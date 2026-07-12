On entre donc dans la seconde moitié de course, et il faut noter qu'Ogura est bien placé pour l'une de ses remontées de fin de course. Toutefois, même son team principal Davide Brivio a dit qu'il ne fallait rien attendre d'aussi spectaculaire aujourd'hui. Non seulement les dépassements sont ultra difficiles ici, mais le fait d'être en permanence à la limite du pneu réduit l'impact des qualités d'Ogura dans la gestion des gommes.