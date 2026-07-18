2026 Formule 1 GP de Belgique
LIVE F1 - Les Essais Libres 3 du GP de Belgique en direct
Suivez en direct les Essais Libres 3 du Grand Prix de Belgique de Formule 1.
Classement en direct
Résumé
Live Texte
C'EST TOUT POUR LES EL3 EN BELGIQUE
La suite, ce sont les qualifications à 16h00 heure locale. Rendez-vous à ce moment-là !
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
C'est donc Antonelli-Norris-Verstappen pour le top 3, séparés par 0,148s.
George Russell est P4 et se demande sans doute comment expliquer les 0,367s de retard sur son coéquipier.
Hamilton n'était qu'à quelques dixièmes de Russell et près de quatre dixièmes plus rapide que son coéquipier chez Ferrari, Leclerc.
Piastri est P7, à 0,795s d'Antonelli et six dixièmes plus lent que son propre coéquipier. Mais il faut nuancer : il a manqué l'occasion de faire un dernier tour rapide à cause des drapeaux jaunes provoqués par la sortie de piste de Hamilton.
Voilà une fin assez spectaculaire pour une séance jusque-là sans histoire. Pendant toute cette agitation à l'avant, les Audi de Nico Hulkenberg et Garbiel Bortoleto se sont glissées dans le top 10, devant Hadjar et les deux Racing Bulls. Cela pourrait être significatif en vue des qualifications, à défaut de donner une indication absolue sur le rythme de course.
Nico Hulkenberg, Audi
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Leclerc obtient enfin un tour clair et signe 1'46"750. Mais même si cela le place juste derrière Hamilton au classement pour l'instant, il concède près de quatre dixièmes.
Oups ! En parlant de Lewis, il vient de "faire une Gasly" à Fagnes : large dans le gravier, il a tapé la roue arrière droite contre le bord de la barrière.
Verstappen part pour un deuxième tour lancé avec son deuxième train de tendres, mais il concède près d'une demi-seconde dans le premier secteur – pas d'aspiration cette fois – et il en fait trop à l'entrée des Combes, passant par le dégagement asphalté.
Russell tente un deuxième tour lancé avec son deuxième train de tendres, mais il l'interrompt dans le premier secteur. Antonelli, de son côté, a vu son deuxième tour lancé annulé pour non-respect des limites de piste - sans conséquence puisqu'il était de toute façon plus lent que son meilleur chrono précédent.
Le premier tour lancé de Leclerc avec son deuxième train de tendres a mal commencé dans le trafic, il l'a donc avorté.
Hamilton améliore en 1'46''382, P5 pour l'instant, avec un train de pneus tendres neufs.
Antonelli connaît un moment brouillon aux Combes lors de sa deuxième tentative de tour lancé, il n'améliore donc pas son précédent meilleur temps en 1m45.990s. Il reste sept minutes et il est peu probable que ce chrono soit battu.
Comme prévu, Lindblad gagne du temps avec ces pneus tendres neufs. Meilleur temps personnel dans le premier secteur, mais il sort un peu large en S2 dans le virage sans nom (le gauche avant Pouhon) et ramène du gravier sur la piste.
Vert dans le secteur trois et Lindblad améliore en 1m47.176s. Sans ce passage dans le gravier, il aurait pu aller plus vite que Leclerc, dont le meilleur temps pour l'instant est de 1m47.122s.
Cela dit, Leclerc vient de quitter les stands avec des pneus tendres neufs.
Antonelli repart pour un autre tour lancé mais l'interrompt aussitôt, disant "Je n'ai pas passé le rapport".
Russell passe maintenant P3 avec un 1'46"357, à 0"367 d'Antonelli.
Finalement P4, puisque Norris signe un 1'46"129 pour prendre la P2.
Verstappen signe son meilleur temps personnel dans le premier secteur, profitant de l'aspiration de la Ferrari de Leclerc. Ça ne va pas inquiéter Antonelli, mais il pourrait déloger Hamilton de la P2. Voyons...
Oui, le deuxième secteur n'a rien d'exceptionnel, mais il signe le meilleur temps absolu dans le troisième (encore une aspiration, cette fois de Bottas) pour prendre la P2 en 1m46.148s.
Hadjar abandonne un tour rapide, signalant que "tout est trop froid" - cela concerne donc la température des freins autant que celle des pneus. Son coéquipier chez Red Bull, Verstappen, repart avec un train de tendres neufs, tout comme Russell.
Antonelli est rentré aux stands après son troisième tour avec les tendres usés, donc il a peut-être lui aussi dû avorter un tour rapide.
Norris s'est arrêté après 13 tours avec ces mediums.
Antonelli ressort avec ses softs d'origine. Il sera intéressant de voir quel est le programme de roulage, car il en est à son troisième tour sans vraie tentative d'attaquer pour l'instant.
Hadjar reprend la piste après ses soucis moteur plus tôt, avec le même train de tendres. Linblad reprend également l'action, mais avec des tendres neufs. Voyons s'il peut améliorer son 1'47"342 de tout à l'heure.
Russell signe son meilleur temps personnel dans le premier secteur, mais le deuxième est un peu raté. Même chose dans le troisième. Il améliore en 1m47.041s, mais c'est 1.051s plus lent que l'autre Mercedes.
Fait intéressant, Leclerc a réussi à tirer un autre tour rapide de son premier train de pneus tendres et améliore en 1'47"122.
Antonelli rentre également aux stands après un tour rapide. Russell repart à l'attaque avec le même train de tendres.
Hamilton ressort avec le même train de tendres.
Russell signe un 1'47"286, à quatre dixièmes de Hamilton... mais Antonelli frappe un grand coup, en bouclant un tour en 1'45"990. C'est le meilleur temps de la journée jusqu'ici, avec 1"296 d'avance sur son coéquipier.
À propos, Russell ne reste pas en piste pour un deuxième tour d'attaque : il rentre directement aux stands.
Dans les autres infos McLaren, Norris est actuellement P9 avec un 1'47.796, mais il en est à neuf tours d'un long relais en mediums.
Piastri ressort, mais avec le même train de pneus tendres, donc il est peu probable qu'on voie une amélioration de sa part.
Russell et Antonelli sont désormais sortis des stands en pneus tendres, au passage.
Verstappen passe P2 avec un 1'47"167 lors de son premier tour lancé en tendres. Leclerc améliore dans son deuxième tour lancé, mais cela reste un peu décevant selon ses standards : 1'47"469, P5 pour l'instant, à 0"680 de son coéquipier.
Hadjar est immobilisé à la sortie des stands, signalant une perte de puissance, et les commissaires semblent avoir du mal à dégager la voiture.