LIVE F1 - Le sprint du GP de Grande-Bretagne en direct
Suivez en direct le sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1.
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Sur ce, nous faisons une pause pour aller chercher les dernières infos et réactions dans le paddock de Silverstone avant de revenir pour les qualifications du Grand Prix, qui débutent à 16h BST.
D'ici là, n'oubliez pas d'essayer notre nouveau jeu [[BOLD_2:[[LINK_1:Two Seats ici.]]]]
Antonelli, Hamilton et Norris reçoivent leurs trophées du sprint des mains de trois champions de karting, dont l'un a la main gauche très bandée, ce qui attire toute l'attention de Norris.
Voici le classement provisoire de la course Sprint du GP de Grande-Bretagne :
SPRINT
|Cla
|Driver
|#
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|Pits
|Points
|Retirement
|Chassis
|Engine
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|17
|
-
|8
|Mercedes
|Mercedes
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|17
|
+2.745
2.745
|2.745
|7
|Ferrari
|Ferrari
|3
|L. Norris McLaren
|1
|17
|
+9.783
9.783
|7.038
|6
|McLaren
|Mercedes
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|17
|
+10.639
10.639
|0.856
|5
|Mercedes
|Mercedes
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|17
|
+12.620
12.620
|1.981
|4
|Ferrari
|Ferrari
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|17
|
+16.550
16.550
|3.930
|3
|Red Bull
|Red Bull
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|17
|
+17.551
17.551
|1.001
|2
|McLaren
|Mercedes
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|17
|
+30.233
30.233
|12.682
|1
|RB
|Red Bull
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|17
|
+30.953
30.953
|0.720
|Red Bull
|Red Bull
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|17
|
+35.110
35.110
|4.157
|RB
|Red Bull
|View full results
Le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem est présent pour féliciter les trois premiers, tandis qu'Antonelli savoure l'instant de sa première victoire en Sprint.
Des chants de "Lewis, Lewis, Lewis, Lewis !" lancés par quelques fans très chanceux dans la zone du parc fermé, où les mécaniciens et le personnel des équipes viennent habituellement féliciter leurs pilotes, sont salués d'un geste de la main par le septuple champion du monde.
Lawson fera l'objet d'une enquête après la course Sprint pour son quasi-accrochage avec Hadjar. À première vue, cela ressemblait à un déplacement au freinage, mais il faudra clairement revoir ça.
Antonelli signe sa première victoire en Sprint et augmente comme il se doit son avance au championnat du monde de F1 de trois points sur Russell - l'écart passe donc à 43 points.
Russell doit se contenter de la quatrième place, à seulement 0,8s de Norris sur la ligne d'arrivée, avec Leclerc cinquième, Verstappen sixième et Piastri septième.
Lawson tient Hadjar à distance pour prendre le dernier point avec la huitième place - mais cela devrait probablement être tranché par les commissaires compte tenu de leur incident plus tôt.
Antonelli remporte la course Sprint du GP de Grande-Bretagne ! Il s'impose avec 2,7 s d'avance sur Hamilton, Norris complétant le podium.
Woah ! On a frôlé le gros crash entre Hadjar et Lawson à l'entrée de Copse, le pilote Racing Bulls se rabattant sur son ancien coéquipier au freinage. C'est clairement interdit.
Antonelli est à l'aise en tête et porte son avance à plus de deux secondes au début de l'avant-dernier tour. Tous les autres écarts semblent stables.
Hulkenberg fera l'objet d'une enquête après la course Sprint pour être sorti de la piste et avoir gagné un avantage au virage 9 (Copse).
Stroll rentre aux stands chez Aston Martin pour remplacer ses pneus tendres par des mediums pour les deux derniers tours. Allez savoir pourquoi.
Hamilton ne reprend rien à Antonelli, mais il n'est pas non plus distancé, avec un écart de 1,4s. Norris semble installé en troisième position, tandis que Russell doit garder un œil sur Leclerc, qui a maintenu son rythme dans les derniers tours du Sprint.
Après 11 premiers tours haletants, l'action en piste commence à se calmer, tandis que la dégradation des pneus et la performance pure des monoplaces commencent à dicter le déroulement de la course.
Antonelli commence à se détacher de Hamilton alors que l'écart entre les leaders passe à 1.2s. Norris roule désormais seul en troisième position, à six secondes de Hamilton mais avec trois secondes d'avance sur Russell.
Leclerc passe Verstappen à Stowe et prend la cinquième place.
Russell contre Verstappen - sortez le pop-corn quand ces deux-là s'affrontent - ils se rendent les dépassements, puis Russell emmène le Néerlandais à l'extérieur de la piste à Village. Celle-là, le pilote Red Bull s'en souviendra, lui qui doit maintenant se défendre face à Leclerc.
Nous ne l'avons pas encore vu à l'écran, surtout en raison de l'action incessante en tête, mais Perez a écopé de 10s de pénalité pour son accrochage avec Alonso.
Dans le même temps, Russell a réussi une manœuvre sur Verstappen pour remonter à la quatrième place.
Un tour plus tard, Antonelli parvient à suivre de beaucoup plus près dans le premier secteur, mais Hamilton montre l'extérieur à son rival à l'entrée de Brooklands, ce qui l'oblige à renoncer.
Mais on dirait que Hamilton a utilisé sa batterie pour se défendre, car lorsqu'ils arrivent dans la Wellington Straight, il ne peut rien faire face à Antonelli, qui file en tête !
Antonelli tente une attaque sur Hamilton à Brooklands, mais renonce et reste deuxième. Les deux leaders comptent près de six secondes d'avance sur Norris, troisième, qui reste lui-même hors de portée de Verstappen et Russell.
Hamilton a stabilisé l'écart sur Antonelli, mais l'Italien reste à moins d'une seconde et bénéficie donc de cet avantage supplémentaire - ainsi que de l'aspiration de la Ferrari devant lui. Hamilton zigzague dans les lignes droites pour casser cette aspiration.
Ces batailles des premiers tours ont clairement montré les différentes stratégies de déploiement de l'énergie utilisées pour attaquer et défendre. Ou une course en yo-yo, si vous préférez.
Hamilton mène avec 0.5s d'avance sur Antonelli au début du cinquième tour, alors que la situation commence à se stabiliser.
La lutte Norris-Verstappen-Russell continue de faire rage, ce qui ramène Piastri et Leclerc dans le coup. Leclerc passe Piastri à Brooklands pour remonter sixième.
Devant, Hamilton est rattrapé par Antonelli, qui s'est extirpé de cette lutte derrière.
Verstappen entre maintenant dans la danse en dépassant Russell à Abbey.
Plus loin, Alonso est parti en tête-à-queue à The Loop dans un possible accrochage avec Perez, qui est passé par les stands et se retrouve loin du peloton.