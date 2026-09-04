2026 Formule 1 GP d'Italie
LIVE F1 - Les Essais Libres 2 du Grand Prix d'Italie en direct
Suivez en direct la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, à Monza.
Classement en direct
Résumé
Live Texte
Et merci encore de nous avoir suivis ! Nous serons de retour demain pour suivre les EL3 et les qualifications à Monza - mais restez avec Autosport et Motorsport.com pour lire toutes les réactions et analyses d'un vendredi chargé.
À plus tard !
FP2 results
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Interval
|Tyres
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
1'22.559
|S
|252.604
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
+0.120
1'22.679
|0.120
|S
|252.238
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|32
|
+0.141
1'22.700
|0.021
|S
|252.174
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.384
1'22.943
|0.243
|S
|251.435
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+0.457
1'23.016
|0.073
|S
|251.214
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.469
1'23.028
|0.012
|S
|251.177
|7
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|26
|
+0.790
1'23.349
|0.321
|S
|250.210
|8
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|29
|
+0.811
1'23.370
|0.021
|S
|250.147
|9
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|30
|
+0.818
1'23.377
|0.007
|S
|250.126
|10
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|29
|
+0.896
1'23.455
|0.078
|S
|249.892
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.060
1'23.619
|0.164
|S
|249.402
|12
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|37
|
+1.101
1'23.660
|0.041
|S
|249.280
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|28
|
+1.173
1'23.732
|0.072
|S
|249.066
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+1.214
1'23.773
|0.041
|S
|248.944
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.217
1'23.776
|0.003
|H
|248.935
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|31
|
+1.294
1'23.853
|0.077
|S
|248.706
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|30
|
+1.341
1'23.900
|0.047
|S
|248.567
|18
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|30
|
+1.848
1'24.407
|0.507
|S
|247.074
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|18
|
+2.468
1'25.027
|0.620
|S
|245.272
|20
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|Cadillac
|Ferrari
|28
|
+2.523
1'25.082
|0.055
|S
|245.114
|21
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|Cadillac
|Ferrari
|28
|
+2.590
1'25.149
|0.067
|S
|244.921
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|27
|
+2.694
1'25.253
|0.104
|S
|244.622
|View full results
Antonelli signale beaucoup de sous-virage, et Alonso bloque ses roues à Ascari alors que l'on approche de la fin de la séance.
Russell termine cette séance en tête, avec 0.120s d'avance sur Leclerc.
"La voiture sautille beaucoup plus maintenant, je ne sais pas si le train avant a pris un coup", signale Verstappen.
Colapinto évite le mur alors qu'il traverse les graviers à la sortie d'Ascari, parvenant à trouver un peu de répit dans l'échappatoire pour reprendre la piste.
Bortoleto estime qu'il y a un problème avec son moteur, et Audi confirme qu'il y a des ratés d'allumage - le Brésilien rentre donc aux stands.
Hamilton revient sur ce groupe Verstappen-Antonelli-Tsunoda - même si Verstappen vient de s'arrêter.
McLaren semble rouler un peu en formation pour évaluer la situation avec le déploiement et l'aspiration. Pas une mauvaise idée, franchement !
Leclerc part en gros tête-à-queue à la Variante della Roggia, et parvient tout juste à remettre la voiture dans le bon sens pour éviter le mur.
Verstappen, Antonelli et Tsunoda semblent aussi rouler un peu en file indienne en piste.
Les longs relais battent leur plein, Leclerc tourne en tendres pour voir combien de temps le C5 tiendra.
Les trois composés sont représentés en piste, même si l'on s'attend à ce que la plupart des équipes ne fassent qu'un arrêt dans une course normale.
Antonelli a entamé un run en pneus durs il y a quelque temps, et Russell en commence maintenant un pour la dernière partie de la séance. Albon est également sur un long relais en mediums.
Hamilton gêne un peu dans la Variante Ascari, mais Lindblad remonte tout de même au septième rang.
Gasly remonte à la 14e place, tandis que Bortoleto retente sa chance - sans tête-à-queue cette fois - mais avorte son tour. Bearman signe le huitième temps, devant Verstappen. Ocon reste 18e, illustrant quelque peu les progrès apportés par le nouveau PU Ferrari - dont seul Bearman dispose.
Bortoleto rattrape une grosse glissade dans la Variante della Roggia, et c'est la fin de sa tentative en pneus tendres.
Verstappen repart pour une nouvelle tentative et passe devant la paire Racing Bulls pour prendre la septième place. Lindblad va tenter de répliquer.
Hamilton remonte au quatrième rang devant le duo Racing Bulls, un exploit que Verstappen n'a pas réussi à accomplir.
Gasly remonte au 14e rang, malgré un meilleur premier secteur.
Russell repart pour un nouveau run et passe devant Leclerc avec un 1'22"559. Norris remonte au quatrième rang, puis Piastri prend la sixième place.
Colapinto se hisse au cinquième rang pour lancer la séance, tandis que Lindblad reste troisième.
Tsunoda prend ensuite la troisième place, 0"01 devant Lindblad, tandis que Sainz remonte au 14e rang.
Leclerc prend ensuite la tête en 1'22"679.
Russell signe un 1'22"686, malgré une glissade à la sortie de la chicane Ascari, et devance Antonelli de 0"014.
Mais les prétendants arrivent maintenant ; quelques voitures ressortent en piste pour tenter un tour à fond.
Antonelli signe un 1'22"700 pour établir notre référence en pneus tendres, et prend donc la tête. Que Russell a-t-il en réserve ? Il part pour un deuxième tour de préparation, il faudra donc attendre pour le savoir...
Après avoir perdu ce tour, Antonelli repart avec le même train de pneus tendres. La majeure partie du plateau est bien passée par les stands, sans doute pour préparer ses propres runs en pneus tendres.
Russell fait de même, en se lançant dans sa propre simulation de qualifications.
Antonelli a levé le pied à la fin de ce tour en pneus tendres, après s'être retrouvé plein pot derrière l'Audi dans la Parabolica.
Verstappen remonte au sixième rang, avec Bortoleto septième - à peine derrière la Red Bull malgré des pneus plus durs sur l'Audi.
Russell profite d'une belle aspiration de Hulkenberg dans le dernier secteur et prend la tête en 1'23''202.
Antonelli chausse désormais les pneus tendres, avec l'idée de signer un tour rapide.
Verstappen signale que la voiture est affreuse à peu près partout, et que les freins ne fonctionnent pas. Tom Hart, qui sera l'ingénieur de course de Verstappen quand Gianpiero Lambiase partira, accuse réception du message.
Verstappen remonte au huitième rang, en prenant un raccourci vers la ligne d'arrivée. Lindblad se hisse ensuite au troisième rang, illustrant le travail que Red Bull pourrait devoir accomplir.
Norris a dû éviter le contact à l'entrée de la chicane, Stroll lui ayant coupé la route alors que la McLaren était à pleine vitesse. L'incident a été noté.
Lawson passe ensuite cinquième lors d'un deuxième tour avec le pneu tendre.
Verstappen fait changer son aileron avant, en espérant trouver un peu plus de train avant en piste. Colapinto signe le meilleur premier secteur mais remonte seulement neuvième, tandis que Piastri reste sixième.
Norris signe ensuite un 1'23"796 pour remonter quatrième.
Russell signe un 1'23"434 en pneus durs, à 0"017 d'Antonelli.
Verstappen, dans la voiture pour la première fois ce week-end après avoir laissé sa place à Ayumu Iwasa en EL1, se plaint du manque d'appui de sa Red Bull.
Tours d'installation pour lancer la séance, pendant que les équipes analysent leurs changements de réglages après les EL1 et effectuent les derniers ajustements.
Puis place aux runs en pneus tendres, avec des équipes qui poussent leurs monoplaces et voient ce qu'elles ont en réserve en matière de performance pure.
Verstappen, qui a manqué les EL1 en raison de l'obligation de faire rouler un jeune pilote chez Red Bull, effectue ses premiers tours du week-end, tandis qu'Antonelli signe le premier temps de référence en 1m23.417s avec les pneus durs.
La deuxième séance d'essais est lancée, avec pas mal de pilotes déjà en piste, emmenés par le duo Audi. Il fait une chaleur écrasante à Monza et cela devrait durer tout le week-end.
Mais l'attention portée à l'action en piste a été détournée par les événements hors piste, après l'annonce de l'audience de la cour d'appel qui a vu les pénalités de Pierre Gasly rétablies au GP de Monaco, le faisant passer de la troisième à la septième place.
Au cas où vous n'étiez pas avec nous pour les Essais Libres 1, voici ce que vous avez manqué :
Bonjour à tous ! Bienvenue dans notre live texte du GP d'Italie, la deuxième séance d'essais libres va bientôt commencer.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Photo by: Peter Fox / Getty Images