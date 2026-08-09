2026 MotoGP GP de Grande-Bretagne
Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP : commentaires en direct et actualités depuis Silverstone
Commentaires en direct, minute par minute, du Grand Prix de Grande-Bretagne, alors que le MotoGP fait étape sur le circuit de Silverstone.
Classement en direct
Résumé
Live Texte
C'est la fin de notre couverture en direct du GP de Grande-Bretagne. Mais nous continuerons à vous proposer les infos et les réactions en direct depuis le paddock de Silverstone tout au long de la journée, alors pensez à consulter Motorsport.com et Autosport pour les dernières mises à jour.
RACE
|Cla
|Rider
|#
|Bike
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|Retirement
|Points
|1
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|20
|
39'45.930
|25
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|20
|
+2.538
39'48.468
|2.538
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
+3.393
39'49.323
|0.855
|16
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+4.702
39'50.632
|1.309
|13
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+6.256
39'52.186
|1.554
|11
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+6.382
39'52.312
|0.126
|10
|7
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
+9.550
39'55.480
|3.168
|9
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|20
|
+22.288
40'08.218
|12.738
|8
|9
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|20
|
+23.845
40'09.775
|1.557
|7
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|20
|
+25.411
40'11.341
|1.566
|6
|11
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|20
|
+26.301
40'12.231
|0.890
|5
|12
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|20
|
+26.883
40'12.813
|0.582
|4
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|20
|
+29.458
40'15.388
|2.575
|3
|14
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|20
|
+41.310
40'27.240
|11.852
|2
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|20
|
+41.492
40'27.422
|0.182
|1
|16
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|20
|
+42.379
40'28.309
|0.887
|dnf
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+12 Laps
17'46.134
|12 Laps
|Accident
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+13 Laps
14'54.268
|1 Lap
|Accident
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|6
|
+14 Laps
12'39.190
|1 Lap
|Accident
|dnf
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|5
|
+15 Laps
11'26.065
|1 Lap
|Accident
|dnf
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|4
|
+16 Laps
9'53.009
|1 Lap
|Accident
|dnf
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|1
|
+19 Laps
5'02.757
|3 Laps
|Collision
|dnf
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|0
|
+20 Laps
49.541
|1 Lap
|Collision
|View full results
Petit coup de chapeau à Brad Binder et Luca Marini, qui sont remontés depuis de mauvaises positions de départ pour prendre les neuvième et 10e places
Course difficile pour son frère Marc Marquez, qui doit se contenter de la septième place
Le cadet des Marquez est toutefois une nouvelle fois le meilleur pilote Ducati à Silverstone, avec une solide quatrième place
Jorge Martin franchit la ligne d'arrivée en deuxième position, tandis que Marco Bezzecchi résiste à une attaque tardive d'Alex Marquez pour offrir un nouveau triplé à Aprilia !
Victoire #2 ! Raul Fernandez franchit le drapeau à damier et remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne ! Quelle belle performance de l'Espagnol, qu'il faut désormais considérer comme un véritable prétendant au titre !
Le patron de Trackhouse, Justin Marks, est présent et il s'apprête à voir son pilote Raul Fernandez décrocher une victoire sensationnelle sous ses yeux
Bezzecchi fait tout ce qu'il peut pour contenir Alex Marquez dans la lutte pour la dernière place sur le podium.
Pendant ce temps, di Giannantonio a dépassé Marquez pour la sixième place
À cinq tours de l'arrivée, Fernandez mène confortablement devant Martin, mais Bezzecchi est de nouveau sous la pression d'Alex Marquez
Alex Marquez passe Pedro Acosta, qui subit désormais la pression de Mar Marquez
Les ralentis montrent qu'Alex Marquez s'est fait une grosse frayeur à Copse et est sorti de la piste. Il semble toujours rapide et vise déjà une attaque sur Acosta
Encore un rebondissement ! Alex Marquez a soudainement rétrogradé derrière Bezzecchi et Acosta, au cinquième rang. On ne sait pas ce qui lui est arrivé
C'est une course par élimination ! Ai Ogura chute juste avant la mi-course. C'est sa première grosse erreur de 2026 !
Et comme prévu, Alex Marquez dépasse facilement Marco Bezzecchi à Stowe et s'empare de la troisième place
Un triplé Aprilia sur le podium n'est pas acquis. Alex Marquez a réussi à préserver son pneu arrière dur et chasse Bezzecchi pour la troisième place
Martin a enfin trouvé l'ouverture sur Bezzecchi. Il remonte en P2, mais avec Fernandez déjà à 4,5s, c'est peut-être le maximum qu'il pouvait espérer aujourd'hui
On voit des chutes à chaque tour. Francesco Bagnaia est le suivant à tomber, mettant prématurément fin à un week-end difficile
C'est un double abandon pour le héros local Cal Crutchlow. Il chute de sa Honda à Brooklands
Martin tire tout droit à Abbey en chassant Bezzecchi. Pas de gros dégâts, mais il a perdu une demi-seconde sur son coéquipier
Acosta porte une attaque osée sur Marquez à Copse. Il est maintenant cinquième
Enea Bastianini a chuté et abandonne la course
Fernandez s'échappe. Sa nouvelle avance grimpe désormais à trois secondes. Quelle remontée impressionnante après sa chute dans le Sprint de samedi
Attention à Alex Marquez. Il vient de passer Acosta pour prendre la cinquième place. Sa prochaine cible : le champion en titre et frère Marc !
Pour confirmer, tout le peloton est en dur à l'avant et en medium à l'arrière
Pendant ce temps, Fernandez vole sur la Trackhouse Aprilia. Il compte déjà deux secondes d'avance sur le peloton de poursuivants, emmené par Bezzecchi.
La course d'Ogura va de mal en pis. Il est désormais septième, derrière Acosta et Alex MarQUEZ
Ordre au début du 2e tour
- Fernandez
- Bezzecchi +1.1s
- Martin
- M Marquez
- Ogura
- Acosta
- A Marquez
- Di Giannantonio
- Morbidelli
- Quartararo
Martin a d'abord chuté au quatrième rang derrière Marquez, puis a repassé le pilote Ducati pour reprendre la troisième place derrière Fernandez et son coéquipier Bezzecchi. Ogura est désormais cinquième
Raul Fernandez signe le holeshot depuis la deuxième position tandis que Jorge Martin a reculé dans le peloton, visiblement avec un dispositif de hauteur de caisse bloqué
Et le GP de Grande-Bretagne est lancé !
Et le tour de formation est lancé. Le départ de la course à Silverstone est imminent
Pour situer, ces chiffres sont en hausse par rapport à l'an dernier, mais restent inférieurs à ceux de 2024.
Mais MotoGP et Silverstone investissent tous deux pour promouvoir le championnat au Royaume-Uni, après avoir annoncé un nouveau contrat de deux ans jusqu'à fin 2028 en amont de ce week-end
Voici les chiffres de fréquentation du week-end du GP de Grande-Bretagne
Vendredi : 27,137
Samedi : 35,663
Dimanche : 43,085
Total : 105,885
Cinq minutes avant le tour de formation
Il serait intéressant de voir si quelqu'un ose utiliser le pneu arrière tendre, compte tenu du graining signalé par les pilotes lors du sprint. Nous attendons toujours que Michelin dévoile les choix de pneus définitifs, mais pour l'instant, tout le monde a opté pour le medium à l'arrière
Selon vous, qui va gagner le Grand Prix de Grande-Bretagne ? Partagez vos pronostics pour les trois premiers dans les commentaires
Un pilote à suivre ce week-end est Marco Bezzecchi. L'Italien était atteint physiquement comme mentalement après quatre week-ends de course éprouvants en juin et juillet. Mais malgré la douleur et un manque de mobilité, il a réussi à se qualifier en deuxième ligne sur la grille et à décrocher un podium hier.
Mais pourra-t-il tenir le rythme sur la distance d'un Grand Prix aujourd'hui ?
Grille de départ
Grid
|Cla
|Rider
|#
|Bike
|Time
|km/h
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|
1'56.160
|182.572
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|
+0.021
1'56.181
|182.539
|3
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|
+0.189
1'56.349
|182.275
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|
+0.255
1'56.415
|182.172
|5
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|
+0.296
1'56.456
|182.108
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|
+0.367
1'56.527
|181.997
|7
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|
+0.379
1'56.539
|181.978
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|
+0.729
1'56.889
|181.433
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|
+0.772
1'56.932
|181.366
|10
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|
+1.162
1'57.322
|180.764
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|
+1.334
1'57.494
|180.499
|12
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|
+1.883
1'58.043
|179.659
|13
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|
+1.273
1'57.433
|180.593
|14
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|
+1.436
1'57.596
|180.342
|15
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|
+1.717
1'57.877
|179.912
|16
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|
+1.731
1'57.891
|179.891
|17
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|
+1.780
1'57.940
|179.816
|18
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|
+1.921
1'58.081
|179.602
|19
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|
+1.960
1'58.120
|179.542
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|
+1.980
1'58.140
|179.512
|21
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|
+2.254
1'58.414
|179.097
|22
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|
+2.430
1'58.590
|178.831
|23
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|
+2.682
1'58.842
|178.452
|View full results
Le tour de mise en grille est lancé et les pilotes prennent la piste.
Par: Rachit Thukral