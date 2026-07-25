2026 Formule 1 GP de Hongrie
LIVE F1 - Les qualifications du GP de Hongrie en direct
Suivez en direct les qualifications du Grand Prix de Hongrie de Formule 1.
Classement en direct
Résumé
Live Texte
C'est tout pour nous - rendez-vous demain pour le Grand Prix de Hongrie ! Merci de nous avoir suivis.
Compte rendu des qualifications
Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !
Lewis Hamilton pensait tenir sa première pole position sous les couleurs de Ferrari, mais Lando Norris en a décidé autrement. Le pilote McLaren s'est finalement imposé devant le Britannique et Charles Leclerc lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie.
Nous avons deux convocations : Antonelli, pour une possible infraction sous drapeau jaune, et Hamilton pour une possible gêne.
Restez sur Autosport et Motorsport.com pour connaître les décisions ! On espère les avoir bientôt.
Grille provisoire de demain
Grid
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Time
|Tyres
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
1'17.207
|204.276
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.012
1'17.219
|204.245
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.238
1'17.445
|203.649
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.272
1'17.479
|203.559
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.477
1'17.684
|203.022
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.518
1'17.725
|202.915
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.553
1'17.760
|202.824
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.649
1'17.856
|202.573
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.074
1'18.281
|201.474
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.479
1'18.686
|200.437
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.558
1'18.765
|200.236
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.637
1'18.844
|200.035
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.820
1'19.027
|199.572
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.898
1'19.105
|199.375
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+2.527
1'19.734
|197.802
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.601
1'19.808
|197.619
|17
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+3.026
1'20.233
|196.572
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+3.414
1'20.621
|195.626
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+3.451
1'20.658
|195.536
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.452
1'20.659
|195.534
|21
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.679
1'20.886
|194.985
|22
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.115
1'21.322
|193.940
|View full results
Une séance assez intense, mais on aura demain une première ligne alléchante Norris-Hamilton. Leclerc ou Antonelli peuvent-ils leur livrer bataille au virage 1 ?
L'action au premier virage promet en tout cas d'être palpitante.
Lando Norris : "Très heureux d'être de retour au sommet. Honnêtement, j'ai eu confiance tout au long de la journée. Mes tours en Q3 n'étaient pas les meilleurs, donc je suis agréablement surpris d'être de retour au sommet. Mais nous faisons du bon travail."
Lewis Hamilton : "Félicitations à Lando, il a signé un très bon tour. Je me suis senti solide pendant toutes les qualifications mais, pour une raison quelconque, nous sommes sortis en premiers, et je ne pense pas que c'était le bon choix. Et l'adhérence n'était là ni pour Charles ni pour moi. Nous avons été les plus rapides tout du long, donc c'est clairement une occasion manquée."
Charles Leclerc : "Aujourd'hui, le vent a pas mal changé et je ne pense pas avoir bien anticipé. Et les qualifications ont été un peu brouillonnes, nous avons eu de la chance avec le drapeau jaune, mais aujourd'hui j'ai couru après le temps."
Classement de la Q3
1. Norris 2. Hamilton 3. Leclerc 4. Antonelli 5. Piastri 6. Verstappen 7. Russell 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hulkenberg
Verstappen a glissé à l'entrée du virage 14 et n'a pas vraiment pu empêcher la voiture de partir en tête-à-queue.
"Magnifique, bravo mesdames et messieurs", lance Norris, qui a décroché la pole dans les tout derniers instants. Difficile de savoir pourquoi aucune des Ferrari n'a trouvé de rythme dans ces derniers tours, mais je suis sûr que les pilotes l'expliqueront.
Norris arrache la pole pour la plus infime des marges, à seulement 0.012s de Hamilton ! Hamilton recule au deuxième rang, sans avoir pu améliorer.
Russell est arrêté en piste au virage 1.
Hamilton n'améliore pas dans ce tour, Leclerc non plus... et Verstappen non plus.
Hamilton était à plus d'une seconde de son meilleur temps... et Verstappen est parti en tête-à-queue au virage 13 ! Antonelli améliore, mais reste quatrième, et Russell a dû lever le pied lui aussi.
Hulkenberg a été un peu lent à quitter la voie lente, ce qui a légèrement retardé les McLaren.
Hamilton va lancer ces derniers tours.
Et tout le monde est quasiment sorti en même temps, Hamilton et Leclerc les premiers en piste, suivis par Verstappen, Antonelli et Russell.
Les derniers runs de Q3 arrivent maintenant.
Premières tentatives en Q3
1. Hamilton 2. Norris 3. Leclerc 4. Antonelli 5. Piastri 6. Verstappen 7. Russell 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hulkenberg
Changement de pneus rapide - puis ce sera la dernière chance.
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Hamilton prend maintenant la tête, avec un 1'17"219 pour devancer Norris d'un dixième - on a une bataille ici. Antonelli signe le quatrième temps, et Russell recule au septième rang.
En effet, Verstappen ouvre la séance en 1'17"725. Piastri trouve ensuite 0"041 sur le Néerlandais pour prendre la tête, mais Norris signe 1'17"320 et passe devant !
Verstappen sera le premier à signer un tour, alors que les 10 pilotes sont en piste. Piastri et Norris suivront.
La Q3 est lancée
Voici celle qui compte vraiment : la bataille pour la pole. Norris ? Hamilton ? Antonelli ? Leclerc ? Verstappen ? Russell ? Piastri ? Hadjar ? Russell ? Lindblad ? Hulkenberg ?
Nous allons le savoir.
Nos prétendants en Q3
Norris, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Piastri, Verstappen, Lindblad, Antonelli, Russell, Hulkenberg.
Éliminés en Q2
11. Lawson 12. Gasly 13. Colapinto 14. Bortoleto 15. Ocon 16. Alonso
Et c'est terminé pour la Q2, avec beaucoup de changements. Lawson est éliminé en Q2, et signale que la voiture était "difficile à piloter".
Verstappen n'améliore pas, tandis que Russell grimpe au quatrième rang.
Piastri remonte au deuxième rang, à 0.056s de Hadjar, tandis que Bortoleto grimpe au neuvième rang et scelle l'élimination d'Alonso en Q2. Hulkenberg signe le septième temps et Lawson le huitième, repoussant Bortoleto dans la zone rouge.
Norris signe un 1m17.456s et prend maintenant la tête, tandis que Lindblad et Antonelli valident leur place dans le top 10. Gasly et Colapinto sont 11e et 13e - plutôt 12e et 13e, Leclerc se mettant à l'abri en revenant à moins de deux dixièmes du chrono de Norris.