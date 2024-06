Le calendrier 2025 du WEC dévoilé, Imola maintenu

Comme de coutume, le calendrier du WEC pour la saison prochaine a été dévoilé dans le cadre de la conférence de presse de l'ACO, organisée ce vendredi en pleine semaine des 24 Heures du Mans. Comme cela était attendu, le programme pour la campagne 2025 ne va pas varier par rapport à cette année avec les huit mêmes épreuves dans le même ordre.

Cela veut donc dire que le circuit d'Imola est maintenu au programme, après le renouvellement pour quatre années supplémentaires du contrat avec le WEC. Cette année, l'épreuve italienne avait été déplacée de Monza à Imola en raison de travaux prévu en avril sur le tracé lombard, date à laquelle avait été avancée la course, traditionnellement organisée en juillet.

Toutefois, pour Imola, ce retour du WEC en 2025 ne pourra se faire sans une série de travaux afin, notamment, de faire passer le nombre de garages dans la ligne des stands de 37 à 40, le championnat envisageant d'étendre la grille jusqu'à ce nombre.

Le maire Marco Panieri a décrit l'accord entre le WEC et le circuit comme "une opportunité fantastique pour la ville d'Imola", avant d'ajouter : "Grâce à cet événement, nous serons en mesure d'améliorer les infrastructures telles que les stands et la fanzone, ce qui rendra l'expérience des visiteurs et du personnel plus agréable."

Là encore sans surprise, le WEC fera donc à nouveau escale à Austin en dépit de l'intérêt de Roger Penske, propriétaire du circuit d'Indianapolis, pour l'organisation d'une épreuve sur la mythique piste américaine, puisqu'il avait quoi qu'il en soit lui-même déjà exclu la tenue d'une manche l'année prochaine.

Le calendrier 2025 du WEC