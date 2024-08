Le MotoGP retrouvera Silverstone au mois de mai 2025

La Formule 1, le WRC, le WEC et la Formule E connaissent leur calendrier 2025, mais le MotoGP pas encore. En revanche, l'agenda commence à s'éclaircir avec quelques informations de taille et désormais une date annoncée en due forme.

Après le GP de Grande-Bretagne, qui marquait ce week-end la reprise du championnat au sortir de la trêve estivale, on sait en effet que le MotoGP retrouvera Silverstone du 23 au 25 mai 2025. L'épreuve anglaise change donc de date et bascule au printemps, sur un créneau occupé cette année par Barcelone. Si le GP de France se maintient à sa date traditionnelle de la mi-mai, le MotoGP rejoindra donc Silverstone juste après avoir fait étape au Mans.

"Dans le cadre de ce qui sera pour nous, d'une certaine manière, un calendrier new-look en 2025, nous sommes ravis de fêter le GP de Grande-Bretagne à une période de l'année différente de celle des vacances scolaires, pour donner à un plus grand nombre de fans britanniques l'opportunité de venir à Silverstone", a déclaré Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, société de promotion du MotoGP.

"Comme tout le monde le sait, le MotoGP vit une solide tendance de croissance positive de ses audiences et de son public à travers le monde. Nous voulons nous assurer que cette épreuve, organisée sur un marché clé, jouisse de la plateforme et de l'exposition lui permettant de jouer en cela un rôle encore plus grand."

Le Mans a attiré autant de fans le dimanche que Silverstone sur l'ensemble du week-end. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les chiffres d'affluence sont restés modestes pour le Grand Prix de ce week-end, avec 117 867 entrées comptabilisées sur l'ensemble du week-end, dont 42 529 pour la journée de dimanche. C'est à peine plus que l'an dernier pour le week-end, mais moins pour le dimanche avec une perte de plus de 6000 entrées.

Surtout, c'est à ce jour le chiffre le plus faible de cette saison après le GP du Qatar, toujours aussi peu représentatif avec ses 40 343 spectateurs sur le week-end, et en comptant qu'Austin ne communique aucun chiffre. L'an dernier, Silverstone a connu la plus faible affluence des Grands Prix européens, ne devançant que cinq autres Grands Prix en termes de fréquentation. Et cette année, la barre est toujours plus haute avec le record absolu battu par Le Mans qui, avec un modèle désormais pris en exemple, a vu converger près de 300 000 spectateurs, dont 119 145 le dimanche, soit plus en un jour que sur tout le week-end anglais.

Le GP de Grande-Bretagne s'est tenu entre début août et début septembre depuis 2013. Auparavant, les fans anglais se rendaient à Silverstone ou Donington au mois de juin. En s'installant au printemps, l'épreuve espère donc relancer sa popularité en profitant d'une période qui ne soit pas contrainte par les vacances scolaires.

"Nos fans n'auront pas longtemps à attendre avant leur prochain GP de Grande-Bretagne et nous travaillons déjà pour monter à nouveau un superbe week-end d'action de MotoGP, avec de la musique live, des spectacles époustouflants de stunt et bien plus encore", assure Stuart Pringle, PDG de Silverstone.



Le calendrier 2025 du MotoGP se fait attendre, mais on commence donc à pouvoir cocher quelques cases. On sait en effet que le GP d'Inde fera son retour la saison prochaine et qu'il se tiendra en début de championnat, probablement après le Grand Prix d'ouverture au Qatar. De nombreux circuits européens sont par ailleurs sous contrat jusqu'en 2026, tels Le Mans, Assen, le Sachsenring, Barcelone ou encore Misano, ce qui devrait assurer une certaine stabilité en dépit de l'attrait de nouveaux pays souhaitant intégrer le calendrier.