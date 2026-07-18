C'est donc Antonelli-Norris-Verstappen pour le top 3, séparés par 0,148s.

George Russell est P4 et se demande sans doute comment expliquer les 0,367s de retard sur son coéquipier.

Hamilton n'était qu'à quelques dixièmes de Russell et près de quatre dixièmes plus rapide que son coéquipier chez Ferrari, Leclerc.

Piastri est P7, à 0,795s d'Antonelli et six dixièmes plus lent que son propre coéquipier. Mais il faut nuancer : il a manqué l'occasion de faire un dernier tour rapide à cause des drapeaux jaunes provoqués par la sortie de piste de Hamilton.