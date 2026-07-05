Eh bien, ça, c'était une course. De quoi nous occuper pendant la courte pause avant la prochaine manche de F1, le GP de Belgique, du 17 au 19 juillet.

D'ici là, pourquoi ne pas jouer à notre nouveau jeu [[BOLD_2:[[LINK_1:Two Seats]]]], où vous pouvez défier une écurie légendaire de F1 en choisissant vos meilleurs pilotes pour la battre.

Et n'oubliez pas de voter pour vos favoris dans nos nouveaux trophées mensuels, dont celui du pilote F1 du mois. [[BOLD_2:[[LINK_1:Votez ici - les votes se terminent le 7 juillet.]]]]