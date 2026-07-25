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GP de Hongrie

2026 Formule 1 GP de Hongrie

Hungary
23 juil. 2026 au 26 juil. 2026
Hungaroring, HU
Live Texte
Formule 1 GP de Hongrie

LIVE F1 - Les qualifications du GP de Hongrie en direct

Suivez en direct les qualifications du Grand Prix de Hongrie de Formule 1.

Franco Colapinto, Alpine

Classement en direct

Résumé

Live Texte

Trier par
Ce Livetext est traduit automatiquement à partir d'une autre édition. Des erreurs de traduction peuvent apparaître. Lire dans la langue d'origine.

C'est tout pour nous - rendez-vous demain pour le Grand Prix de Hongrie ! Merci de nous avoir suivis.

Compte rendu des qualifications

 

Formula 1

Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !

Lewis Hamilton pensait tenir sa première pole position sous les couleurs de Ferrari, mais Lando Norris en a décidé autrement. Le pilote McLaren s'est finalement imposé devant le Britannique et Charles Leclerc lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie.

Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !

Nous avons deux convocations : Antonelli, pour une possible infraction sous drapeau jaune, et Hamilton pour une possible gêne.

Restez sur Autosport et Motorsport.com pour connaître les décisions ! On espère les avoir bientôt.

Grille provisoire de demain

Grid

All Stats
 
Cla Driver # Chassis Engine Time Tyres km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

1'17.207

   204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.012

1'17.219

   204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.238

1'17.445

   203.649
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.272

1'17.479

   203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.477

1'17.684

   203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.518

1'17.725

   202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.553

1'17.760

   202.824
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.649

1'17.856

   202.573
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+1.074

1'18.281

   201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.479

1'18.686

   200.437
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.558

1'18.765

   200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.637

1'18.844

   200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.820

1'19.027

   199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.898

1'19.105

   199.375
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+2.527

1'19.734

   197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.601

1'19.808

   197.619
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+3.026

1'20.233

   196.572
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+3.414

1'20.621

   195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.451

1'20.658

   195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+3.452

1'20.659

   195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac F1 Team 77 Cadillac Ferrari

+3.679

1'20.886

   194.985
22 Mexico S. Perez Cadillac F1 Team 11 Cadillac Ferrari

+4.115

1'21.322

   193.940
View full results

Une séance assez intense, mais on aura demain une première ligne alléchante Norris-Hamilton. Leclerc ou Antonelli peuvent-ils leur livrer bataille au virage 1 ?

L'action au premier virage promet en tout cas d'être palpitante.

Citation

Lando Norris : "Très heureux d'être de retour au sommet. Honnêtement, j'ai eu confiance tout au long de la journée. Mes tours en Q3 n'étaient pas les meilleurs, donc je suis agréablement surpris d'être de retour au sommet. Mais nous faisons du bon travail."

Lewis Hamilton : "Félicitations à Lando, il a signé un très bon tour. Je me suis senti solide pendant toutes les qualifications mais, pour une raison quelconque, nous sommes sortis en premiers, et je ne pense pas que c'était le bon choix. Et l'adhérence n'était là ni pour Charles ni pour moi. Nous avons été les plus rapides tout du long, donc c'est clairement une occasion manquée."

Charles Leclerc : "Aujourd'hui, le vent a pas mal changé et je ne pense pas avoir bien anticipé. Et les qualifications ont été un peu brouillonnes, nous avons eu de la chance avec le drapeau jaune, mais aujourd'hui j'ai couru après le temps."

Classement de la Q3

1. Norris 2. Hamilton 3. Leclerc 4. Antonelli 5. Piastri 6. Verstappen 7. Russell 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hulkenberg

Verstappen a glissé à l'entrée du virage 14 et n'a pas vraiment pu empêcher la voiture de partir en tête-à-queue.

"Magnifique, bravo mesdames et messieurs", lance Norris, qui a décroché la pole dans les tout derniers instants. Difficile de savoir pourquoi aucune des Ferrari n'a trouvé de rythme dans ces derniers tours, mais je suis sûr que les pilotes l'expliqueront.

Drapeau à damier

Norris arrache la pole pour la plus infime des marges, à seulement 0.012s de Hamilton ! Hamilton recule au deuxième rang, sans avoir pu améliorer.

Russell est arrêté en piste au virage 1.

Hamilton n'améliore pas dans ce tour, Leclerc non plus... et Verstappen non plus.

Hamilton était à plus d'une seconde de son meilleur temps... et Verstappen est parti en tête-à-queue au virage 13 ! Antonelli améliore, mais reste quatrième, et Russell a dû lever le pied lui aussi.

Hulkenberg a été un peu lent à quitter la voie lente, ce qui a légèrement retardé les McLaren.

Hamilton va lancer ces derniers tours.

Et tout le monde est quasiment sorti en même temps, Hamilton et Leclerc les premiers en piste, suivis par Verstappen, Antonelli et Russell.

Les derniers runs de Q3 arrivent maintenant.

Premières tentatives en Q3

1. Hamilton 2. Norris 3. Leclerc 4. Antonelli 5. Piastri 6. Verstappen 7. Russell 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hulkenberg

Changement de pneus rapide - puis ce sera la dernière chance.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Chronomètre

Hamilton prend maintenant la tête, avec un 1'17"219 pour devancer Norris d'un dixième - on a une bataille ici. Antonelli signe le quatrième temps, et Russell recule au septième rang.

Chronomètre

En effet, Verstappen ouvre la séance en 1'17"725. Piastri trouve ensuite 0"041 sur le Néerlandais pour prendre la tête, mais Norris signe 1'17"320 et passe devant !

Verstappen sera le premier à signer un tour, alors que les 10 pilotes sont en piste. Piastri et Norris suivront.

Feu vert

La Q3 est lancée

Voici celle qui compte vraiment : la bataille pour la pole. Norris ? Hamilton ? Antonelli ? Leclerc ? Verstappen ? Russell ? Piastri ? Hadjar ? Russell ? Lindblad ? Hulkenberg ?

Nous allons le savoir.

Nos prétendants en Q3

Norris, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Piastri, Verstappen, Lindblad, Antonelli, Russell, Hulkenberg.

Éliminés en Q2

11. Lawson 12. Gasly 13. Colapinto 14. Bortoleto 15. Ocon 16. Alonso

Drapeau à damier

Et c'est terminé pour la Q2, avec beaucoup de changements. Lawson est éliminé en Q2, et signale que la voiture était "difficile à piloter".

Verstappen n'améliore pas, tandis que Russell grimpe au quatrième rang.

Piastri remonte au deuxième rang, à 0.056s de Hadjar, tandis que Bortoleto grimpe au neuvième rang et scelle l'élimination d'Alonso en Q2. Hulkenberg signe le septième temps et Lawson le huitième, repoussant Bortoleto dans la zone rouge.

Norris signe un 1m17.456s et prend maintenant la tête, tandis que Lindblad et Antonelli valident leur place dans le top 10. Gasly et Colapinto sont 11e et 13e - plutôt 12e et 13e, Leclerc se mettant à l'abri en revenant à moins de deux dixièmes du chrono de Norris.