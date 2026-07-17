Le 1'47"070 signé plus tôt par Verstappen reste le meilleur tour de la séance, avec 0"145 d'avance sur Hamilton et 0"207 sur Leclerc. Hadjar est P4, confortablement dans les trois dixièmes exigés chez Red Bull pour un coéquipier de Max.

Ensuite, c'est la bataille des monoplaces à moteur Mercedes, avec seulement quatre dixièmes entre la McLaren la plus rapide et la Mercedes la plus lente. Tous sont à moins d'une seconde du meilleur chrono de Max, puis les écarts se creusent au-delà d'Arvid Lindblad en P9. C'est serré entre les Racing Bulls et les Audi, puis on arrive vite à ceux qui sont à deux secondes ou plus du rythme de référence.

P22 pour Jak Crawford, à 6"129 de Verstappen, ce qui souligne la montagne qu'Aston Martin doit gravir cette saison.