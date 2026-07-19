ANTONELLI S'IMPOSE EN BELGIQUE

Leclerc réduit un peu l'écart dans le dernier tour pour terminer à 1.9s.

Verstappen est encore 9.6s plus loin devant, en P3.

Hamilton a un peu lâché dans les derniers tours et Piastri a franchi la ligne 1.7s derrière lui, Oscar est donc idéalement placé pour en profiter si Lewis est pénalisé après la course.

Hadjar n'a pas tout à fait réussi à revenir à moins de 5s de Hamilton, mais il a contenu Norris pour la P6.

Bortoleto, lui aussi, a résisté à la pression tardive de Lindblad pour décrocher la P8, avec la VCARB à 1.2 derrière.

Le dernier point revient à Colapinto, qui a lui aussi dû encaisser une forte pression dans la seconde moitié de course – son coéquipier Gasly, avec Lawson et Hulkenberg, étaient dans son sillage jusqu'au bout.