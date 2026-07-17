2026 Formule 1 GP de Belgique
Commentaires en direct et actualités du Grand Prix de Belgique de F1 - 2e séance d'essais libres
Suivez en direct les dernières nouvelles en provenance de Spa-Francorchamps alors que la F1 entame la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique
Classement en direct
Résumé
Live Texte
Voilà, c'est tout pour cette première journée en piste en Belgique. Retrouvez-nous demain pour les EL3, qui débuteront à 12h30 heure locale, avant les qualifications à 16h00 heure locale.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Voilà pour les chronos : il ne reste plus que les départs d'essai à effectuer une fois le chrono écoulé. Le 1m45.944s signé plus tôt par Antonelli reste donc le meilleur temps, avec 0.190s d'avance sur Lando Norris et 0.472s sur Verstappen.
Le principal enseignement de cette séance, en gardant en tête qu'il y a eu deux interruptions, ce sont les écarts entre certains coéquipiers – Norris et Piastri, Antonelli et Russell, Hamilton et Leclerc, Bortoleto et Hulkenberg. On a hâte d'entendre ce qu'ils auront à dire à ce sujet plus tard...
Et la séance reprend à deux minutes de la fin.
Les moteurs sont mis en route, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup d'action puisqu'il ne reste que trois minutes – sans doute juste un tour tranquille pour la simulation de départ après le drapeau.
DRAPEAU ROUGE
Et nous avons un nouveau drapeau rouge, cette fois pour Pierre Gasly, qui a eu un contact imprévu avec la barrière à la chicane des Fagnes. Les ralentis montrent qu'il est passé dans les graviers avant de taper sa roue arrière droite contre le bord de la barrière, alors qu'il semblait s'en sortir. L'Alpine n'a désormais plus d'aileron arrière et un train arrière droit à peine attaché.
En remontant le classement, les Racing Bulls sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre dans leur programme de roulage : Lindblad est en mediums tandis que Lawson vient d'effectuer sa simulation de qualifications. Ils sont désormais neuvième et 10e, séparés par un peu plus d'un dixième.
L'écart entre Russell et Antonelli est intéressant. Évidemment, les habitués des réseaux sociaux ont une théorie : l'équipe favoriserait Antonelli. Parce qu'évidemment, une équipe qui veut empocher un énorme bonus financier en remportant le championnat constructeurs va prendre le risque de tout compromettre en savonnant la planche à l'un de ses pilotes. Pardon ? Eh bien, il ne faut jamais laisser la logique gâcher une théorie du complot.
Si l'on regarde les données de Silverstone, par exemple, Antonelli atteignait des vitesses de pointe plus élevées avant la phase de réduction de puissance dans des secteurs comme la ligne droite du Hangar, ce qui a alimenté les théories du complot.
Mais la vitesse de pointe dépend de la quantité d'énergie disponible dans la batterie, donc certains estiment que Russell perd davantage de vitesse en virage en raison de sa préférence pour les freinages tardifs et l'attaque du point de corde. Il doit ensuite solliciter un peu plus la batterie pour retrouver la vitesse au point de corde perdue face à son coéquipier. C'est subtil, mais c'est là...
Piastri signe un 1'46"926 en pneus tendres. C'est huit dixièmes derrière son coéquipier.
Le tour de Russell se résume surtout à moyen - il perd environ une demi-seconde rien que dans le S2. 1'47"229 pour la P5, à 1"285 de son coéquipier.
Disons plutôt P6, car Colapinto vient de signer un 1'47"147.
Ah, disons plutôt P7, car Norris vient de prendre la P2 en 1'46"134.
Russell décroche plus vite que John Lithgow à la fin de Cliffhanger...
Verstappen, lui, ressort avec les mediums utilisés en début de séance, sa simulation de qualifications est donc terminée pour le moment.
Russell prend maintenant la piste en pneus tendres.
En effet - Hamilton sépare les Red Bull mais Leclerc concède près de quatre dixièmes à son propre coéquipier dans le secteur trois, pour finir à une seconde pleine d'Antonelli.
Hamilton et Leclerc signent leurs meilleurs secteurs personnels dans les premier et deuxième secteurs, mais ils ne vont pas menacer le chrono d'Antonelli.
L'écart est désormais bien plus important dans le trio de tête que lors des précédents runs en pneus mediums. Verstappen est à 0"472 d'Antonelli, Hadjar à 0"770.
En fait, c'est le propre coéquipier d'Isack qui le déloge le premier de son piédestal, en 1'46"416. Mais Antonelli franchit ensuite la ligne en 1'45"944.
Hadjar prend la P1 en 1'46"714, mais il pourrait ne pas conserver longtemps la première place, car Antonelli a signé les meilleurs temps dans les deux premiers secteurs.
Hamilton ressort maintenant des stands en tendres.
Piastri quitte maintenant les stands, en mediums pour l'instant.
Et c'est reparti maintenant que le balayage est terminé. Changement de stratégie pour Antonelli, Hadjar, Verstappen et (plus loin dans le classement) Albon, qui ont quitté les stands en pneus tendres.
Les écarts sont donc assez serrés pour l'instant, avec les trois premiers séparés par seulement 0.031s. Puis le P4 (Lindblad) est à 0.404s de la référence d'Antonelli.
Russell (P8) est actuellement à 1.130s du meilleur tour de son coéquipier, mais il est encore très tôt. Seulement cinq tours au compteur pour chacun des deux.
Verstappen se plaint de la qualité des passages de rapports, comme c'est souvent le cas ces jours-ci.
Drapeau rouge. Aucune annonce officielle via les canaux habituels, mais notre tracker pilotes montre que toutes les voitures roulent... et F1 TV diffuse une image avec beaucoup de gravier à Paul Frere, ce qui semble donc en être la cause.
Hmm, ça s’effrite dans le secteur trois et Max prend la P3 en 1m46.942s. Il était à un dixième de son meilleur temps précédent en S3, et ce tour n’était qu’à 0.031s d’Antonelli.
Verstappen pourrait bien avoir son mot à dire sur le meilleur temps d'Antonelli... il vient de signer le meilleur premier secteur absolu et un record personnel dans le deuxième...
Tous les autres ont pris la piste, et l'ont fait en pneus mediums. Antonelli est le plus rapide pour l'instant en 1m46.911s.
La température ambiante est de 24C et celle de la piste de 36C.