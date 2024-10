Verstappen : "Les gens inventent toujours des choses"

Laisser les autres parler et se concentrer sur sa mission : ainsi agit Max Verstappen, et le triple champion du monde en titre ne changera rien de cette approche dans les semaines à venir. Dans une saison qui a pris une tournure assez inattendue durant l'été, il mène toujours le championnat à six Grands Prix du terme mais ne cesse de voir grossir la menace Lando Norris, tandis que McLaren a pris la tête du championnat constructeurs aux dépens de Red Bull.

Le début de campagne 2024 a pourtant été canon pour Max Verstappen, ce qui lui confère encore une avance de 52 points sur son plus proche poursuivant. Néanmoins, en coulisses, il y a eu de l'agitation. D'abord avec l'affaire Horner dès le début de l'année, qui a été suivie de plusieurs annonces de départs, au premier rang desquels ceux du directeur technique en chef Adrian Newey et du directeur sportif Jonathan Wheatley.

Cette drôle d'ambiance chez Red Bull a délié les langues de la concurrence, Zak Brown allant même ces derniers mois jusqu'à évoquer un environnement "toxique" et une écurie "déstabilisée". Des commentaires pas vraiment du goût de Max Verstappen.

"Les gens qui disent toutes sortes de choses devraient juste se concentrer sur leur propre écurie", balaie le Néerlandais dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com. "Ce n'est pas spécialement contre Zak Brown, d'ailleurs, ça s'applique à tout le monde. Les gens doivent tout simplement se concentrer sur eux-mêmes, et c'est ce que je fais aussi."

Max Verstappen se bat pour un quatrième titre mondial. Photo de: Red Bull Content Pool

Max Verstappen est tout aussi perplexe devant les rumeurs nées ces derniers mois, mais jamais démontrées, sur des soupçons d'utilisation d'un système de freinage asymétrique par Red Bull. D'aucuns ont ainsi fait le lien entre les difficultés de Red Bull à partir du mois de mai et un amendement au règlement technique apporté par la FIA durant l'été afin de combler une faille en vue de 2026.

"Les gens inventent toujours des choses différentes", observe Max Verstappen avec indifférence. "Je trouve vraiment bizarre qu'ils inventent des choses pareilles, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, mais généralement je laisse tomber."

"Ça fait maintenant dix ans que je suis en F1, et je ne perds pas mon temps avec toutes ces histoires. De toute façon, je ne lis pratiquement rien sur la F1. Bien sûr, parfois je vois quelque chose, ou bien quelqu'un me demande si j'ai vu ce que telle ou telle personne a dit. Mais je dis toujours que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, je ne vais pas gaspiller mon énergie avec ça. Je ne me préoccupe vraiment pas de ce que les autres disent."

A priori rassuré devant les progrès affichés par son écurie à Bakou et Singapour, après avoir touché le fond à Monza, Max Verstappen se focalise sur le sprint final, renouant avec une vraie adversité dans la lutte pour le titre, qu'il n'a pas affrontée depuis l'épique saison 2021. Le tout dans un contexte toutefois plus apaisé à ses yeux.

"Aujourd'hui, il y a toujours quatre écuries aux avant-postes alors qu'à l'époque, il n'y avait que les deux mêmes devant", souligne-t-il. "En 2021, c'était mon premier titre, donc c'était déjà très différent. Je pense être un peu plus détendu désormais. Bien sûr je veux gagner, et bien sûr je vais faire de mon mieux pour défendre cette avance. Mais les sentiments sont très différents de 2021."

Propos recueillis par Ronald Vording