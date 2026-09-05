George Russell, deuxième sur la grille : "Tout d'abord, un immense bravo à Pierre, c'est une performance incroyable. On était en train de finir une partie d'échecs 15 minutes avant les qualifications et il m'a battu, mais je me suis dit : 'bon, je pense que je vais te battre en qualifications'... mais il est encore devant moi !

"Je suis déçu de ne pas avoir signé la pole, c'était un peu brouillon avec Verstappen qui lançait son tour, j'ai bouclé le mien très près, mais Pierre et Alpine ont été super rapides, même dès la Q1."