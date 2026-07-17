L'écart entre Russell et Antonelli est intéressant. Évidemment, les habitués des réseaux sociaux ont une théorie : l'équipe favoriserait Antonelli. Parce qu'évidemment, une équipe qui veut empocher un énorme bonus financier en remportant le championnat constructeurs va prendre le risque de tout compromettre en savonnant la planche à l'un de ses pilotes. Pardon ? Eh bien, il ne faut jamais laisser la logique gâcher une théorie du complot.

Si l'on regarde les données de Silverstone, par exemple, Antonelli atteignait des vitesses de pointe plus élevées avant la phase de réduction de puissance dans des secteurs comme la ligne droite du Hangar, ce qui a alimenté les théories du complot.

Mais la vitesse de pointe dépend de la quantité d'énergie disponible dans la batterie, donc certains estiment que Russell perd davantage de vitesse en virage en raison de sa préférence pour les freinages tardifs et l'attaque du point de corde. Il doit ensuite solliciter un peu plus la batterie pour retrouver la vitesse au point de corde perdue face à son coéquipier. C'est subtil, mais c'est là...