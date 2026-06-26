LIVE F1 - La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche en direct
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Et c'est tout pour aujourd'hui - merci de nous avoir suivis, restez au frais et hydratez-vous !
On se retrouve demain pour les EL3 et les qualifications.
"Ça sent terriblement mauvais ici, les freins et la chaleur", se plaint Lawson. Norris a lui aussi reçu consigne de refroidir ses freins avant le départ d'essai, pour éviter qu'ils ne prennent feu sur la grille. Il allait toutefois bien.
Et c'est terminé pour les EL2 : Antonelli de nouveau en tête, cette fois devant les deux McLaren, Verstappen, Hamilton, puis Russell.
Hadjar, Leclerc, Lawson et Bortoleto complètent le top 10 provisoire.
Effectivement, nous avons les longs relais, les top teams tournant actuellement entre 1'10 et 1'11. Nous aurons l'analyse complète du rythme des essais du vendredi plus tard sur Autosport.com, alors gardez l'œil !
Le rythme de course de Verstappen semble bon sur ces premiers tours, il reste dans les 1'10 en mediums tandis que les Ferrari semblent coincées dans les 1'11.
Les deux pilotes Red Bull sont gênés par une chute du régime moteur au virage 3, ce qui provoque toutes sortes de comportements étranges dans ce droit en montée.
Il semble que ce soit fini pour les tours rapides en pneus tendres ; les voitures sont désormais chaussées de gommes variées pour les longs relais.
Russell améliore d'un rien mais reste sixième, tandis que Bortoleto place l'Audi évoluée au neuvième rang... pour une infime fraction de temps, car Hadjar prend ensuite la septième place.
Antonelli améliore bien, avec un 1'17"014. Verstappen était proche dans le premier secteur, mais a perdu du temps dans le deuxième.
Il signe le quatrième temps, à 0"550 d'Antonelli.
Norris tente un autre tour en tendres, mais il n'a pas pu tenir dans le secteur intermédiaire, les pneus ayant rendu les armes et l'arrière décrochant au virage 7.
Faire durer ces pneus plus d'un tour sera difficile, mais Antonelli peut-il y parvenir lors de sa deuxième tentative ?
Lawson passe septième devant Gasly, tandis que Lindblad reste neuvième pour l'instant. Verstappen est actuellement le pilote le mieux placé à ne pas encore avoir signé un tour en pneus tendres, au 10e rang.
Norris signe le deuxième temps, très bon dans le secteur du milieu mais incapable de conclure - il échoue à 0.088s du chrono de Piastri.
Antonelli prend ensuite la tête, avec 0.042s d'avance sur Piastri. Russell en fait juste assez pour rester cinquième, devant Leclerc, le pilote Ferrari ne trouvant pas les 0.11s nécessaires pour passer devant.
Piastri signe un 1'07"251 et prend donc la tête pour l'instant. Gasly remonte sixième, devant Lindblad septième et Lawson huitième.
Hamilton boucle maintenant son premier run en pneus tendres et se hisse deuxième, à 0"360 de Piastri.
On commence à voir des relais en pneus tendres. Piastri lance un tour.
Hulkenberg grimpe au septième rang pour l'instant, avec Bearman neuvième - mais il reste encore beaucoup de relais en pneus tendres.
L'avant du fond plat semble prendre feu sur la voiture de Bottas, ce qui est très étrange car la voiture a frotté contre la piste. C'est comme s'ils n'avaient pas correctement préchargé la suspension avant.
De la fumée s'échappe de la voiture de Bottas, qui tente de rentrer au ralenti aux stands. Nouveaux soucis pour Cadillac ici, alors que son fond plat semble frotter au sol.
Leclerc remonte au cinquième rang, à 0,7s du nouveau plus rapide, Antonelli, auteur d'un 1m07.657s. Verstappen passe maintenant sixième et repousse Hamilton au septième rang.
La lutte pour la septième place au classement des chronos s'engage : Leclerc gagne une place, mais se fait devancer de 0.06s par Lawson, qui a manqué les EL1.
Lindblad trouve ensuite un demi-dixième pour passer devant son coéquipier. Leclerc réagit maintenant et espère devancer les deux pilotes VCARB.
Norris est parti en tête-à-queue au virage 3, en arrivant trop fort dans le virage avant de perdre l'arrière. Ces pneus ne serviront plus à grand-chose après ça.
Russell boucle son premier tour de la séance et grimpe au quatrième rang, tandis qu'Antonelli repart pour un run et s'intercale entre les deux McLaren - toujours à un peu moins de 0,2s de la référence actuelle de Norris.
Et c’est reparti à plein régime. Norris est toujours en tête devant Piastri, tandis que Russell reprend la piste.
Perez était encore dans la voiture, et il n’en sort que maintenant. Elle est désormais un peu plus loin dans le dégagement, donc on devrait pouvoir repartir sous peu, une fois la zone totalement dégagée.
Nous sommes donc toujours sous VSC pendant que la voiture de Perez est évacuée hors piste - la situation devrait bientôt revenir à la normale, mais c’est une bonne occasion de régler les petits inconforts dans le peloton.
« J’ai le même problème », signale Perez, après s’être arrêté en piste en EL1. Il a pris une nouvelle batterie, mais il s’est tout de même arrêté.
Verstappen indique qu’il veut que son baquet soit réglé, tandis que Bottas constate aussi que son bras tape contre quelque chose dans son cockpit. Il fait chaud et il est facile d’être mal à l’aise.
« Je suis assis complètement différemment dans la voiture, je ne sais pas ce qui se passe », signale Verstappen. Il pense qu'il est bien plus allongé qu'avant.
Russell, lui, ne va nulle part pour l'instant ; la Mercedes est sur les chandelles. Albon est de retour en piste, tandis que la voiture de Lindblad est également en cours de préparation.
Norris signe un 1'08.000, un tour en 68 secondes tout rond. Piastri prend la deuxième place, à deux dixièmes de son équipier.
Hadjar est le premier à passer sous les 70 secondes au tour, avec un 1'09"135, un dixième devant Verstappen pour l'instant. Mais il reste encore quelques secondes à gagner pour égaler les chronos des EL1.
Quelques tours de reconnaissance avant d’entrer dans le vif du sujet de ces EL2 : les simulations de qualifications et la collecte de données sur les longs relais.
Albon, lui, a dû s’arrêter dans la voie des stands après avoir signalé « pas de puissance ». Encore des soucis sur sa voiture.
C'est parti ! Hulkenberg et Bortoleto sont les premiers à prendre la piste.