, emmenant Sainz, Hamilton et Leclerc dans son DRS. Sergio Pérez est décroché à deux secondes du Monégasque, alors que Magnussen et Stroll ferment le top 10.

Au 15e tour, alors que Verstappen compte désormais plus de deux secondes d'avance, Piastri voit Norris revenir dans ses échappements, sans être en mesure de l'attaquer. L'autre lutte serrée dans le top 10 implique Sainz, finalement décroché du DRS de Russell, et Lewis Hamilton. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, la situation n'évolue pas dans les ultimes boucles de ce sprint.

Fernando Alonso, très clairement à la peine au volant de son Aston Martin, est victime d'un dépassement musclé de la part de Nico Hülkenberg au virage 3, qui fera l'objet d'une enquête des commissaires.

La victoire lors de ce sprint revient à Max Verstappen, 4"6 devant Oscar Piastri et Lando Norris. George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Sergio Pérez complètent la liste des pilotes qui inscrivent des points au terme de cette course.

Grand Prix d'Autriche 2024 - Sprint