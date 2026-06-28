LIVE F1 - Le Grand Prix d'Autriche en direct
Suivez en direct les résultats tour par tour du Grand Prix d'Autriche de Formule 1.
Classement en direct
Résumé
Live Texte
L'avance de Russell sur Verstappen a un peu fondu, à cinq secondes, tandis que Hamilton a réduit l'écart avec Lawson et le dépasse.
Verstappen rentre maintenant aux stands. Peut-il ressortir devant Hamilton ?
Hamilton passe Lindblad désormais, avec Lawson encore trois secondes plus loin.
"Tout vient de la surchauffe de surface - le one-stop est peut-être possible", rapporte Russell. Voilà qui ouvre un peu le jeu stratégique - un arrêt contre trois ?
Hulkenberg attaque Ocon pour la 12e place.
Antonelli commence à revenir sur Verstappen, alors que le Néerlandais bloque une roue.
Hamilton a été noté pour avoir poussé Verstappen vers les graviers au virage 6, ce que le pilote Red Bull jugeait passible d'une pénalité.
Hamilton passe bien Bortoleto, et va partir à la chasse du duo Racing Bulls - qui pourrait ne pas lui faciliter la tâche.
Russell mène avec 5.4s d'avance sur Verstappen, avec Antonelli, Piastri et Norris dans le top 5 provisoire maintenant que les Ferrari se sont arrêtées.
Hamilton ressort 11e, et on lui demande d'attaquer. Il va devoir se défaire de Bortoleto assez vite.
Verstappen va rester en piste, tandis que Leclerc va rentrer pour effectuer son premier arrêt. Stratégies à trois arrêts en vue !
"C'est une pénalité claire", estime Verstappen, et il ne peut pas attaquer dans ce tour car il a utilisé toute son énergie électrique.
Et Hamilton rentre aux stands, et passe sur le pneu dur pour couvrir un éventuel arrêt anticipé de Verstappen.
Verstappen plonge à l'intérieur sur Hamilton au virage 3 et en ressort deuxième. Mais Hamilton repasse au virage 4, ils sont côte à côte, et Verstappen est juste poussé vers le bord de piste - Hamilton conserve la deuxième place.
Pilotage au millimètre des deux pilotes.
Verstappen tourne autour de Hamilton et met la Ferrari sous grosse pression. On comprend que Red Bull est sur une stratégie à trois arrêts, et Russell est prévenu que Verstappen pourrait "déclencher ça très tôt" s'il ne parvient pas à dépasser Hamilton.
Bortoleto a dépassé Ocon pour la 11e place, profitant de ses pneus tendres pour gagner une position. Sa capacité à se rapprocher des Racing Bulls dépendra de ce qu'il lui reste en pneus. Lawson roule toujours, donc l'incendie n'était visiblement pas rédhibitoire.
Hamilton a perdu plus d'une seconde sur Russell ces deux derniers tours, ce qui permet à Verstappen de revenir.
Antonelli va commencer à revenir sur ce duo, après avoir décroché Leclerc.
Antonelli prend l'aspiration de Leclerc ici, mais le Monégasque défend dur. La Mercedes a tenté sa chance à la sortie du virage 4, sans y parvenir, mais Leclerc n'avait rien pour se défendre au virage 9 et Antonelli est passé sans difficulté.
Pendant ce temps, Verstappen est juste dans le sillage de Hamilton.
Antonelli bloqué derrière Leclerc aide les McLaren à rester au contact ici, mais Norris va peut-être devoir surveiller ses rétros avec Hadjar qui revient.
Perez signale maintenant de la fumée dans le cockpit - c'en est fini pour Cadillac.
Russell compte 1.3s d'avance sur Hamilton, qui a lui-même 1.8s d'avance sur Verstappen.
Leclerc tente de décrocher Antonelli, mais l'Italien ne lâche rien.
Lawson signale lui aussi un début d'incendie sur sa monoplace, mais il est toujours en lutte avec Hadjar, qui réussit un switchback au virage 3 sur son ancien coéquipier. Hadjar reprend la position au virage 5.
Russell a creusé l'écart au-delà de la seconde, mais Hamilton reste avec lui. Verstappen a distancé Leclerc et Antonelli.
Russell et Hamilton ont pu s'échapper pendant que Verstappen se battait avec Leclerc et Antonelli. Piastri devance désormais Norris, alors que les McLaren tentent de revenir sur Antonelli ici.
Lawson a pris un bon départ pour passer devant Hadjar, tandis qu'Ocon a gagné quatre places pour se hisser au 11e rang.
Bottas signale que ses freins sont en feu... oh non, pas encore.
Antonelli passe Leclerc au virage 1 mais, comme au tour précédent, il sort large. Il rend la position au virage 3, mais Verstappen en profite et passe devant Antonelli !
Leclerc perd ensuite du terrain au virage 4, ce qui permet à Verstappen de mettre le nez devant dans les virages suivants !
Le GP d'Autriche 2026 est lancé !
Russell prend un bon départ et couvre les Ferrari. Leclerc tente sa chance au virage 3, mais la porte se referme.
Norris met Verstappen sous pression, mais la McLaren ne parvient pas à passer et laisse une ouverture à Lawson.
Hamilton dépasse ensuite Leclerc à la sortie du virage 4 et grimpe à la deuxième place !
Russell s'est garé, mais il faudra attendre encore un peu les autres alors que Stroll arrive enfin dans les deux derniers virages...
C'est parti ? Alors commençons.
Tour de formation
Russell voulait jaillir des blocs, là, non ? Une petite déclaration d'intention en jaillissant de la ligne alors que tous les autres quittent leur emplacement de grille un peu plus tranquillement...
Alors, quelle est la cote pour un carambolage au virage 3 ? Antonelli en était en partie responsable l'an dernier, quand il a freiné trop tard et a percuté Verstappen - et cette année, 22 voitures vont tenter de se faufiler dans ce droite serré en montée.
Pneus au départ
Tendres : Bortoleto, Sainz
Médiums : tous les autres !
Voilà, c'était simple !
La piste monte en température et approche les 50°C, ce qui va mettre les pneus à rude épreuve. Nous devrions connaître les gommes de départ dans une minute ou deux.
Plus que 10 minutes avant le départ de la course en Autriche - 71 tours sur un tracé assez court, donc la chaleur et le trafic devraient jouer un rôle important.
Les prévisions de Pirelli indiquent qu'une stratégie à deux arrêts sera l'option la plus populaire, mais une stratégie à trois arrêts pourrait être plus rapide en air propre.
Il va faire chaud au Red Bull Ring : la température est actuellement de 35 °C, même si la piste n'est "qu'à" 43 °C pour l'instant. Quelques petits nuages dans le ciel, mais seulement façon "fond d'écran Toy Story".
Que peut faire Ferrari ?
Charles Leclerc et Lewis Hamilton s'élancent deuxième et troisième sur la grille - une petite surprise, car les deux Ferrari ne semblaient pas dans le coup avant le dernier run de Q3.
L'efficacité de l'équipe au départ s'est légèrement émoussée ces dernières courses, alors que les autres ont maîtrisé la cartographie du groupe propulseur pour s'élancer, mais les deux voitures rouges peuvent théoriquement travailler ensemble pour déloger le polema