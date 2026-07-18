2026 Formule 1 GP de Belgique
LIVE F1 - Les qualifications du GP de Belgique en direct
Suivez en direct les qualifications du Grand Prix de Belgique de Formule 1.
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C'EST TERMINÉ POUR LES QUALIFICATIONS
Nouvelle pole position pour Kimi Antonelli, et avec une marge nette. Nous avons compris que certains diffuseurs affirment qu'il a bénéficié de l'aspiration de Verstappen dans ce dernier tour – eh bien, les caméras embarquées montrent clairement que ce n'est pas le cas. Max n'était qu'un point au loin dans le dernier secteur, et aucun souffle d'air sale ne valait trois dixièmes.
Mais Antonelli et Verstappen en première ligne, c'est une perspective fascinante - à condition que la Red Bull prenne un bon départ. C'est l'un de ces circuits où l'ordre à La Source n'est pas forcément celui aux Combes, en raison de l'effet d'aspiration. Vu la nature des voitures 2026, en fait, tout pourrait devenir assez brouillon.
Extinction des feux à 15:00 heure locale demain - à ce moment-là !
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
Piastri améliore en 1m45.016s - et c'est une bonne chose, car Lindblad a signé un 1m45.143s dans son dernier run, meilleur que le précédent chrono de Piastri. Bortoleto P9, bientôt P8, avec 1m45.628s. 1.267s d'écart entre la P1 et la P8/9, Hadjar n'a pas signé de chrono donc il rejoindra les Aston en fond de grille.
Leclerc n'a pas amélioré dans sa dernière tentative, mais Hamilton oui, pour quelques dixièmes.
Leclerc et Hamilton séparés par 0,002s pour ce qui sera P4 et P5.
Russell trouve trois dixièmes et passe P4, ce qui deviendra P3 après la pénalité de Norris. Mais il reste à une demi-seconde de son coéquipier chez Mercedes.
Verstappen prend la P1 en 1m44.678s - mais pas pour longtemps ! Antonelli coupe la ligne en 1m44.361. 0.317s d'écart.
Norris semble avoir avorté son tour.
Encore un excellent travail de Hadjar pour aspirer son coéquipier dans la dernière "ligne droite".
Et comme tout à l'heure, Hadjar se place pour offrir l'aspiration à Verstappen, Bortoleto s'accroche aux basques d'Antonelli...
C'est parti. Il reste quatre minutes au chrono et tout le monde sort désormais. Tout le monde en pneus tendres neufs, sauf Hadjar, selon notre écran de données.
La séance a repris mais personne n'est encore sorti des garages. Ils attendront que les conditions de piste soient optimales en fin de séance.
Dans les autres points à noter, Lindblad est actuellement P8 en 1m46.054s, Bortoleto P9 (1m46.479s). Toujours pas de chrono pour Hadjar.
La voiture de Piastri est désormais examinée de près dans le garage McLaren pour détecter d'éventuels dégâts.
Drapeau rouge afin de balayer les graviers projetés sur la piste par Piastri.
Le premier tour lancé de Hamilton, au fait, était en 1m45.062s, P5. Russell P6 en 1m45.156s. Piastri P7 en 1m45.462s - à 0.661s de son coéquipier Norris, mais il était avec des pneus semi-usés et semble avoir mis les roues dans le gravier à Stavelot.
Norris prend maintenant la P1 ! 1'44.801, 0.039s plus vite qu'Antonelli. D'où ça sort ? Il roulait à distance derrière la Ferrari de Hamilton, mais sans doute pas assez près pour profiter de l'aspiration.
1'44"984 pour Verstappen ! Ça valait clairement le coup, une manœuvre d'équipe parfaitement exécutée.
Mais ce n'est pas suffisant : Antonelli boucle son tour en 1'44"840. P1 pour la Mercedes.
Et voilà Leclerc qui s'empare de la P2 avec un 1'44"893.
Red Bull organise une aspiration ici pour Verstappen - Hadjar ralentit dans le dernier secteur afin de pouvoir offrir l'aspiration à son coéquipier dans la ligne 'droite' arrière.
Lindblad également en pneus tendres usés.
Piastri apparaît lui aussi en pneus usés - probablement ce train légèrement rodé qui n'a couvert qu'un demi-tour lancé à la fin de la Q2.
Ainsi, Hadjar tente son premier run de Q3 en pneus tendres usés, tout comme Bortoleto. "Trois unsafe releases en une", râle Piastri à la radio alors que l'Audi s'insère dans la file à la sortie des stands.
La Q1 est lancée !
N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, Norris et Hadjar seront éjectés du top 10 en raison de leurs pénalités.
Oui, fuite hydraulique pour Hulkenberg, selon F1 TV.
Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz et Bearman sont donc les pilotes éliminés en Q2. Le seul changement dans l'ordre vient de Colapinto, qui a trouvé un tour plus clair cette fois-ci, ce qui lui a permis de passer devant Hulkenberg.
Notre GPS indique que la voiture de Hulkenberg s'est arrêtée dans la descente vers Pouhon.
Piastri abandonne son tour prématurément - un choix malin. Le muret des stands McLaren a vu qu'aucun des pilotes dans la zone d'élimination n'a suffisamment progressé pour menacer le top 10. Russell n'améliore pas non plus son chrono précédent.
Gasly ne progresse pas au classement ; idem pour Colapinto.
Lawson, Gasly, Hulkenberg, Colapinto, Sainz et Bearman sont les pilotes menacés d'élimination. Bortoleto occupe la P10 en 1m46.082s.