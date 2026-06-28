LIVE MotoGP - Le Grand Prix des Pays-Bas en direct
Commentaire en direct, minute par minute, du Grand Prix de République tchèque, alors que le MotoGP fait étape sur le circuit TT d'Assen
Classement en direct
Résumé
Live Texte
C'est la fin de notre couverture en direct du GP des Pays-Bas. Mais restez sur Motorsport.com et Autosport tout au long de la journée, avec nos mises à jour en direct et les dernières infos en provenance du paddock d'Assen.
RACE
|Cla
|Rider
|#
|Bike
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|Retirement
|Points
|1
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
40'21.905
|25
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|26
|
+2.004
40'23.909
|2.004
|20
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|26
|
+3.512
40'25.417
|1.508
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+9.315
40'31.220
|5.803
|13
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|26
|
+10.140
40'32.045
|0.825
|11
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|26
|
+10.388
40'32.293
|0.248
|10
|7
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|26
|
+10.288
40'32.193
|9
|8
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|26
|
+19.039
40'40.944
|8.751
|8
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+19.383
40'41.288
|0.344
|7
|10
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|26
|
+20.302
40'42.207
|0.919
|6
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|26
|
+20.669
40'42.574
|0.367
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|26
|
+37.244
40'59.149
|16.575
|4
|13
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+36.755
40'58.660
|3
|14
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|26
|
+38.127
41'00.032
|1.372
|2
|15
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|26
|
+1'00.826
41'22.731
|22.699
|1
|16
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|25
|
+1 Lap
41'32.928
|1 Lap
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+11 Laps
24'01.045
|10 Laps
|Retirement
|dnf
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+13 Laps
20'37.701
|2 Laps
|Retirement
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+13 Laps
20'52.183
|14.482
|Retirement
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|9
|
+17 Laps
14'28.367
|4 Laps
|Accident
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|1
|
+25 Laps
2'52.151
|8 Laps
|Accident / injury
|dnf
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|0
|
+26 Laps
58.622
|1 Lap
|Accident
|View full results
Di Giannantonio a réussi à se remettre de sa pénalité long lap, dépassant Alex Marquez dans le dernier tour pour prendre la quatrième place. Marc Marquez termine sixième derrière son frère
Triplé sur le podium pour Aprilia, avec Jorge Martin qui passe sous le drapeau à damier en troisième position. L'Espagnol prend désormais la tête du championnat devant Bezzecchi, parti à la faute en début de course
Fernandez franchit la ligne d'arrivée en deuxième position et complète le doublé de Trackhouse
Ai Ogura remporte le GP des Pays-Bas. Il devient le premier pilote japonais à gagner une course MotoGP depuis 22 ans !
Dernier tour !
Di Giannantonio a reçu une pénalité long lap pour être sorti de la piste après son contact avec Marquez dans la dernière chicane. Marquez semble avoir échappé à toute sanction en ralentissant d'une seconde
Nous pouvons désormais confirmer que Marc Marquez est passé sur un pneu arrière tendre juste avant le départ. Cela explique pourquoi il perd de la vitesse dans les dernières phases de la course
Di Giannantonio porte une attaque audacieuse sur Marquez dans le dernier virage, envoyant ce dernier hors piste.
L'Espagnol perd encore de l'élan en allant vers la ligne de départ/arrivée, ce qui permet à son frère Alex Marquez de passer
Ogura dépasse Fernandez à six tours de l'arrivée pour s'emparer de la tête. Et il creuse immédiatement l'écart sur l'Espagnol
La bataille pour la tête entre le duo Trackhouse est lancée. Ogura veut décrocher sa première victoire en MotoGP, mais Fernandez est déterminé à signer un doublé à Assen
Pendant ce temps, une autre bataille se dessine pour la quatrième place. Di Giannantonio chasse Marc Marquez, avec Alex Marquez et Enea Bastianini pas très loin derrière, aux cinquième et sixième rangs
Et Fernandez passe Martin au virage 15 pour prendre la tête ! Ogura en profite pour signer un doublé provisoire pour Trackhouse
Il s'avère que le correcteur d'assiette arrière de Fernandez est bien resté brièvement bloqué. Il a retrouvé le rythme, mais cela a coupé un peu l'élan de son attaque
Francesco Bagnaia a officiellement abandonné la course. Il ne reste plus que 16 motos en piste
Pendant que nous gardions un œil sur tous les abandons, Ai Ogura est revenu sur les leaders. Mais il a soudainement perdu du temps lui aussi, peut-être à cause d’un problème de dispositif de hauteur de caisse
Wow, nous avons un nouveau problème technique. Francesco Bagnaia est désormais tombé à la 12e place, alors qu'il roulait quatrième
Les ralentis montrent Acosta en train de secouer le bras. Aurait-il pu abandonner volontairement en raison d'un problème d'arm pump ?
Toprak Razgatlioglu plonge dans les stands, suivi par Acosta. Ça doit être crève-cœur aussi pour le pilote Pramac, qui était remonté à la 11e place derrière Fabio Quartararo
C'est difficile à croire. Acosta a ralenti avec ce qui semble être un nouveau problème technique. Il roule toujours en piste, mais il est déjà sorti des positions rapportant des points.
Martin et Fernandez continuent de rouler à seulement trois dixièmes l'un de l'autre. Ogura n'est pas hors du coup non plus, après avoir repris une seconde au duo de tête. Il pointe désormais à 1,3 s de Martin et Fernandez
Bagnaia passe Marquez, qui se retrouve de nouveau sous la pression d'Acosta. Le trio se bat pour les places d'honneur derrière les trois Aprilia, qui verrouillent les positions sur le podium
Acosta tente une attaque sur Marquez mais sort de la piste, ce qui permet même à Bagnaia de passer. Le pilote KTM n'a toutefois pas perdu beaucoup de temps et se retrouve juste derrière les deux Ducati.