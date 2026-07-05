Commentaires en direct et actualités du Grand Prix de Grande-Bretagne de F1 – jour de course
Suivez en direct les résultats tour par tour du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1
Classement en direct
Résumé
Live Texte
Sur ce, nous allons mettre un terme à notre live texte du GP de Grande-Bretagne. Merci de nous avoir suivis ce week-end, et rendez-vous à Spa dans deux semaines. Portez-vous bien !
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images
Eh bien, ça, c'était une course. De quoi nous occuper pendant la courte pause avant la prochaine manche de F1, le GP de Belgique, du 17 au 19 juillet.
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Voici le compte-rendu complet de la course :
Les hymnes nationaux de Monaco et d'Italie retentissent sur le podium de Silverstone. Pas mal comme combinaison pour les amateurs d'hymnes nationaux.
Leclerc reçoit le trophée du vainqueur du GP de Grande-Bretagne, qu'il brandit au-dessus de sa tête en direction de son équipe Ferrari.
Résultats provisoires du GP de Grande-Bretagne
RACE
|Cla
|Driver
|#
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|Pits
|Points
|Retirement
|Chassis
|Engine
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|52
|
-
|2
|25
|Ferrari
|Ferrari
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|52
|
+0.427
0.427
|0.427
|2
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|52
|
+0.772
0.772
|0.345
|2
|15
|Ferrari
|Ferrari
|4
|L. Norris McLaren
|1
|52
|
+1.149
1.149
|0.377
|3
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|52
|
+1.598
1.598
|0.449
|3
|10
|Red Bull
|Red Bull
|6
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|52
|
+2.023
2.023
|0.425
|2
|8
|RB
|Red Bull
|7
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|52
|
+2.214
2.214
|0.191
|2
|6
|RB
|Red Bull
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|52
|
+2.413
2.413
|0.199
|2
|4
|Audi
|Audi
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|52
|
+3.229
3.229
|0.816
|2
|2
|Alpine
|Mercedes
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|52
|
+3.445
3.445
|0.216
|2
|1
|Alpine
|Mercedes
|View full results
Besoin de cinq enseignements rapides de cette course. [[BOLD_2:[[LINK_1:On vous résume tout ici.]]]]
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
"Je n'avais tout simplement pas le rythme aujourd'hui, j'ai volé le départ et j'ai écopé d'une pénalité de cinq secondes, mais Charles était plus rapide que moi", analyse honnêtement Hamilton à propos de sa course.
“Mon premier podium ici, donc vraiment ravi d'être là. J'ai eu beaucoup de malchance avec la crevaison, mais ensuite beaucoup de chance avec la Safety Car. C'est dommage pour les fans de ne pas avoir vu l'arrivée, mais je suis tellement heureux d'être sur le podium”, déclare Russell à propos de sa deuxième place.
"C'est incroyable, malheureusement la fin n'a pas été celle dont j'aurais peut-être rêvé, mais les sensations étaient bonnes", déclare Leclerc à propos de sa première victoire au GP de Grande-Bretagne.
Donc, pour clarifier. La Safety Car a été rappelée à la fin de l'avant-dernier tour mais huit secondes plus tard, la direction de course a indiqué que la Safety Car était de nouveau déployée - voilà pourquoi la Safety Car n'est jamais rentrée - et c'est pour cela que la course s'est terminée derrière la Safety Car. Pourquoi a-t-elle été rappelée avant qu'on fasse marche arrière ?
Hamilton fait l'objet d'une enquête pour une infraction sous drapeau jaune, comme mentionné plus tôt. Elle sera examinée après la course, ce qui permettra à Hamilton de participer à la cérémonie du podium - mais y restera-t-il au classement final ?
"Les périodes difficiles ne durent jamais. Seules les personnes fortes durent", répète Leclerc à son équipe Ferrari à la radio.
C'est sa première victoire depuis le GP des États-Unis 2024 !
Leclerc remporte le GP de Grande-Bretagne ! Ce n'est toutefois pas un doublé Ferrari, avec Russell deuxième devant Hamilton troisième. Quelques huées se font entendre dans le public.
Norris prend la quatrième place devant Hadjar, Lawson, Lindblad et Bortoleto. Antonelli franchit la ligne en neuvième position, mais sa pénalité de cinq secondes le repousse jusqu'au 16e rang. Colapinto et Gasly complètent donc le top 10.
Donc, pas de dernier coup d'éclat et cette course va se terminer derrière la Safety Car. Leclerc va s'imposer devant Russell, tandis que Hamilton va reculer au troisième rang après avoir été arrêté aux stands sous Safety Car. Étrange.
Oui ! La Safety Car rentre à l'avant-dernier tour... oh attendez, la Safety Car est de nouveau déployée ! Ou pas ! Pas sûr de savoir pourquoi.
La Red Bull de Verstappen a été dégagée et les retardataires sont autorisés à dépasser la Safety Car.
On pourrait avoir une arrivée sur un seul tour ici. Une idée de la dernière fois qu'on a eu ça ?
Hamilton a été noté pour une infraction sous drapeau jaune - survenue lors de l'arrêt de Hulkenberg - nous y reviendrons donc à la fin de la course.
Le replay de l'accident de Verstappen le montre perdre le contrôle à l'entrée de Stowe, dans un incident similaire à son crash en qualifications du GP d'Autriche samedi dernier.
"Je suis bloqué, mec, fait chier cette voiture, incroyable", a déclaré Verstappen à la radio.
Un tour plus tard, Leclerc et Hamilton rentrent aux stands pour chausser les tendres. Leclerc conserve la tête, mais Russell ne s'arrête pas, ce qui le place deuxième et relègue Hamilton au troisième rang.
Hadjar plonge dans les stands, suivi par Lawson et Lindblad, qui chaussent tous des tendres neufs pour ce qui devrait être un sprint final de quelques tours.
Verstappen est sorti ! Il est dans les graviers à Stowe mais semble être sorti tout seul. La Safety Car est déployée.
Antonelli a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir trop souvent dépassé les limites de piste au milieu de ses difficultés avec une Mercedes récalcitrante. Il est toujours 10e, mais Colapinto n'est qu'à 1,9 s derrière et gagnerait donc cette place en l'état.
Tout cela signifie que Leclerc file vers une première victoire au GP de Grande-Bretagne ! Il mène avec 20.9s d'avance sur Hamilton, qui compte 6.7s de marge sur Verstappen.
La remontée de Russell après sa crevaison lente le place quatrième, à seulement 5.3s de Verstappen.
Pour ajouter aux malheurs d'Antonelli, il va bientôt écoper d'une pénalité pour dépassement des limites de piste.
Antonelli perd encore une place face à Hadjar et il ne parvient tout simplement pas à contrôler sa Mercedes. Il a endommagé le carénage de roue avant gauche en passant sur le vibreur à Copse il y a quelques tours. L'Italien repasse par les stands pour faire retirer la pièce cassée et reprend la piste en 10e position.