Grand Prix d'Allemagne de MotoGP : commentaires en direct et dernières nouvelles depuis le Sachsenring
Commentaires en direct, minute par minute, du Grand Prix d'Allemagne, alors que le MotoGP fait étape au Sachsenring.
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Martin peut-il résister à Bagnaia pendant un dernier tour ?
Marc Marquez compte 2,5 secondes d'avance à gérer dans les deux derniers tours. La seule lutte en tête désormais oppose Martin et Bagnaia.
Vinales abandonne avec ce qui ressemble à une nouvelle casse mécanique à ajouter à la collection 2026 de KTM.
Fernandez ne pourra pas répondre à Ogura, déjà relégué à plus d'une seconde de son coéquipier.
La remontée d'Ogura à la deuxième place devrait aussi lui permettre de passer deuxième au championnat si les positions restent inchangées jusqu'au drapeau. Marquez serait troisième. Martin resterait leader, même si Bagnaia le dépasse pour la cinquième place en course. Ce qui semble clairement possible. Après tout, Ogura vient de montrer qu'il ne faut pas totalement exclure les dépassements.
Ai se porte à hauteur au virage 1 et, cette fois, boucle la manœuvre ! C'est propre comme tout, même de quoi plaire au patron. Pendant ce temps, Bagnaia met vraiment la pression sur Martin.
Ogura tente presque une attaque sur Fernandez au virage 1 ! Il renonce - et il sait qu'il faisait partie de ceux qui sont tombés dans ce virage la saison dernière.
Vous vous demandez ce que fait Maverick Vinales alors que sa carrière en MotoGP s'effondre sur fond de salves de piques médiatiques ? Il roule bon dernier.
Cal Crutchlow a perdu le contrôle de la LCR Honda au virage 3
Quelle avance a Marc Marquez ? 2,4 s, c'est l'écart !
La lutte pour la cinquième place devient aussi intéressante, avec Bagnaia qui lance une deuxième attaque sur Martin.
Aux deux tiers de la course, la seule menace pour Marc semble être sa propre concentration. Il existe une vague menace de voir Ogura finir par dépasser Fernandez : il grappille des dixièmes à son coéquipier et l'écart est inférieur à une demi-seconde.
Marc paraît impérial, comme tout le monde s'y attendait. Il compte désormais 1"7 d'avance sur Fernandez, et gère sans doute la situation comme seul un nonuple vainqueur au Sachsenring peut le faire.
On entre donc dans la seconde moitié de course, et il faut noter qu'Ogura est bien placé pour l'une de ses remontées de fin de course. Toutefois, même son team principal Davide Brivio a dit qu'il ne fallait rien attendre d'aussi spectaculaire aujourd'hui. Non seulement les dépassements sont ultra difficiles ici, mais le fait d'être en permanence à la limite du pneu réduit l'impact des qualités d'Ogura dans la gestion des gommes.
Alors que l'on entame le tour de la mi-course, Marc compte 1,5 s d'avance sur Fernandez, Ogura et Acosta. Il y a un écart avec Martin, puis un autre avec Bagnaia et encore un autre avec Quartararo, qui devance Miller, Marini et Binder.
Bagnaia ne met plus la pression sur Martin, alors que les écarts se creusent en tête. Quartararo, 7e, retient toutefois un train de pilotes.
La glissade d'Alex a laissé un écart important derrière Marc. La Ducati officielle compte 1,5 s d'avance sur Fernandez et Ogura. Pendant ce temps, Brad Binder entre dans le top 10 après la chute d'Alex.
Alex Marquez est parti à la faute à Queckenbergkurve, le dernier virage ! Une petite glissade qui le met sur la touche aux côtés de Mir et Di Giannantonio. Aura-t-on une autre course par élimination comme en 2025 ?
Le top 7 se tient en 3 secondes, sans perspective immédiate de dépassement. Le premier vrai écart est derrière Bagnaia, qui a pris 2,5 secondes d'avance sur Quartararo.
Devinez qui ? Allez, qui cela peut-il être ? Exact, vous avez trouvé du premier coup....JoanMir.
Une demi-seconde couvre le top 3 composé de Marc Marquez, Alex Marquez et Raul Fernandez - mais je vous renvoie à mon point précédent...
Bagnaia met une grosse pression sur Martin pour la sixième place. Mais si l'on se fie à hier, ne pariez pas sur des dépassements faciles.
Cette chute de DiGia permet à Luca Marini d'entrer dans le top 10
Di Giannantonio est à terre ! Il a chuté au virage 10 - et ne profitera pas de l'absence de Bezzecchi. Ironique pour Monsieur Régularité 2026.
Acosta passe Martin pour la sixième place au virage 1 - attention, c'est le virage qui avait provoqué le chaos l'an dernier !
La TV indique que Jorge Martin roule avec le pneu arrière tendre, mais notre feuille officielle précise qu'il est en medium comme tout le monde.
Derrière Martin en sixième position, Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo et Jack Miller complètent le top 10.