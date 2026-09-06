2026 Formule 1 GP d'Italie
LIVE F1 - Le Grand Prix d'Italie en direct
Suivez en direct le Grand Prix d'Italie de Formule 1, à Monza.
Classement en direct
Résumé
Live Texte
Enfin, un ralenti de Colapinto ! L'Argentin a été malin sur ce coup, en utilisant son boost avant la Safety Car pour passer devant Piastri. Il repart quatrième, juste derrière Gasly.
Les fans de Ferrari dans le public font la Macarena pour oublier leurs peines. Hamilton porte désormais leurs espoirs, il est retombé huitième après son passage dans le gravier au premier tour, mais il a l'occasion de gagner quelques places cette fois.
Le mur semble réparé et, en effet, nous avons une heure de reprise : "dans 10 minutes".
On devrait probablement avoir un départ arrêté ici, alors que les pilotes filent vers leurs voitures après une pause pipi et l'occasion de jeter un regard songeur à quelques données.
Il semble que nous ayons le bon ordre pour la reprise de la course, quand qu'elle ait lieu - Colapinto a, hors caméra, dépouillé Piastri quelque part pour remonter en P4.
Voilà le point : avec un drapeau rouge si tôt, on pourrait théoriquement changer de pneus et faire le reste de la course sans arrêt.
Mais cela fait 49 tours à couvrir - si vous êtes en tendres ou en médiums, il est plus facile de passer au pneu dur que si vous partez en durs. Antonelli pourrait-il tenir jusqu'au bout s'il passait en médiums ?
Les ralentis de cet incident de Leclerc montrent un très gros choc pour Leclerc - et ce n'est pas la première fois, puisqu'il avait connu un incident similaire en 2020.
Et qui avait remporté cette course ?
Maintenant que nous avons une pause, faisons le point. Russell mène devant Gasly, Verstappen est remonté troisième, et Colapinto occupe actuellement la quatrième place devant Piastri.
Les deux pilotes Haas sont dans le top 10, Bearman devant Ocon, avec Bortoleto 11e, devant Antonelli - qui a déjà gagné pas mal de places après être parti 19e. Lawson est également remonté 15e, après être parti de la voie des stands.
La course a été interrompue après cet accident, le mur étant très endommagé.
Leclerc vient de perdre l'arrière à la sortie de la Parabolica, et la voiture a filé de côté dans le mur. Il prend actuellement un moment pour lui, l'air abattu.
Russell déborde Gasly et prend la place à la chicane - et le pilote Mercedes mène ! Leclerc passe aussi à la chicane, mais Gasly reprend la position dans Curva Grande et reste deuxième.
Verstappen dépasse Leclerc cette fois à Ascari, ce qu'on ne voit pas souvent ! Piastri attaque maintenant Leclerc dans la Parabolica... mais Leclerc subit un ÉNORME crash quand la voiture perd simplement l'adhérence !
Le Monégasque est sorti de la voiture et semble aller bien, mais c'était violent. Safety Car.
Le GP d'Italie 2026 est lancé !
Quatre feux... cinq feux... et c'est parti ! Gasly se rabat vers l'intérieur pour conserver la tête, tandis que Hamilton est envoyé dans les graviers au virage 1 - par Leclerc, mais Hamilton aurait peut-être mieux fait de temporiser...
Piastri attaque Verstappen dans la deuxième chicane, mais le Néerlandais conserve sa position. La Red Bull met désormais la pression sur Leclerc.
Tour de formation
C'est parti ! Gasly lance le tour de formation, avec l'objectif de s'entraîner un peu pour l'approche du premier virage. Il lui faudra un départ absolument parfait pour ressortir du virage 1 en tête.
Pneus mediums pour les pilotes de la première ligne, mais attention aux Ferrari en tendres...
Point pneus
Mediums : Gasly, Russell, Piastri, Colapinto, Norris, Lindblad, Hulkenberg, Albon, Lawson.
Softs : Leclerc, Hamilton, Verstappen, Bortoleto, Bearman, Sainz, Ocon, Bottas, Perez, Stroll.
Hards : Tsunoda, Antonelli, Alonso.
Le risque de pluie, vous serez ravi de l'apprendre, est de 0 %. 32 °C dans l'air, 56 °C (!) en piste. Il fait chaud.
Les pilotes se préparent sur la grille, Flavio Briatore donnant quelques conseils à Pierre Gasly, qui seront sûrement d'une grande aide.
George Russell à ses côtés, les Ferrari derrière, et Max Verstappen ainsi qu'Oscar Piastri cherchent aussi à se mêler à la lutte pour la tête.
Ça pourrait être sympa.
Alerte à 10 minutes
Il ne reste vraiment plus longtemps avant le coup d'envoi du Grand Prix d'Italie. Je ne peux pas promettre que les voitures auront un son comparable à celui de cette F2002 mais, en même temps, on ne l'appréciait pas vraiment à l'époque parce que c'était normal.
Et malgré toute la nostalgie, les courses du début des années 2000 avaient quand même tendance à être... prévisibles. Tout n'était pas rose...
Montez le son !
Pour célébrer les 30 ans de la première victoire de Michael Schumacher au Grand Prix d'Italie avec Ferrari, son ancien coéquipier Rubens Barrichello et le quadruple champion Sebastian Vettel ont effectué une démonstration au volant de la Ferrari F2002.
Barrichello a emmené hier cette monoplace à moteur V10 sur le circuit, tandis que Vettel était au volant cet après-midi.
Sebastian Vettel drives Ferrari's F2002
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Starting grid
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Time
|Tyres
|km/h
|1
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
1'21.786
|254.992
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.060
1'21.846
|254.805
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.218
1'22.004
|254.314
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.225
1'22.011
|254.292
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.284
1'22.070
|254.109
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.180
1'21.966
|254.432
|7
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+0.434
1'22.220
|253.646
|8
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.470
1'22.256
|253.535
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.500
1'22.286
|253.442
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+0.731
1'22.517
|252.733
|11
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+0.970
1'22.756
|252.003
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+0.993
1'22.779
|251.933
|13
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+1.667
1'23.453
|249.898
|14
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.668
1'23.454
|249.895
|15
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|
+1.969
1'23.755
|248.997
|16
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+2.578
1'24.364
|247.200
|17
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+2.809
1'24.595
|246.525
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.436
1'25.222
|244.711
|19
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.307
1'22.093
|254.038
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.570
1'24.356
|247.223
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.364
1'25.150
|244.918
|22
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.035
1'22.821
|251.805
|View full results
Alonso et Lawson s'élanceront de la voie des stands après des changements d'unité de puissance.
Aujourd'hui à Monza
La question est donc la suivante : Pierre Gasly peut-il transformer sa première pole en une deuxième victoire en F1 ? Ou George Russell va-t-il réduire son retard au championnat sur Kimi Antonelli, qui part du fond de grille ?
Avec les deux Ferrari en deuxième ligne, peuvent-elles se racheter après des qualifications décevantes et offrir une victoire à domicile tant convoitée ? Et Antonelli peut-il faire le spectacle ?
On ne va plus attendre très longtemps pour le savoir...
Pierre Gasly, Alpine, George Russell, Mercedes
Photo by: Alessio Morgese
Récapitulatif des qualifications
F1 Italian GP: Gasly takes stunning maiden pole for Alpine
Alpine's Pierre Gasly shocks the frontrunners to take his first-ever Formula 1 pole position at the Italian Grand Prix
Grand Prix d'Italie - à suivre bientôt !
C'est jour de course sur le circuit de Monza - le Temple de la Vitesse est plein à craquer avec les passionnés de sport auto les plus fervents.
Et la F1 nous a réservé une surprise : un nouveau poleman, après un résultat inattendu en qualifications qui a donné un coup de fouet à tous ceux qui ont suivi l'action hier.
Merci de nous rejoindre, nous vous ferons vivre tout ce qui se passera aujourd'hui autour des 53 tours du Grand Prix d'Italie.
Alexander Albon, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing
Photo by: Alessio Morgese
Par: Jake Boxall-Legge