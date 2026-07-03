LIVE F1 - Les essais libres du GP de Grande-Bretagne en direct
Suivez en direct la seule séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1.
Classement en direct
Résumé
Live Texte
Le temps d'une courte pause avant les qualifications Sprint du GP de Grande-Bretagne. On se retrouve juste après !
Et voici le classement des essais libres du GP de Grande-Bretagne :
FP1
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Interval
|Tyres
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|32
|
1'29.260
|S
|237.593
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.213
1'29.473
|0.213
|S
|237.027
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.599
1'29.859
|0.386
|S
|236.009
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
+0.678
1'29.938
|0.079
|S
|235.802
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.887
1'30.147
|0.209
|S
|235.255
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.980
1'30.240
|0.093
|S
|235.013
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+1.028
1'30.288
|0.048
|S
|234.888
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
+1.078
1'30.338
|0.050
|S
|234.758
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|29
|
+1.483
1'30.743
|0.405
|M
|233.710
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|28
|
+1.590
1'30.850
|0.107
|M
|233.435
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.706
1'30.966
|0.116
|M
|233.137
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|28
|
+1.775
1'31.035
|0.069
|M
|232.960
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|32
|
+2.079
1'31.339
|0.304
|M
|232.185
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.113
1'31.373
|0.034
|S
|232.099
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|33
|
+2.424
1'31.684
|0.311
|S
|231.311
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.424
1'31.684
|0.000
|S
|231.311
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.437
1'31.697
|0.013
|S
|231.279
|18
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+2.890
1'32.150
|0.453
|M
|230.142
|19
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+2.981
1'32.241
|0.091
|M
|229.915
|20
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|25
|
+3.697
1'32.957
|0.716
|M
|228.144
|21
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|25
|
+3.759
1'33.019
|0.062
|M
|227.992
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+3.870
1'33.130
|0.111
|M
|227.720
|View full results
Les qualifications Sprint débutent donc à 16h30 BST, ce qui laisse trois heures aux équipes pour analyser les données et ajuster les réglages avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est le défi supplémentaire d'un week-end Sprint : tout doit être fait à une vitesse x3 !
Il y aura des fans locaux heureux après les essais, avec Hamilton en tête. Il ne pourrait quand même pas aller chercher une 10e victoire record au GP de Grande-Bretagne, si ?
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Une chose que Verstappen ne peut pas faire avant les qualifications Sprint, c'est passer du temps à jouer à notre nouveau jeu Two Seats. Mais vous, si !
[[ITALIC_2:[[BOLD_1:Essayez-le ici.]]]] Pouvez-vous battre l'équipe Ferrari 2012 avec Ronnie Peterson 1974 et Ayrton Senna 1991 ? Parce que je viens de le faire.
Verstappen ne parvient pas à améliorer dans son dernier tour lancé et reste sixième. Il y a du travail pour Red Bull, et pas beaucoup de temps pour le faire.
Le drapeau à damier est agité pour signaler la fin des essais du GP de Grande-Bretagne. Hülkenberg a tout juste le temps de se hisser au neuvième rang, juste devant Lawson, tandis que Bearman prend la 14e place pour Haas.
Hamilton termine la séance en tête devant Antonelli, Leclerc et Russell.
Les commissaires de la FIA n'enquêteront pas non plus sur l'accrochage entre Hulkenberg et Lawson un peu plus tôt. On continue !
Verstappen corrige sans cesse au volant de sa Red Bull dans Village et The Loop, et perd logiquement trois dixièmes dans le premier secteur de son premier tour d'attaque en pneus tendres. Le tour ne s'améliore pas vraiment ensuite : il signe le sixième temps, à une seconde de Hamilton.
Nous allions dire que c'était un tour référence signé Antonelli, jusqu'à ce que Hamilton fasse mieux en 1m29.260s pour aller deux dixièmes plus vite. Ferrari contre Mercedes pour la pole ?
Antonelli signe un 1'29"473 et prend près d'une demi-seconde d'avance sur Russell en tête de la feuille des temps. Leclerc recule ainsi au troisième rang et Piastri au quatrième.
L'incident sous drapeau jaune de Verstappen a été examiné et il n'y aura pas d'enquête supplémentaire.
Les ralentis ont montré Verstappen dépasser Piastri après son tête-à-queue et il n'a peut-être pas totalement levé le pied en traversant la zone sous drapeau jaune. Après examen, #3 Red Bull, pas de pénalité.
On a beaucoup regardé la Coupe du monde de football cette semaine, ça se voit ?
Hulkenberg et Lawson ont également été signalés pour un incident à Village (virage 3). Le pilote Audi sortait des stands et a refusé de laisser passer Lawson, qui était dans un tour rapide, et qui a ensuite complètement avorté son tour.
"C'est quoi ce **** ?" lance Lawson à la radio.
Ils étaient quasiment en train de se battre en piste.
Verstappen a été signalé pour une infraction sous drapeau jaune survenue lorsque Piastri est parti en tête-à-queue. Nous n'avons pas vu ce qu'il a pu faire ou non, mais compte tenu de toute la controverse déclenchée par son accident et les simples drapeaux jaunes en qualifications du GP d'Autriche, c'est un point à surveiller.
Beaucoup de pilotes passent aux tendres à 20 minutes de la fin des essais, mais personne ne vient encore inquiéter les meilleurs chronos signés plus tôt.
Hamilton signe le meilleur temps en 1'30"521 devant Antonelli - et tous deux sont en lice pour le titre de pilote F1 du mois dans nos nouveaux Monthly awards.
Si vous pensez que l'un d'eux mérite votre vote, voici où aller.
Oscar Piastri part en tête-à-queue avec des pneus "morts" entre Becketts et Chapel, mais évite le mur et rentre aux stands sur des œufs.
Même si les tribunes ne sont pas tout à fait pleines, il y a beaucoup de monde ici et nous avons eu un bouchon en arrivant à 7h45. J'ai essayé de couper la route à Giampiero Lambiase quand les trois voies se sont resserrées en une seule ; "testons sa détermination", ai-je dit. Eh bien, malgré une voiture nettement plus chère (Porsche Panamera), il était manifestement prêt à frotter une Skoda pour garder son nez devant. Chapeau !
Un tour embarqué avec Norris illustre les compromis que les pilotes doivent faire dans le deuxième secteur. De Maggotts à Chapel, il faut freiner pour recharger la batterie afin d'avoir l'énergie nécessaire pour le sprint dans la ligne droite du Hangar. Mais il n'y a tout simplement pas assez de puissance dans la batterie pour maintenir l'accélération sur toute la ligne droite, donc le super clipping intervient juste avant Stowe.
Ce n'est pas le genre d'action spectaculaire, à la limite, que l'on associe aux F1, mais c'est un défi pour les pilotes que les meilleurs sauront maîtriser.
Le meilleur tour est actuellement à 5s du temps de la pole de l'an dernier, ce qui montre à quel point il a fallu sacrifier de la vitesse de pointe (via la limite de récupération d'énergie) pour réduire le super clipping.
Le leader du championnat de F1, Antonelli, a hissé sa Mercedes en tête de la feuille des temps alors que la plupart des pilotes mettent fin à leur première série de tours en essais. Le 1'30"777 de l'Italien lui donne deux dixièmes d'avance sur Hadjar.
Quelques pilotes, dont Antonelli, sont sortis de piste à Village (virage 3), le vent semblant pousser les voitures au-delà du point de corde.
Nous sommes au niveau de l'entrée des stands/Vale, sans doute le plus gros point de recharge « conventionnel » du circuit. Les voitures passent en fait bien mieux dans cette zone que la génération précédente, qui semblait lourde et réticente à tourner (et tapait sur les vibreurs avec l'élégance d'un bus à impériale).
Saviez-vous que c'est le 100e anniversaire du GP de Grande-Bretagne ? Cette course, à une époque où la F1 n'était même pas encore la F1, s'est tenue à Brooklands et a été remportée par Robert Senechal et Louis Wagner sur une Delage 15 S 8.