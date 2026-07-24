2026 Formule 1 GP de Hongrie
LIVE F1 - Les Essais Libres 2 du GP de Hongrie en direct
Suivez en direct les Essais Libres 2 du Grand Prix de Hongrie de Formule 1.
Classement en direct
Résumé
Live Texte
Et c'est tout pour nous aujourd'hui - merci de nous avoir suivis tout au long des deux séances d'essais !
Nous serons de retour demain pour les EL3 et les qualifications, alors rejoignez-nous !
Nous analyserons le rythme un peu plus tard, et cette manche pourrait permettre une stratégie à deux arrêts en raison de la dégradation sur ce circuit.
Les grosses zones de traction ont tendance à beaucoup solliciter les pneus arrière, et toute glisse dans les virages à plus long rayon mettra aussi un peu à mal la surface des pneus.
Et cela met fin aux EL2 ! Hamilton et Leclerc signent un doublé Ferrari, devant Norris, Verstappen, Russell, Hadjar, Lawson, Piastri, Hulkenberg et Lindblad.
Verstappen attaque Hamilton au virage 1, une jolie petite manœuvre. Pendant ce temps, Leclerc attaque Russell au virage 2 - plus de dépassements qu'on ne s'attendrait sans doute à en voir ici ! Cela dit, je ne pense pas que les voitures devant se battent pour conserver leur position...
Nous sommes maintenant dans la phase des relais de course, que nous décortiquerons comme d'habitude dans notre analyse du rythme sur Autosport un peu plus tard. Qui semble rapide ? Qui semble lent ? Nous le saurons à ce moment-là ! Pendant ce temps, Verstappen se plaint d'un blocage du train arrière. De son côté, Hulkenberg se bat avec Lindblad au virage 2 - ce qui constituera sûrement des données utiles pour un relais de course !
Gasly passe 13e, tandis qu'Alonso renonce à son dernier tour. Verstappen signale un problème d'interface débris-aileron avant.
Hamilton se place en tête avec un deuxième tour en pneus tendres, en 1'18"729.
Antonelli signe un énorme blocage de roue au virage 2. Ces pneus ne serviront plus à rien, sauf peut-être comme future barrière de pneus.
Leclerc prend la tête avec un 1'18"877, ce qui illustre bien le rythme de Ferrari jusqu'ici. Hamilton n'est qu'à 0"037.
Alonso était remonté au 14e rang, mais il s'est fait piéger par les track limits et retombe 17e. Des progrès encourageants tout de même chez Aston Martin.
Bearman grimpe au 13e rang sur sa dernière tentative. Bottas remonte 17e, bien aidé par l'aspiration d'une Mercedes.
Antonelli lance un tour, mais perd l'arrière à l'entrée de la chicane des virages 6-7 et part au large en zigzaguant. Il a encore bloqué le train arrière, semble-t-il.
Lawson remonte au septième rang lors de son deuxième run avec les mêmes pneus tendres.
La séance reprend maintenant, Bortoleto est le premier en piste. Alonso, Bottas et Antonelli suivent, tandis que le reste du plateau tente de trouver de l'espace en piste.
Norris était sur un tour plus rapide avant l'apparition du drapeau rouge ; il améliorait son meilleur temps d'environ deux dixièmes avant que Colapinto ne mette sa voiture dans le mur.
Gasly et Piastri ont aussi dû abandonner leurs runs en pneus tendres.
Antonelli est dans un tour, mais il doit avorter : Colapinto est sorti au dernier virage après avoir perdu l'arrière.
La voiture part en tête-à-queue, il tape en marche arrière - drapeau rouge.
Hulkenberg remonte au cinquième rang, avant que Hadjar ne passe devant d'un rien. Lawson est à environ deux dixièmes du pilote Audi, tandis que Lindblad s'intercale logiquement entre son coéquipier et Hulkenberg.
Russell recule au quatrième rang, à 0.434s du rythme de Norris, tandis que Verstappen n'est pas vraiment satisfait de sa position de conduite et estime être trop allongé.
Place aux runs en pneus tendres désormais - Norris est maintenant dans un tour, en espérant enfin boucler un run propre...
...et en effet, il signe un 1'19"228 pour prendre la tête, avec 0"3 d'avance sur le chrono de Hamilton en mediums.
Verstappen enchaîne, et échoue à 0"193 du chrono de Norris.
Antonelli remonte maintenant au cinquième rang, car il a trouvé un peu de rythme - mais il reste à 1,1 s de la référence actuelle de Hamilton.
Piastri se rapproche un peu du rythme des Ferrari, et pointe désormais à 1,2 s du meilleur chrono de Hamilton.
Ferrari a bien le rythme en ce début de séance, avec Leclerc bien parti pour reprendre du temps à Hamilton - mais il est sorti large au virage 12 après un blocage de roue.
Alonso montre ici le rythme des évolutions de l'Aston Martin, actuellement entre Bearman et Perez au classement.
La Williams semble difficile à maîtriser ici, alors qu'Albon rebondit dans la chicane du deuxième secteur.
Russell a amélioré dans le tour suivant, 0,887s, tandis qu'Antonelli a signalé qu'il avait "failli partir en tête-à-queue deux fois". On lui demande s'il veut modifier l'équilibre aéro.
Norris était parti pour un bon tour, mais il est allé dans la poussière au dernier virage et a perdu beaucoup de temps.
"C'est horrible, comme si la voiture était déséquilibrée", signale Russell.
Piastri est sorti large dans son premier tour chrono de la séance, tandis que l'arrière de Hadjar a décroché à la sortie du dernier virage, l'obligeant à corriger en franchissant la ligne.
Leclerc reste deuxième, mais échoue à 0.072s du premier chrono de Hamilton.
"Quelque chose ne va pas sur la voiture, c'est extrêmement mauvais. On dirait qu'elle est cassée dans le virage 12", déclare Gasly.
Russell prend la quatrième place avec sa première tentative, mais à 1,7 s du rythme. Verstappen remonte ensuite au troisième rang.
Hamilton signe un 1m19.648s, soit 0.455s de mieux que la première tentative de Leclerc et seulement 0.6s moins vite que le chrono de Leclerc en pneus tendres lors des EL1.
Antonelli boucle son premier tour chronométré du week-end et grimpe au huitième rang.
Colapinto ouvre avec un 1'23"553, rapidement battu par Gasly. Lawson, puis Hulkenberg, améliorent immédiatement lors de leur premier run.
Leclerc signe ensuite un chrono plus représentatif en 1'20"103 en mediums pour prendre provisoirement la tête.
En effet, Stroll ne participera pas aux EL2 - pas assez de temps pour réparer les dégâts, selon Aston Martin.
Les EL2 sont désormais lancés
C'est parti, la séance est lancée. Il semble que Ferrari conserve les ailettes sur l'aileron arrière.
La voiture de Lance Stroll, elle, est toujours en cours de reconstruction.
Voilà Bottas et Colapinto, les premiers en piste.
Plus très longtemps à attendre avant que les monoplaces ne sortent de la voie des stands - les EL2 devraient nous donner une idée un peu plus précise du rythme ici, car les EL1 ont été une séance assez brouillonne pour enchaîner les tours - le trafic, le vent et une piste sale ont tous joué un rôle.