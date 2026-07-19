2026 Formule 1 GP de Belgique
LIVE F1 - La course du GP de Belgique en direct
Suivez en direct la course du Grand Prix de Belgique de Formule 1.
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À BIENTÔT
Voilà, c'est tout pour notre direct depuis la Belgique. Retrouvez-nous vendredi, avec le Grand Prix de Hongrie qui offrira les dernières séances en piste avant la (courte) pause estivale.
Le résultat du jour porte Antonelli à 204 points au championnat pilotes. À l'heure où ces lignes sont écrites, Hamilton a dépassé George Russell pour la P2 avec 159 points contre 154 ; même s'il perd une place en raison de l'unsafe release lors de son pit stop, il restera devant.
Voici notre compte rendu complet de la course.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
C'est donc une sixième victoire de l'année pour Kimi Antonelli ; un beau cadeau d'anniversaire pour son père.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
ANTONELLI S'IMPOSE EN BELGIQUE
Leclerc réduit un peu l'écart dans le dernier tour pour terminer à 1.9s.
Verstappen est encore 9.6s plus loin devant, en P3.
Hamilton a un peu lâché dans les derniers tours et Piastri a franchi la ligne 1.7s derrière lui, Oscar est donc idéalement placé pour en profiter si Lewis est pénalisé après la course.
Hadjar n'a pas tout à fait réussi à revenir à moins de 5s de Hamilton, mais il a contenu Norris pour la P6.
Bortoleto, lui aussi, a résisté à la pression tardive de Lindblad pour décrocher la P8, avec la VCARB à 1.2 derrière.
Le dernier point revient à Colapinto, qui a lui aussi dû encaisser une forte pression dans la seconde moitié de course – son coéquipier Gasly, avec Lawson et Hulkenberg, étaient dans son sillage jusqu'au bout.
Dans le dernier tour - et, surtout, après la zone de détection de l'overtake mode - Hadjar compte plus d'une seconde d'avance sur Norris, le privant du boost de puissance.
C'est une performance remarquable et passée sous les radars de Hadjar.
Antonelli semble hors de danger à un tour de l'arrivée - il compte désormais 2.4s d'avance sur Leclerc.
Norris est désormais à 1.2s de Hadjar.
Norris signe un nouveau meilleur tour au 41e des 44 tours - mais Hadjar, dans le même temps, réalise son meilleur tour en course. 2s les séparent désormais dans la lutte pour la P6.
Piastri est actuellement à 2,5 s de Hamilton, qui est lui-même à 3,6 s de Verstappen. Mais Lewis ne réduit pas vraiment l'avance de Max.
Piastri reçoit la consigne de rester proche de Hamilton, compte tenu de la probabilité d'une pénalité après la course.
Antonelli reçoit un rappel : il a déjà écopé de deux avertissements pour limites de piste. Leclerc revient un peu sur lui dans le secteur deux et lui met la pression à cet endroit.
Hamilton profite de l'aspiration pour dépasser Piastri vers Les Combes et prendre la P4.
Leclerc reçoit un petit encouragement de la part de son ingénieur de course Bryan Bozzi, qui lui dit "Ce n'est pas fini." Charles est sorti de la fenêtre d'une seconde d'Antonelli mais il s'accroche encore vaillamment.
Norris signe un nouveau meilleur tour au 38e des 44 tours - désormais à 4,6 s de Hadjar.
Bortoleto a réussi l'undercut sur Lindblad et Lawson lors des péripéties de la VSC un peu plus tôt, mais Lindblad est désormais à 2.2s de lui en P8.
Piastri a décroché de Verstappen - il est désormais à 3s. Et Hamilton est sur le point de revenir à moins d'une seconde de lui.
Hadjar attaque fort - il vient de se faire supprimer un tour pour une infraction aux limites de piste.
Norris signe le meilleur tour en course au 35e tour sur 44. Il est à 7.1s de Hadjar.
En P3 et P4, pendant ce temps, Verstappen et Piastri sont séparés par deux secondes. Cet écart fluctue légèrement, chacun grappillant quelques dixièmes à l'autre, mais Hamilton revient désormais sur eux de quelques dixièmes au tour.
Hamilton doit attaquer, puisqu'il devrait probablement écoper d'une autre pénalité après la course pour cet incident dans la voie des stands - il compte actuellement 8,7 s d'avance sur Hadjar.
Antonelli a été prévenu que Leclerc "serrait" les voitures aux Combes, mais cela ne le dissuade pas de tenter par l'extérieur et de reprendre la tête.
Leclerc a failli buter sur la seule Cadillac restante à la sortie de Stavelot. Antonelli a eu beaucoup plus de facilité à dépasser Bottas. L'écart est désormais de 0.4s.
Norris parvient à passer Bortoleto à la sortie du Raidillon.
Antonelli revient à moins d'une seconde de Leclerc.
Norris s'arrête aux stands, mais le changement de la roue arrière gauche est lent et il ressort derrière Bortoleto, en P8.
Scènes épiques aux Combes ! Gasly attaque Lawson pour la P10 mais Colapinto profite de la double aspiration pour se glisser devant eux deux.
À ce rythme, quand Norris passera aux stands, il ressortira entre Hadjar et Bortoleto (actuellement P7 et P8).