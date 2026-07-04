Commentaires en direct et actualités du Grand Prix de Grande-Bretagne de F1 – qualifications
Suivez en direct les dernières nouvelles des qualifications de Formule 1 pour le Grand Prix de Grande-Bretagne
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Sur ce, il est temps de conclure ce direct des qualifications du GP de Grande-Bretagne. Demain, la course débutera à 15h BST et vous ne voudrez pas manquer ça.
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À bientôt !
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Un tour qui marque les esprits pour Antonelli qui, malgré son côté parfois très expressif à la radio, semble totalement imperturbable à l'idée d'aller se battre avec les plus grands noms de la F1. Assez incroyable de la part d'un pilote de 19 ans - alors pourra-t-il conclure avec la victoire demain ?
Top 10 du GP de Grande-Bretagne après les qualifications
Grid
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Time
|Tyres
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1'28.111
|240.691
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.175
1'28.286
|240.214
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.347
1'28.458
|239.747
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.370
1'28.481
|239.685
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.635
1'28.746
|238.969
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.766
1'28.877
|238.617
|7
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.782
1'28.893
|238.574
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.921
1'29.032
|238.201
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.194
1'29.305
|237.473
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.605
1'29.716
|236.385
|View full results
Antonelli contre Ferrari. Le rêve de tout Italien - ou son cauchemar ?
"J'étais un peu stressé car je n'aime jamais vraiment partir en premier pour le dernier run, mais ce dernier run était très propre, tout s'est bien enchaîné", confie Antonelli à Jolyon Palmer lors des interviews dans le parc fermé.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Il boucle à nouveau un <em>hat-trick</em> après celui de l'an dernier, ayant signé la pole et mené tous les tours jusqu'à la victoire.
Donc, quatre Britanniques en Q3 mais aucun ne se hisse en première ligne, ce qui a un peu calmé le public local après cette séance de qualifications.
Mais tout reste à jouer dimanche.
Antonelli décroche la pole du GP de Grande-Bretagne ! Il devance Leclerc de 0.175s, avec Hamilton troisième et Russell quatrième.
Hadjar prend la cinquième place pour Red Bull devant Norris, Verstappen et Piastri. Lindblad remporte le duel chez Racing Bulls avec la neuvième place, devant Lawson 10e.
Oui ! Leclerc passe deuxième, il ne peut pas décrocher la pole mais il bat bien Russell et le repousse hors de la première ligne.
Puis Hamilton prend la troisième place et relègue Russell au quatrième rang !
Russell n'y parvient pas, il n'améliore pas son meilleur chrono. Est-ce que cela ouvre la porte aux Ferrari ?
Antonelli améliore en 1'28"111 - c'est le temps à battre pour priver l'Italien de la pole. Le drapeau à damier est agité.
Antonelli s'est plaint d'ouvrir la route entre les deux pilotes Mercedes, une situation que l'équipe n'a pas inversée en piste, alors qu'il entame son dernier tour.
Lindblad est signalé pour unsafe release depuis son garage Racing Bulls, alors qu'il passe tout près de percuter l'un des pilotes McLaren dans la voie rapide. Heureusement, ils s'évitent, donc on continue.
Une vraie formation en arche de Noé pour la Q3 jusqu'ici...
Hadjar est encore une fois plus rapide que Verstappen - respectivement cinquième et sixième - mais cette fois il a quatre dixièmes d'avance. C'est quasiment une éternité.
Le chrono de Hamilton pour la pole du Sprint était plus rapide que le temps de pole provisoire qu'Antonelli vient de signer - il y a donc encore de la marge chez tous ces pilotes dans la lutte pour la pole.
Les ralentis montrent Hamilton obligé de corriger une glisse à l'entrée de Village, ce qui lui a coûté du temps.
Antonelli signe le meilleur temps en 1'28"385, devant Russell, tandis que Hamilton recule au troisième rang !
Hamilton signe la pole provisoire en 1'28"591 ! Mais que peuvent faire les pilotes Mercedes en réponse ?
La piste a refroidi depuis le début de la séance - elle est désormais à 38,2°C - ce qui aidera les pilotes à aller chercher quelques dixièmes et centièmes de seconde.
Tout le monde sauf Lindblad est en piste pour un premier run précoce en Q3. Ce seront les tours de référence avant les dernières tentatives du tout pour le tout en fin de séance.
Décision du top 10
C'est parti pour la Q3 - qui voyez-vous en pole ?
Je ne vais pas répéter une blague (contrairement à un certain collègue à moi) : Albon a perdu son meilleur temps en Q2, mais cela ne change pas sa position puisqu'il a terminé dernier de cette séance.
Antonelli signe le meilleur temps en Q2 en 1'28"493, donnant à tout le monde une idée de ce qu'il faudra faire pour jouer la pole.
Norris est à l'abri, car aucun des six derniers ne peut entrer dans le top 10 lors de ces derniers runs. Bortoleto s'en rapproche le plus avec un 1'29"461 - il échoue pour 0"032, Lawson passant tout juste en 10e position.
Éliminés en Q2 : P11 Bortoleto, P12 Gasly, P13 Hulkenberg, P14 Bearman, P15 Sainz, P16 Albon.