Lando Norris : "Très heureux d'être de retour au sommet. Honnêtement, j'ai eu confiance tout au long de la journée. Mes tours en Q3 n'étaient pas les meilleurs, donc je suis agréablement surpris d'être de retour au sommet. Mais nous faisons du bon travail."

Lewis Hamilton : "Félicitations à Lando, il a signé un très bon tour. Je me suis senti solide pendant toutes les qualifications mais, pour une raison quelconque, nous sommes sortis en premiers, et je ne pense pas que c'était le bon choix. Et l'adhérence n'était là ni pour Charles ni pour moi. Nous avons été les plus rapides tout du long, donc c'est clairement une occasion manquée."

Charles Leclerc : "Aujourd'hui, le vent a pas mal changé et je ne pense pas avoir bien anticipé. Et les qualifications ont été un peu brouillonnes, nous avons eu de la chance avec le drapeau jaune, mais aujourd'hui j'ai couru après le temps."