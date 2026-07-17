2026 Formule 1 GP de Belgique
LIVE F1 - Les Essais Libres 1 du GP de Belgique en direct
Suivez en direct les Essais Libres 1 du Grand Prix de Belgique de Formule 1.
Classement en direct
Résumé
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Le 1'47"070 signé plus tôt par Verstappen reste le meilleur tour de la séance, avec 0"145 d'avance sur Hamilton et 0"207 sur Leclerc. Hadjar est P4, confortablement dans les trois dixièmes exigés chez Red Bull pour un coéquipier de Max.
Ensuite, c'est la bataille des monoplaces à moteur Mercedes, avec seulement quatre dixièmes entre la McLaren la plus rapide et la Mercedes la plus lente. Tous sont à moins d'une seconde du meilleur chrono de Max, puis les écarts se creusent au-delà d'Arvid Lindblad en P9. C'est serré entre les Racing Bulls et les Audi, puis on arrive vite à ceux qui sont à deux secondes ou plus du rythme de référence.
P22 pour Jak Crawford, à 6"129 de Verstappen, ce qui souligne la montagne qu'Aston Martin doit gravir cette saison.
Piastri passe P5 en 1'47"522 mais il est maintenant au ralenti jusqu'à s'arrêter à Les Combes... non, il repart. La radio de l'équipe indique que le problème vient de la pression hydraulique.
Pas beaucoup de surprises dans l'ordre aux avant-postes, hormis le rythme de Red Bull. Les Racing Bulls occupent leur position habituelle, à se battre avec les Audi en fin de top 10.
Colapinto passe à son tour les C4 et signe un 1'49"403 – plus vite que son coéquipier avec le même pneu, mais pas beaucoup plus vite que ce qu'ils faisaient en pneus durs. Alpine s'est frayé un chemin vers l'avant du peloton en milieu de grille lors des dernières manches, mais le rythme en pneus tendres n'a pas été excellent par rapport aux autres dans cette séance.
La température de piste est tombée à 37C, au passage.
Norris prend la P7 pour l'instant en 1'47"931, entre les deux Mercedes mais plus proche du chrono de Russell que de celui d'Antonelli. La McLaren ne semblait pas particulièrement rapide dans le secteur du milieu, celui où il faut un appui efficace – et c'est un point faible de la McLaren depuis le début de saison.
Antonelli et Russell sont désormais de retour sur leurs pneus mediums déjà utilisés, leurs simulations de qualifications sont donc terminées. Le meilleur tour d'Antonelli en pneus tendres était à 0.533s de celui de Verstappen.
Hamilton et Leclerc séparent désormais les Red Bull – Lewis n'est qu'à 0.145s de la référence de Verstappen.
Et c'est "cul sec" quand les consultants évoquent le déficit désastreux de vitesse de pointe d'Aston Martin face au reste du peloton.
Le jeu à boire de ce week-end, chers lecteurs, sera basé sur la réalisation F1 TV. Deux gorgées de votre boisson préférée à chaque fois qu'ils ne passent sur une caméra embarquée qu'à moins de 50 mètres de la corde du dernier virage. On dirait qu'il y a beaucoup de coupes effectuées à l'entrée, donc naturellement la F1 tient à en montrer le moins possible.
Intéressant de regarder les Alpine. Gasly vient de passer en pneus tendres après avoir roulé en début de séance en durs. Colapinto ne l'a pas encore fait. Le meilleur chrono de Colapinto est de 1m50.335, Gasly est en passe d'améliorer son précédent meilleur temps de 1m50.511s.
C'est un 1m49.712s, à peine plus rapide que le temps de Colapinto en C2. On dirait que le troisième secteur n'était pas optimal.
Pendant ce temps, Hamilton s'est intercalé entre les Mercedes avec un 1m47.711s.
Verstappen et Hadjar chaussent des softs neufs et délogent les Mercedes. Max prend la P1 en 1'47"070. Le tour d'attaque de Russell était en 1'47"959, à trois dixièmes de son coéquipier.
Sainz fait l'objet d'une enquête pour avoir franchi la ligne à l'entrée des stands. Le ralenti de F1 TV le montre en train de rater le virage et de passer sur le dégagement asphalté. À la radio, il dit que la boîte de vitesses "poussait" - c'est une caractéristique courante sur ces voitures, et cela arrivait souvent à Monaco, où le couple continuait d'être délivré même lorsque les pilotes n'étaient plus sur l'accélérateur.
Le précédent meilleur chrono d'Antonelli était de 1'50"397. Il passe maintenant P1 en 1'47"603.
Les deux pilotes Mercedes sont désormais en piste en tendres, les simulations de qualifications vont donc commencer. Russell et Antonelli sont actuellement P8 et P10, mais cela va changer.
Norris est désormais débarrassé de ses grilles aéro et de retour en piste. Il a bouclé quatre tours au total, mais sans signer de chrono, en raison des entrées/sorties liées aux essais avec des grilles aéro.
Donc, Stroll, P20, a signé un 1'53"664. C'est à plus de 11s du meilleur temps des EL1 de l'an dernier. Même en tenant compte d'un programme différent - la Belgique était une manche Sprint l'an dernier - l'écart est énorme.
"Sainz, quel idiot", fulmine Antonelli à la radio alors que le pilote Williams le gêne. Il répond par un écart rageur devant le nez de Sainz.
À la même époque l’an dernier, bien sûr, Oscar Piastri avait signé le meilleur temps des EL1 en 1'42"022 ; Verstappen, 2e, était à 0"404...
Max Verstappen a brièvement signé le meilleur temps en 1'47"859, mais Hadjar le déloge avec un 1'47"778. Isack roule toujours en pneus tendres.
Le tour de Carlos Sainz a été supprimé pour dépassement des limites de piste à Pouhon. Il est actuellement P18 avec un meilleur chrono en 1m52.467s en mediums.
À ce propos, regardez ceci : notez comment le ponton de la MP4/2 se resserre vers l'intérieur avant la roue arrière, et épouse étroitement la boîte de vitesses pour créer un canal. Une première sur cette voiture, et largement développée depuis.
On peut se demander quel est l'intérêt de mesurer le sillage des roues arrière, mais en réalité, beaucoup de travail est consacré à orienter l'air autour d'elles, et les turbulences de leur sillage peuvent affecter la qualité du flux provenant du diffuseur et de la carrosserie supérieure.
C'est un domaine d'intérêt depuis le milieu des années 1980, lorsque Alan Jenkins a conçu l'arrière dit en "bouteille de Coca" pour la McLaren MP4/2.
Lando Norris quitte les stands. N'attendez pas d'étincelles, ni beaucoup de tours pour l'instant, car sa McLaren est équipée de deux très grands râteaux aérodynamiques derrière ses roues arrière.
Isack Hadjar, sans surprise, signe le meilleur temps en 1'48"918. P2 actuellement, son coéquipier Max Verstappen avec un 1'49"307 en pneus mediums.