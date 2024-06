Voici les 11 pilotes déjà annoncés sur la grille F1 2025

Rarement le marché des transferts ne s'est animé si tôt dans une saison. "Normalement, nous ne discutons pas du tout des décisions concernant les pilotes en avril", rappelait d'ailleurs Helmut Marko chez Red Bull en avril. Sauf que le timing pour mettre en place les pions sur l'échiquier 2025 a été bouleversé plus rapidement que prévu.

On le devinait, l'inédite stabilité avec une grille inchangée entre la fin de saison 2023 et le début de la campagne 2024 était un leurre, tout au plus le calme avant la tempête. Car désormais, il faut se positionner avec, en tête, l'échéance d'une nouvelle réglementation technique programmée pour 2026 et l'arrivée officielle d'un nouvel acteur majeur, Audi.

Durant l'hiver, les prolongations de contrat de Charles Leclerc chez Ferrari et Lando Norris chez McLaren étaient le dernier tronc d'arbre cachant la forêt. Cette inscription dans la continuité a été rompue peu de temps après par le choix explosif de Lewis Hamilton, renonçant à une possible dernière année de contrat chez Mercedes pour s'en aller relever le défi ultime chez Ferrari.

Comme si une telle annonce, parfois qualifiée de "transfert du siècle", ne suffisait pas, l'affaire Horner est ensuite venue faire bouger les lignes. Et voilà qu'aujourd'hui, malgré un contrat qui le lie à Red Bull jusque fin 2028, l'avenir de Max Verstappen dans une écurie qui a déjà perdu Adrian Newey paraît parfois possible à remettre en question.

Dans ce contexte, il y a ceux qui voulaient aller vite, comme Audi qui vient d'annoncer le recrutement de Nico Hülkenberg, via la case Stake F1 en 2025, ou Fernando Alonso qui a d'ores et déjà prolongé son bail chez Aston Martin. Puis il y a ceux qui ont patienté un peu plus longtemps pour évaluer leurs options : Red Bull a pesé le pour et le contre mais a finalement maintenu sa confiance à Sergio Pérez, au point de lui offrir deux années de plus à Milton Keynes. Cela devrait par ricochet sceller le sort de Yuki Tsunoda, dont la prolongation de contrat chez VCARB devrait être imminente.

Enfin, il y a ceux qui attendent encore, à l'image de l'écurie Alpine qui, si elle annoncé le départ en fin de saison d'Esteban Ocon, a pour le moment d'autres urgences que son line-up à régler, bien que Pierre Gasly semble désormais parti pour rester, ou encore Mercedes qui garde probablement une place au chaud pour Andrea Kimi Antonelli mais se verrait bien bondir sur l'infime chance de séduire Max Verstappen si elle se présente.

Il faut y ajouter tous ceux qui ne savent pas de quoi leur avenir sera fait, parmi lesquels figure un Carlos Sainz qui a clairement l'avantage de jouir de la plus grosse cote et un choix à faire entre les projets Audi et Williams. Pour d'autres, le flou demeure avec des portes de sortie pas forcément évidentes : c'est le cas de Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu et Logan Sargeant. Derrière eux trépigne d'impatience la jeune génération emmenée par Liam Lawson, Oliver Bearman et Théo Pourchaire.

À ce stade, les accords sont ce qu'ils sont et verrouillent 11 des vingt baquets pour 2025. Ce qui n'empêche pas non plus de rappeler que si un contrat se fait, il peut aussi se défaire... Mais aussi que certains cas particuliers sont à prendre en compte, comme celui de Lance Stroll chez Aston Martin.

La grille 2025