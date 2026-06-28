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MotoGP GP des Pays-Bas

LIVE MotoGP - Le Grand Prix des Pays-Bas en direct

Commentaire en direct, minute par minute, du Grand Prix de République tchèque, alors que le MotoGP fait étape sur le circuit TT d'Assen

Le départ du sprint

Classement en direct

Résumé

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Ce Livetext est traduit automatiquement à partir d'une autre édition. Des erreurs de traduction peuvent apparaître. Lire dans la langue d'origine.

C'est la fin de notre couverture en direct du GP des Pays-Bas. Mais restez sur Motorsport.com et Autosport tout au long de la journée, avec nos mises à jour en direct et les dernières infos en provenance du paddock d'Assen.

RACE

All Stats
 
Cla Rider # Bike Laps Time Interval km/h Retirement Points
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

40'21.905

       25
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+2.004

40'23.909

 2.004     20
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 26

+3.512

40'25.417

 1.508     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+9.315

40'31.220

 5.803     13
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26

+10.140

40'32.045

 0.825     11
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+10.388

40'32.293

 0.248     10
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 26

+10.288

40'32.193

       9
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+19.039

40'40.944

 8.751     8
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+19.383

40'41.288

 0.344     7
10 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 26

+20.302

40'42.207

 0.919     6
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 26

+20.669

40'42.574

 0.367     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+37.244

40'59.149

 16.575     4
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+36.755

40'58.660

       3
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 26

+38.127

41'00.032

 1.372     2
15 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 26

+1'00.826

41'22.731

 22.699     1
16 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 25

+1 Lap

41'32.928

 1 Lap      
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+11 Laps

24'01.045

 10 Laps   Retirement  
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+13 Laps

20'37.701

 2 Laps   Retirement  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+13 Laps

20'52.183

 14.482   Retirement  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+17 Laps

14'28.367

 4 Laps   Accident  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 1

+25 Laps

2'52.151

 8 Laps   Accident / injury  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+26 Laps

58.622

 1 Lap   Accident  
View full results

Di Giannantonio a réussi à se remettre de sa pénalité long lap, dépassant Alex Marquez dans le dernier tour pour prendre la quatrième place. Marc Marquez termine sixième derrière son frère

Triplé sur le podium pour Aprilia, avec Jorge Martin qui passe sous le drapeau à damier en troisième position. L'Espagnol prend désormais la tête du championnat devant Bezzecchi, parti à la faute en début de course

Fernandez franchit la ligne d'arrivée en deuxième position et complète le doublé de Trackhouse

Drapeau à damier

Ai Ogura remporte le GP des Pays-Bas. Il devient le premier pilote japonais à gagner une course MotoGP depuis 22 ans !

Dernier tour !

Pénalité

Di Giannantonio a reçu une pénalité long lap pour être sorti de la piste après son contact avec Marquez dans la dernière chicane. Marquez semble avoir échappé à toute sanction en ralentissant d'une seconde

Nous pouvons désormais confirmer que Marc Marquez est passé sur un pneu arrière tendre juste avant le départ. Cela explique pourquoi il perd de la vitesse dans les dernières phases de la course

Di Giannantonio porte une attaque audacieuse sur Marquez dans le dernier virage, envoyant ce dernier hors piste.

L'Espagnol perd encore de l'élan en allant vers la ligne de départ/arrivée, ce qui permet à son frère Alex Marquez de passer

Tour : 20

Ogura dépasse Fernandez à six tours de l'arrivée pour s'emparer de la tête. Et il creuse immédiatement l'écart sur l'Espagnol

Tour : 19

La bataille pour la tête entre le duo Trackhouse est lancée. Ogura veut décrocher sa première victoire en MotoGP, mais Fernandez est déterminé à signer un doublé à Assen

Pendant ce temps, une autre bataille se dessine pour la quatrième place. Di Giannantonio chasse Marc Marquez, avec Alex Marquez et Enea Bastianini pas très loin derrière, aux cinquième et sixième rangs

Info de dernière minute
Tour : 17

Et Fernandez passe Martin au virage 15 pour prendre la tête ! Ogura en profite pour signer un doublé provisoire pour Trackhouse

Il s'avère que le correcteur d'assiette arrière de Fernandez est bien resté brièvement bloqué. Il a retrouvé le rythme, mais cela a coupé un peu l'élan de son attaque

Francesco Bagnaia a officiellement abandonné la course. Il ne reste plus que 16 motos en piste

Tour : 16

Pendant que nous gardions un œil sur tous les abandons, Ai Ogura est revenu sur les leaders. Mais il a soudainement perdu du temps lui aussi, peut-être à cause d’un problème de dispositif de hauteur de caisse

Problème mécanique

Wow, nous avons un nouveau problème technique. Francesco Bagnaia est désormais tombé à la 12e place, alors qu'il roulait quatrième

Les ralentis montrent Acosta en train de secouer le bras. Aurait-il pu abandonner volontairement en raison d'un problème d'arm pump ?

Problème mécanique

Toprak Razgatlioglu plonge dans les stands, suivi par Acosta. Ça doit être crève-cœur aussi pour le pilote Pramac, qui était remonté à la 11e place derrière Fabio Quartararo

Problème mécanique

C'est difficile à croire. Acosta a ralenti avec ce qui semble être un nouveau problème technique. Il roule toujours en piste, mais il est déjà sorti des positions rapportant des points.

Tour : 11

Martin et Fernandez continuent de rouler à seulement trois dixièmes l'un de l'autre. Ogura n'est pas hors du coup non plus, après avoir repris une seconde au duo de tête. Il pointe désormais à 1,3 s de Martin et Fernandez

Bagnaia passe Marquez, qui se retrouve de nouveau sous la pression d'Acosta. Le trio se bat pour les places d'honneur derrière les trois Aprilia, qui verrouillent les positions sur le podium

Tour : 9

Acosta tente une attaque sur Marquez mais sort de la piste, ce qui permet même à Bagnaia de passer. Le pilote KTM n'a toutefois pas perdu beaucoup de temps et se retrouve juste derrière les deux Ducati.

Tour : 7