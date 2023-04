Qualifs - Verstappen décroche la pole devant les Mercedes

Charger le lecteur audio

Q1 - Pérez part à la faute

Après une course de Formule 2 perturbée par des gouttes de pluie, les nuages restaient menaçants dans le ciel de Melbourne – pas suffisamment pour que les top teams se précipitent en piste au début de la séance. En conséquence, alors que Logan Sargeant se faisait remarquer par un tête-à-queue à l'approche du dernier virage, c'est Nico Hülkenberg qui donnait le ton en 1'18"373 devant Alexander Albon en 1'18"944.

C'est alors que Sergio Pérez a provoqué un drapeau rouge avec un énième blocage de roue et une excursion dans les graviers au virage 3, le Mexicain s'étant plaint du comportement de sa monoplace en EL3. "Il faut résoudre ce problème, c'était le même putain de problème", a-t-il déploré à la radio.

Max Verstappen était le premier en piste lorsque la séance a été relancée, et il a logiquement pris la tête du classement, toutefois avec une avance plus faible que ce que l'on pouvait imaginer : il a tourné en 1'18"063. Et contre toute attente, Albon s'est ensuite emparé de la deuxième place à huit centièmes de Verstappen.

Dans son second tour lancé, Fernando Alonso a pris les devants en 1'17"832, avant que Verstappen ne riposte en 1'17"469. À cinq minutes du drapeau à damier, Pérez était rejoint dans la zone rouge par Sargeant, Valtteri Bottas, Oscar Piastri et Kevin Magnussen. Ce dernier s'en est extirpé aux dépens de Zhou Guanyu, pendant que Lewis Hamilton et Esteban Ocon complétaient le top 3. Les AlphaTauri, elles, sont passées près du couperet.

Éliminés en Q1 : Piastri, Zhou, Sargeant, Bottas, Pérez

Q2 - Ocon éliminé d'un souffle

Dans la deuxième phase des qualifications, c'est Verstappen qui a donné le ton en 1'17"219, avec moins d'un dixième d'avance sur Alonso. Suivait, à plus de trois dixièmes, un sextet composé de Charles Leclerc, George Russell, Lance Stroll, l'inattendu Hülkenberg, Carlos Sainz et Hamilton. À l'approche des cinq dernières minutes, Lando Norris risquait l'élimination après une excursion dans le bac à gravier du virage 3 ; Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Magnussen et Nyck de Vries étaient également en danger.

La hiérarchie s'est resserrée, et à une minute du drapeau à damier, on retrouvait Hamilton, Albon, Ocon et Gasly du huitième au onzième rang, tous les quatre à seulement deux dixièmes de la troisième place occupée par Leclerc. C'est Ocon qui a perdu cette bataille en n'améliorant pas, relégué à sept petits millièmes d'Albon. Le pilote Alpine a déploré du trafic dans son dernier tour.

Éliminés en Q2 : Ocon, Tsunoda, Norris, Magnussen, De Vries

Q3 - Verstappen finit par mettre tout le monde d'accord

La première tentative de Verstappen en Q3 s'est achevée de manière un peu brouillonne avec un temps de 1'17"578, une demi-seconde plus lent qu'en Q2, où sept autres pilotes étaient allés plus vite. Et en effet, ils sont cinq à avoir battus le temps du Néerlandais, avec un 1'17"271 pour Hamilton devant Alonso, Russell, Sainz et Leclerc. Verstappen est finalement parvenu à récupérer la première place du classement pour neuf millièmes de seconde avec le même train de pneus, alors qu'Albon occupait une superbe septième position avec sa Williams.

Leclerc a amélioré par la suite, mais son dixième de retard sur la pole provisoire ne le plaçait qu'au cinquième rang. Verstappen, qui se plaignait du passage de rapports sur sa Red Bull, allait de toute façon mettre tout le monde d'accord avec un 1'16"732, reléguant l'intégralité de la concurrence à plus de deux dixièmes. Russell et Hamilton complétaient le top 3 malgré un tour préparé de manière peu optimale pour le septuple Champion du monde, qui s'impatientait derrière la Haas de Hülkenberg. Suivaient Alonso, Sainz, Stroll et Leclerc, devant l'impressionnant Albon.

