Une chose que Verstappen ne peut pas faire avant les qualifications Sprint, c'est passer du temps à jouer à notre nouveau jeu Two Seats. Mais vous, si !

[[ITALIC_2:[[BOLD_1:Essayez-le ici.]]]] Pouvez-vous battre l'équipe Ferrari 2012 avec Ronnie Peterson 1974 et Ayrton Senna 1991 ? Parce que je viens de le faire.