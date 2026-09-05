2026 Formule 1 GP d'Italie
Commentaires en direct et actualités du Grand Prix d'Italie de F1 - qualifications
Suivez en direct les qualifications de Formule 1 du Grand Prix d'Italie à Monza
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Voilà, c'est fait : Pierre Gasly en pole pour le Grand Prix d'Italie de demain. Je ne pense pas que vous voudrez manquer la course demain désormais - et on vous retrouve à ce moment-là.
Récapitulatif des qualifications
F1 Italian GP: Gasly takes stunning maiden pole for Alpine
Alpine's Pierre Gasly shocks the frontrunners to take his first-ever Formula 1 pole position at the Italian Grand Prix
La dernière fois que "Team Enstone" a signé une pole, c'était au Grand Prix de Hongrie 2009, sous le nom Renault - Fernando Alonso s'en était chargé ce jour-là, il y a 17 ans.
Piastri a été convoqué pour cette gêne sur Lawson en Q2, on saura donc bientôt ce qu'il en ressort.
Oscar Piastri, troisième sur la grille : "Je pense que le premier tour était plutôt bon, et j'ai essayé de voir si quelqu'un voulait sortir devant dans la voie des stands, mais personne ne l'a fait. J'ai juste un peu mal jugé le freinage et j'ai bloqué les roues. C'est bien de signer un résultat correct, ça faisait un petit moment, donc je prends."
George Russell, deuxième sur la grille : "Tout d'abord, un immense bravo à Pierre, c'est une performance incroyable. On était en train de finir une partie d'échecs 15 minutes avant les qualifications et il m'a battu, mais je me suis dit : 'bon, je pense que je vais te battre en qualifications'... mais il est encore devant moi !
"Je suis déçu de ne pas avoir signé la pole, c'était un peu brouillon avec Verstappen qui lançait son tour, j'ai bouclé le mien très près, mais Pierre et Alpine ont été super rapides, même dès la Q1."
Pierre Gasly, poleman du Grand Prix d'Italie : "C'était incroyable, merci à tous ! C'était une qualif incroyable, et dès le premier tour en Q1, je me suis senti bien dans la voiture. J'ai essayé de grappiller un peu à chaque séance, et ça ressemblait à un très bon tour. Cela fait neuf ans que je cours après l'opportunité de décrocher la pole position.
"Gagner ma première course et décrocher ma première pole position à Monza, c'est très spécial."
Une revanche ? Je crois bien. Gasly avait perdu ce podium de Monaco après la décision de la Cour d'appel internationale, mais il a répondu d'une manière que personne n'attendait.
Alpine est rapide depuis le début du week-end, mais il a trouvé quelque chose en plus dans cette voiture pour devancer Russell et décrocher sa première pole.
Top 10 en Q3
1. Gasly 2. Russell 3. Piastri 4. Leclerc 5. Hamilton 6. Verstappen 7. Antonelli 8. Colapinto 9. Norris 10. Lindblad
Gasly : "Dites-moi !" Josh Peckett : "C'est la pole" Gasly : "Let's go ! Je l'attendais, celle-là !
Norris termine son tour et reste septième pour l'instant. Verstappen ne s'améliore pas non plus, mais Russell profite de l'aspiration de Verstappen pour aller encore plus vite...
...mais Pierre Gasly a trouvé encore plus de rythme et il décroche la pole position ! Vous l'aviez vu venir ? Je ne pense pas que qui que ce soit l'ait vu venir !
Piastri lance le tour, Norris suit son coéquipier. Et, alors que Piastri bloque les roues, sa séance s'arrête là. Norris est aussi un peu plus en difficulté, puisqu'il a perdu 0,4s dans le premier secteur.
Verstappen n'améliore pas non plus dans le premier secteur... pas plus que Russell.
Tout le monde va jouer au petit jeu du "on sort tous en même temps" - et effectivement, les deux McLaren surgissent, tandis que Lindblad est très hésitant au moment de s'engager dans la voie rapide.
Antonelli va de nouveau offrir une aspiration à Russell, et Gasly va emmener Colapinto - mais il espère profiter de Hamilton pour aider sa propre chance, même mince, de décrocher la pole.
Antonelli signe son propre tour pendant que tous les autres restent aux stands, essentiellement pour l'honneur.
C'est un 1m22.093s, qui le place sixième. Une glissade à la Variante della Roggia ne l'aide pas, mais c'était beau !
"Je suis vraiment en difficulté avec la voiture par rapport aux EL3, blocages à l'avant et instabilité à haute vitesse", dit Russell. Il reste toutefois en tête de la feuille des temps.
Russell, Piastri, Gasly et Leclerc se tiennent tous en 0.075s - ça va être serré.
Antonelli donne l'aspiration à Russell jusqu'au virage 1, et c'est un gros premier secteur pour le Britannique - plus de 0.2s devant Norris.
Piastri et Norris semblent toutefois assez rapides, alors que Russell lance la séance avec un 1m21.929s.
Norris signe un 1m22.256s, et Piastri un 1m21.966s. Gasly passe troisième, avec un 1m22.001s, 0.003s devant Leclerc.
Hamilton est à 0.8s du rythme, sans aucune aspiration sur ce tour.
La Q3 commence
Voici donc la lutte pour la pole : qui va la décrocher ? McLaren a trouvé du rythme, Mercedes semble toujours bien, et Verstappen a perdu une arme cruciale dans la bataille - et pourrait espérer que Lindblad l'aide cette fois.
Ferrari, de son côté, manque de rythme ici. Où est-il passé ?
"C'était consternant, vous m'avez complètement laissé tomber", lance Lawson, absolument furieux que son tour rapide ait été compromis par le trafic.
Avec les pénalités sur la grille, il sera de toute façon à l'arrière - mais Verstappen va désormais devoir chercher quelqu'un d'autre pour lui donner l'aspiration.
Éliminés en Q3
11. Bortoleto 12. Bearman 13. Hulkenberg 14. Lawson 15. Sainz 16. Ocon
Leclerc n'améliore pas. Hamilton remonte au 10e rang, Bearman reste 12e.
Antonelli prend la tête de la feuille des temps, en 1'21"882.
Bortoleto améliore, mais il échoue à 0"001 de Hamilton et manque la Q3.
Lawson améliore, mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour sortir de Q2 - le trafic dans le premier secteur a plutôt pénalisé son tour.
Leclerc est un peu sur le fil ici, il tente d'améliorer son chrono et d'emmener Hamilton avec lui. Mais aucun des deux ne semble particulièrement rapide ici...
Et voici le reste du peloton : Leclerc devant Hamilton, en espérant que les deux puissent passer. Lawson est cette fois aspiré par Verstappen, mais Piastri est bien à la corde au virage 1 et bloque le Kiwi.
Piastri et Hulkenberg sous enquête pour une infraction dans la voie des stands.
Lawson aide Verstappen à remonter au cinquième rang, et Sainz profite une nouvelle fois de leur aspiration comme un rémora.
L'Espagnol reste 15e, avec 0,6 s d'avance sur Ocon.
Zone d'élimination à cinq minutes de la fin
11. Hamilton 12. Bearman 13. Lawson 14. Hulkenberg 15. Sainz 16. Ocon
"Est-ce que je dois sortir seul à chaque fois ?" demande Antonelli, qui veut clairement profiter de l'aspiration de quelqu'un.
Lawson et Verstappen entament un nouveau tour, Lawson environ trois secondes devant pour aider Verstappen.
Antonelli signe un 1'22"334, mais Russell réalise 1'22"161 pour passer en tête...
Mais Gasly, encore, est le plus rapide... avant que les deux McLaren ne trouvent quelque chose, Piastri a signé 1'22"017 et Norris est à un demi-dixième.
Les Ferrari ne se sont pas vraiment montrées, et Hamilton est actuellement 11e.
Tous les autres prétendants de Q2 sont désormais en piste, après les premières tentatives de Red Bull. Mercedes place Antonelli devant Russell pour l'aider à ouvrir l'air. Bearman est juste derrière Russell.
Gasly, Ocon et Leclerc lancent aussi leurs tours, et le premier cité est bien dans le secteur un.
Verstappen signe un 1'22"573, et Lawson un 1'22"828. Cela devrait suffire, mais qui sait ?
Sainz était une seconde plus loin, après avoir tenté de profiter de l'aspiration de Verstappen.
"La voiture est encore cassée au niveau du train arrière, inconduisible dans les virages 2, 4 et 5", déclare Verstappen.
La Q2 est lancée
Verstappen et Lawson sortent bien tôt pour travailler l'aspiration et aider le Néerlandais, suivis par Sainz, qui devra emprunter l'aspiration d'une autre équipe pour améliorer ses chances.
Norris demande s'il y a "quelque chose qu'on puisse faire" avec ses freins, car il n'est toujours pas satisfait. Les deux McLaren ont vraiment semblé souffrir au freinage du virage 1.
"Merci d'avoir joué collectif, Alex", dit l'ingénieur d'Albon, qui a sacrifié son propre tour pour aider Sainz à passer.
Éliminés en Q1
17. Tsunoda 18. Albon 19. Bottas 20. Perez 21. Alonso 22. Stroll
Norris signe un 1'22"659 pour passer troisième, Bearman n'améliore pas, Piastri pourrait avoir le temps de boucler un tour.
Gasly reste en tête, tandis que Hulkenberg remonte au 14e rang et pousse Tsunoda dans la zone d'élimination !
Piastri termine bien son tour, mais reste 11e.
Alonso est aussi sorti de la voiture, sa journée est donc terminée.
Piastri bloque les roues au virage 1, ce tour est donc terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Norris gagne du temps dans le secteur intermédiaire, en profitant de l'aspiration d'Antonelli, qui considère son tour terminé.
Lawson chausse un train de tendres, maintenant que son rôle de taxi pour Verstappen est terminé, et ressort sur une piste dégagée. Il grimpe au 10e rang, à 0,377s du meilleur temps, entre les McLaren.
Tout le monde ressort, sauf Verstappen et les Ferrari.
Zone d'élimination à cinq minutes de la fin
17. Hulkenberg 18. Albon 19. Bottas 20. Alonso 21. Stroll 22. Perez
Leclerc est septième, à 0.290s de Gasly. Verstappen est déjà sorti de la voiture, visiblement satisfait de son tour et estimant qu'il n'a pas besoin de ressortir.
La plupart des autres pilotes ne sont clairement pas dans la même situation. Bearman remonte au huitième rang, devant les McLaren.
Lindblad remonte au 10e rang, et Tsunoda - désormais en piste - est 12e jusqu'à ce que les Alpine envahissent le haut de la feuille des temps. Gasly prend la tête en 1m22.612s, avec Colapinto à un demi-dixième en troisième position.
Alpine en tête de la feuille des temps, donc.
Lawson remonte au septième rang avec ces mediums, devant Sainz.
Antonelli lance un tour, signe le meilleur secteur intermédiaire... du moins jusqu'à ce que Russell fasse mieux.
Et comment se classent-ils ? Antonelli signe un 1'22''758, puis Russell un 1'22''779 - donc deuxième et troisième.
Par: Jake Boxall-Legge