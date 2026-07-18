C'EST TERMINÉ POUR LES QUALIFICATIONS

Nouvelle pole position pour Kimi Antonelli, et avec une marge nette. Nous avons compris que certains diffuseurs affirment qu'il a bénéficié de l'aspiration de Verstappen dans ce dernier tour – eh bien, les caméras embarquées montrent clairement que ce n'est pas le cas. Max n'était qu'un point au loin dans le dernier secteur, et aucun souffle d'air sale ne valait trois dixièmes.

Mais Antonelli et Verstappen en première ligne, c'est une perspective fascinante - à condition que la Red Bull prenne un bon départ. C'est l'un de ces circuits où l'ordre à La Source n'est pas forcément celui aux Combes, en raison de l'effet d'aspiration. Vu la nature des voitures 2026, en fait, tout pourrait devenir assez brouillon.

Extinction des feux à 15:00 heure locale demain - à ce moment-là !