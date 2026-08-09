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GP de Grande-Bretagne

2026 MotoGP GP de Grande-Bretagne

United Kingdom
7 août 2026 au 9 août 2026
Silverstone, GB
Live Texte
MotoGP GP de Grande-Bretagne

Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP : commentaires en direct et actualités depuis Silverstone

Commentaires en direct, minute par minute, du Grand Prix de Grande-Bretagne, alors que le MotoGP fait étape sur le circuit de Silverstone.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Classement en direct

Résumé

Live Texte

Trier par
Ce Livetext est traduit automatiquement à partir d'une autre édition. Des erreurs de traduction peuvent apparaître. Lire dans la langue d'origine.

C'est la fin de notre couverture en direct du GP de Grande-Bretagne. Mais nous continuerons à vous proposer les infos et les réactions en direct depuis le paddock de Silverstone tout au long de la journée, alors pensez à consulter Motorsport.com et Autosport pour les dernières mises à jour.

RACE

All Stats
 
Cla Rider # Bike Laps Time Interval km/h Retirement Points
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

39'45.930

       25
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+2.538

39'48.468

 2.538     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+3.393

39'49.323

 0.855     16
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+4.702

39'50.632

 1.309     13
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+6.256

39'52.186

 1.554     11
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+6.382

39'52.312

 0.126     10
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

+9.550

39'55.480

 3.168     9
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+22.288

40'08.218

 12.738     8
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+23.845

40'09.775

 1.557     7
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 20

+25.411

40'11.341

 1.566     6
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+26.301

40'12.231

 0.890     5
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+26.883

40'12.813

 0.582     4
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+29.458

40'15.388

 2.575     3
14 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 20

+41.310

40'27.240

 11.852     2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+41.492

40'27.422

 0.182     1
16 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 20

+42.379

40'28.309

 0.887      
dnf Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+12 Laps

17'46.134

 12 Laps   Accident  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+13 Laps

14'54.268

 1 Lap   Accident  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 6

+14 Laps

12'39.190

 1 Lap   Accident  
dnf Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 5

+15 Laps

11'26.065

 1 Lap   Accident  
dnf Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 4

+16 Laps

9'53.009

 1 Lap   Accident  
dnf Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 1

+19 Laps

5'02.757

 3 Laps   Collision  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+20 Laps

49.541

 1 Lap   Collision  
View full results

Petit coup de chapeau à Brad Binder et Luca Marini, qui sont remontés depuis de mauvaises positions de départ pour prendre les neuvième et 10e places

Course difficile pour son frère Marc Marquez, qui doit se contenter de la septième place

Le cadet des Marquez est toutefois une nouvelle fois le meilleur pilote Ducati à Silverstone, avec une solide quatrième place

Jorge Martin franchit la ligne d'arrivée en deuxième position, tandis que Marco Bezzecchi résiste à une attaque tardive d'Alex Marquez pour offrir un nouveau triplé à Aprilia !

Drapeau à damier

Victoire #2 ! Raul Fernandez franchit le drapeau à damier et remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne ! Quelle belle performance de l'Espagnol, qu'il faut désormais considérer comme un véritable prétendant au titre !

Le patron de Trackhouse, Justin Marks, est présent et il s'apprête à voir son pilote Raul Fernandez décrocher une victoire sensationnelle sous ses yeux

 

Tour : 18

Bezzecchi fait tout ce qu'il peut pour contenir Alex Marquez dans la lutte pour la dernière place sur le podium.

Pendant ce temps, di Giannantonio a dépassé Marquez pour la sixième place

À cinq tours de l'arrivée, Fernandez mène confortablement devant Martin, mais Bezzecchi est de nouveau sous la pression d'Alex Marquez

Tour : 13

Alex Marquez passe Pedro Acosta, qui subit désormais la pression de Mar Marquez

Hors piste

Les ralentis montrent qu'Alex Marquez s'est fait une grosse frayeur à Copse et est sorti de la piste. Il semble toujours rapide et vise déjà une attaque sur Acosta

Tour : 10

Encore un rebondissement ! Alex Marquez a soudainement rétrogradé derrière Bezzecchi et Acosta, au cinquième rang. On ne sait pas ce qui lui est arrivé

Crash

C'est une course par élimination ! Ai Ogura chute juste avant la mi-course. C'est sa première grosse erreur de 2026 !

Et comme prévu, Alex Marquez dépasse facilement Marco Bezzecchi à Stowe et s'empare de la troisième place

Un triplé Aprilia sur le podium n'est pas acquis. Alex Marquez a réussi à préserver son pneu arrière dur et chasse Bezzecchi pour la troisième place

Tour : 9

Martin a enfin trouvé l'ouverture sur Bezzecchi. Il remonte en P2, mais avec Fernandez déjà à 4,5s, c'est peut-être le maximum qu'il pouvait espérer aujourd'hui

Accident

On voit des chutes à chaque tour. Francesco Bagnaia est le suivant à tomber, mettant prématurément fin à un week-end difficile

Crash

C'est un double abandon pour le héros local Cal Crutchlow. Il chute de sa Honda à Brooklands

Tour : 7

Martin tire tout droit à Abbey en chassant Bezzecchi. Pas de gros dégâts, mais il a perdu une demi-seconde sur son coéquipier

Acosta porte une attaque osée sur Marquez à Copse. Il est maintenant cinquième

Crash

Enea Bastianini a chuté et abandonne la course

Tour : 6

Fernandez s'échappe. Sa nouvelle avance grimpe désormais à trois secondes. Quelle remontée impressionnante après sa chute dans le Sprint de samedi

Tour : 5

Attention à Alex Marquez. Il vient de passer Acosta pour prendre la cinquième place. Sa prochaine cible : le champion en titre et frère Marc !

Pour confirmer, tout le peloton est en dur à l'avant et en medium à l'arrière

Tour : 4

Pendant ce temps, Fernandez vole sur la Trackhouse Aprilia. Il compte déjà deux secondes d'avance sur le peloton de poursuivants, emmené par Bezzecchi.

Tour : 3

La course d'Ogura va de mal en pis. Il est désormais septième, derrière Acosta et Alex MarQUEZ

Tour : 2

Ordre au début du 2e tour

  1. Fernandez
  2. Bezzecchi +1.1s
  3. Martin
  4. M Marquez
  5. Ogura
  6. Acosta
  7. A Marquez
  8. Di Giannantonio
  9. Morbidelli
  10. Quartararo

Martin a d'abord chuté au quatrième rang derrière Marquez, puis a repassé le pilote Ducati pour reprendre la troisième place derrière Fernandez et son coéquipier Bezzecchi. Ogura est désormais cinquième

Raul Fernandez signe le holeshot depuis la deuxième position tandis que Jorge Martin a reculé dans le peloton, visiblement avec un dispositif de hauteur de caisse bloqué

Extinction des feux

Et le GP de Grande-Bretagne est lancé !

Et le tour de formation est lancé. Le départ de la course à Silverstone est imminent

Pour situer, ces chiffres sont en hausse par rapport à l'an dernier, mais restent inférieurs à ceux de 2024.

Mais MotoGP et Silverstone investissent tous deux pour promouvoir le championnat au Royaume-Uni, après avoir annoncé un nouveau contrat de deux ans jusqu'à fin 2028 en amont de ce week-end

Voici les chiffres de fréquentation du week-end du GP de Grande-Bretagne

Vendredi : 27,137

Samedi : 35,663

Dimanche : 43,085

Total : 105,885

Cinq minutes avant le tour de formation

Il serait intéressant de voir si quelqu'un ose utiliser le pneu arrière tendre, compte tenu du graining signalé par les pilotes lors du sprint. Nous attendons toujours que Michelin dévoile les choix de pneus définitifs, mais pour l'instant, tout le monde a opté pour le medium à l'arrière

Selon vous, qui va gagner le Grand Prix de Grande-Bretagne ? Partagez vos pronostics pour les trois premiers dans les commentaires

Un pilote à suivre ce week-end est Marco Bezzecchi. L'Italien était atteint physiquement comme mentalement après quatre week-ends de course éprouvants en juin et juillet. Mais malgré la douleur et un manque de mobilité, il a réussi à se qualifier en deuxième ligne sur la grille et à décrocher un podium hier.

Mais pourra-t-il tenir le rythme sur la distance d'un Grand Prix aujourd'hui ?

Grille de départ

Grid

All Stats
 
Cla Rider # Bike Time km/h
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia

1'56.160

 182.572
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia

+0.021

1'56.181

 182.539
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia

+0.189

1'56.349

 182.275
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati

+0.255

1'56.415

 182.172
5 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia

+0.296

1'56.456

 182.108
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati

+0.367

1'56.527

 181.997
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati

+0.379

1'56.539

 181.978
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati

+0.729

1'56.889

 181.433
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM

+0.772

1'56.932

 181.366
10 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati

+1.162

1'57.322

 180.764
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha

+1.334

1'57.494

 180.499
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda

+1.883

1'58.043

 179.659
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha

+1.273

1'57.433

 180.593
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda

+1.436

1'57.596

 180.342
15 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda

+1.717

1'57.877

 179.912
16 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati

+1.731

1'57.891

 179.891
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha

+1.780

1'57.940

 179.816
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM

+1.921

1'58.081

 179.602
19 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM

+1.960

1'58.120

 179.542
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda

+1.980

1'58.140

 179.512
21 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM

+2.254

1'58.414

 179.097
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha

+2.430

1'58.590

 178.831
23 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha

+2.682

1'58.842

 178.452
View full results

Le tour de mise en grille est lancé et les pilotes prennent la piste.

Par: Rachit Thukral

Publié: