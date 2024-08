Le GP d'Autriche annonce sa date pour 2025, le calendrier se dessine

La version définitive du calendrier 2024 du MotoGP a été connue très tardivement, après les annulations des déplacements en Argentine, au Kazakhstan et Inde, puis l'organisation d'une seconde course à Misano, et le calendrier 2025 se fait encore attendre. Plusieurs dates sont cependant déjà connues.

Il y a deux semaines, le GP de Grande-Bretagne a annoncé un changement de programme, pour passer du cœur de l'été à celui du printemps, avec une course prévue le 25 mai 2025. Ce week-end, c'était au tour du GP de France d'annoncer ses projets, à sa date habituelle, du 9 au 11 mai 2025.

Les organisateurs du GP d'Autriche ont annoncé dans la foulée de la course organisée dimanche que l'édition 2025 se tiendrait le 17 août, là aussi à une date conforme aux habitudes pour le circuit du Red Bull Ring.

Quels changements dans le calendrier 2025 ?

Il reste maintenant à connaître la composition précise du calendrier 2025 du MotoGP, le premier avec Liberty Media aux manettes, le groupe américain déjà propriétaire de la Formule 1 devant finaliser le rachat de Dorna Sports avant la fin de l'année.

Liberty devrait cependant avoir peu d'influence sur un calendrier amené à évoluer. Un retour de l'Argentine paraît illusoire, libérant une date en début de saison qui pourrait être prise par le GP d'Inde, officiellement reporté à 2025 après son annulation cette année. La place du Kazakhstan, dont la course a été annulée en 2023 en raison de travaux à finaliser, et à nouveau cette année après des inondations puis des soucis logistiques, est plus floue.

Le ramadan, qui débutera à la fin du mois de février, pourrait compliquer la place du GP du Qatar en ouverture de la saison. Le championnat envisage de débuter la campagne par le GP de Thaïlande, qui pourrait aussi accueillir les derniers tests de pré-saison. L'Indonésie pourrait avoir lieu dans la foulée et retrouver une date en début d'année, comme en 2022. Le Qatar serait ainsi la troisième manche de la saison, avant le déplacement aux États-Unis puis le début de la saison européenne.

Le GP d'Aragón, prochaine manche du calendrier, a de son côté assuré sa présence chaque année jusqu'en 2026, alors que l'épreuve ne devait se tenir qu'une saison sur deux afin de réduire la présence des courses espagnoles, de nouveau au nombre de quatre cette année. L'Italie aura de son côté un total de trois épreuves sur son sol, entre celle au Mugello et les deux à Misano.

Le MotoGP espère annoncer son calendrier 2025 entre ces deux courses en Émilie-Romagne.

Avec Germán Garcia Casanova