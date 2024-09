Jack Miller sera bien en MotoGP en 2025 : il rejoint Yamaha et Pramac !

Jack Miller peut pousser un ouf de soulagement, il sera toujours présent sur la grille MotoGP la saison prochaine. Le pilote australien vient en effet d'être officialisé au sein du team Pramac, grâce à un accord scellé avec Yamaha, marque à laquelle la formation italienne sera associée dès l'année prochaine. Il y fera équipe avec Miguel Oliveira, transfuge du team Trackhouse après avoir lui-même été remplacé par Miller chez KTM la saison dernière, et qui a été confirmé récemment.

C'est en partie un retour aux sources pour Miller, qui a couru pendant trois ans pour l'équipe de Paolo Campinoti. Mais c'est aussi un défi très nouveau pour lui, puisqu'après avoir piloté des Honda, Ducati puis KTM, il va découvrir la Yamaha, nouveau partenaire de celle qui a remporté le championnat des équipes l'an dernier.

À bientôt 30 ans, Jack Miller a bien cru que l'aventure MotoGP allait s'arrêter. Car, désavantagé par des résultats trop modestes depuis qu'il a rejoint KTM la saison dernière et l'émergence inéluctable de Pedro Acosta, qui lui a été préféré pour faire équipe avec Brad Binder en 2025, il a vu les portes de Mattighofen se refermer. Tech3, équipe partenaire du constructeur autrichien, alignera la saison prochaine Enea Bastianini et Maverick Viñales, tous deux recrutés à l'extérieur, ce qui a laissé sur le carreau Augusto Fernández (attendu dans un poste de pilote essayeur chez Yamaha) et Miller lui-même.

La dernière victoire de Jack Miller remonte au GP du Japon 2022, à l'époque sur Ducati. Photo de: Dorna

Début août, alors que le championnat reprenait après sa pause estivale, l'Australien admettait, dépité, que son téléphone ne sonnait pas et que ses chances semblaient pratiquement inexistantes. À l'époque, Pramac s'orientait vers le recrutement d'Oliveira et d'un jeune talent issu du Moto2. Or, la prise de parole de Miller a tout changé et, avant la fin du week-end de Silverstone, son manager et lui avaient eu un rendez-vous dans l'équipe italienne.

Sur fond de manque de diversité dans le championnat, où il est le seul représentant australien, Miller s'est défendu de faire valoir son passeport pour garder sa place. Il peut compter sur dix ans de carrière dans la catégorie MotoGP avec à la clé quatre victoires et deux saisons bouclées dans le top 5 du championnat. Son expérience auprès de trois constructeurs différents et dans deux équipes d'usine ces dernières saisons a également de quoi se révéler utile pour Yamaha, qui mise sur sa nouvelle association avec Pramac pour renforcer le développement d'une M1 qui cherche à remonter la pente.

Yamaha précise que Miller "pourra compter sur une YZR-M1 Factory 2025 ainsi que sur le soutien complet de l'usine" la saison prochaine, alors qu'il est directement sous contrat avec le constructeur.

"Nous sommes heureux d'annoncer que Jack rejoint le line-up du team Prima Pramac Racing et nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue au sein du groupe Yamaha MotoGP", déclare Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing jusqu'à la fin de l'année. "Avec dix ans d'expérience en MotoGP chez trois constructeurs différents, Jack sera un atout précieux pour Yamaha. Sa vitesse, ses connaissances, son éthique de travail et son esprit d'équipe seront inestimables pour notre projet, alors que nous préparons l'amélioration des performances de la M1 en 2025 et au-delà. Yamaha le soutiendra de toutes les manières possibles."

L'officialisation du duo Pramac signifie que le plateau 2024 est désormais complet. Trois rookies sont attendus, avec Fermín Aldeguer chez Gresini, Ai Ogura chez Trackhouse et Somkiat Chantra chez LCR. Comme évoqué plus haut, Augusto Fernández devrait rester en MotoGP en qualité de pilote d'essais de Yamaha, tandis qu'Aleix Espargaró et Takaaki Nakagami vont occuper le même rôle auprès de Honda.