2026 Formule 1 GP d'Espagne
LIVE F1 - Le Grand Prix d'Espagne en direct
Suivez en direct le Grand Prix d'Espagne de Formule 1, à Madrid.
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L'écart entre P1 et P2 est désormais de 1,7s, tandis que Norris repasse à moins d'une seconde de Verstappen. Et ils reviennent sur cette lutte entre Hulkenberg et Lindblad !
Russell est désormais lui aussi à moins d'une seconde de Leclerc. Ce pneu tendre ne fonctionne pas vraiment comme Ferrari l'espérait.
Norris manque le deuxième point de corde de la deuxième chicane et sort de la fenêtre d'une seconde derrière Verstappen.
La victoire semble dans la poche pour Antonelli, toutes choses égales par ailleurs. Mais qu'en est-il des P2 et P3 ? Norris est à moins d'une seconde de Verstappen.
Sur le seul tour 52, Antonelli a repris six dixièmes à Verstappen et dispose désormais d'une marge de 3,1 s.
Antonelli signale qu'il a touché le mur à l'entrée du virage 7. On lui dit de ne pas s'inquiéter.
Ça devient aussi un peu chaud entre Lindblad et Hulkenberg pour la P10. Tous les deux se sont arrêtés pour chausser des pneus durs sous VSC.
Colapinto n'a pas besoin de s'arrêter à nouveau. On verra quand Alpine fera rentrer Gasly – c'est clairement un pari d'attendre un incident en piste en fin de course.
Piastri, pendant ce temps, reste coincé en P9 derrière Colapinto, Bortoleto étant passé aux stands pour chausser les tendres en même temps que Leclerc.
Antonelli, Verstappen et Norris mènent donc désormais le peloton, comme prévu, mais avec un écart beaucoup plus réduit entre eux. Sept tours à parcourir.
Tendres pour Leclerc. Comme prévu par le muret Ferrari, il ressort P4. Seulement 2,3 s d'avance sur Russell, toutefois, donc Ferrari a bien fait de réagir rapidement pour neutraliser cette menace.
Ferrari répond maintenant à la menace Russell. Leclerc reçoit le signal de rentrer aux stands à la fin du tour 48.
Ça chauffe aussi en tête. Ferrari temporise toujours pour voir s'il y aura une autre VSC ou quelque chose du genre, et laisse donc Leclerc en piste. Cela a permis à Antonelli, Verstappen et Norris de revenir au contact – une bataille qui pourrait bien provoquer une VSC si ça s'anime !
Russell, de son côté, enchaîne les meilleurs secteurs personnels et les meilleurs tours.
Voilà l'une des meilleures actions que l'on ait vues depuis le premier tour, ce qui en dit long sur ce circuit.
Lawson également en mediums et actuellement P7, qui deviendra P6 quand Gasly s'arrêtera enfin. Piastri a vraiment été pénalisé en ressortant dans le trafic ici.
Lawson ressort de la voie des stands et Piastri ne parvient pas à concrétiser son dépassement sur Colapinto au virage 1. Colapinto coupe ensuite la deuxième chicane en tentant de plonger à l'intérieur de l'Audi de Bortoleto.
Piastri s'arrête aux stands à la fin du 42e tour pour chausser des mediums. Cela lui donne beaucoup de travail car il ressort derrière Lindblad. P11 donc pour Oscar, mais avec un décalage de pneus de 28 tours sur deux des voitures devant lui.
Enfin, l'une des voitures devant lui – Piastri force le passage sur Lindblad pour la P10 au virage 1.
Lawson s'arrête maintenant aux stands à la fin du 44e tour.
Une question qui sera sans doute posée à Norris et au directeur de McLaren Andrea Stella après la course sera de savoir si s'arrêter malgré tout, après la fin de la VSC, était le bon choix.
Ils répondront probablement que les mediums souffraient de graining tout le week-end et qu'il fallait donc s'en débarrasser dès que possible.
Norris signe un nouveau meilleur tour en violet pour revenir à 1,1 s de Verstappen.
Leclerc, toujours P1 avec Antonelli à 2,9 s derrière, demande un point stratégie et on lui dit qu'il consolide essentiellement une quatrième place nette.
Léger frôlement du mur au virage 8 pour Norris, mais il s'en sort indemne. L'écart avec Verstappen en tête est désormais de 1.8s.
C'est, bien sûr, la lutte pour la 15e place.
Plus importante et plus urgente, la bataille pour les dernières places dans les points. Il y a un gros écart (9.6s) entre Gasly en P8 et Bortoleto en P9, mais Colapinto revient désormais sur l'Audi. Lindblad est à 3.2s derrière l'Alpine en P11.
Colapinto et Lindblad se sont arrêtés sous VSC, mais Bortoleto, comme Gasly, est toujours avec les durs avec lesquels il a pris le départ.
On dirait qu'Albon a été secoué, car il a haussé le rythme. Bearman est passé aux stands et ressort dans l'écart entre la Williams et l'Aston Martin.
Russell conteste sa stratégie et reçoit le traditionnel "On discutera stratégie plus tard". Norris tourne en 37.1, donc on dit à George de "se concentrer là-dessus" - ce qui, vu que son dernier tour était en 37.9, ressemble à un coup de fouet.
Lawson en fait trop au virage 5 au 35e tour et Russell en profite pour s'emparer de la P5.
Eh bien, Norris signe le meilleur tour en course au 33e tour. Puis il va encore plus vite un tour plus tard – même alors que le muret des stands McLaren lui demande d'accélérer. L'écart avec Verstappen est désormais de 4,3 s.
À propos d'Albon – qui s'est arrêté pour chausser les pneus durs sous VSC – il se fait reprendre par Alonso au rythme de 1,5 s au tour.
Alors que le 33e tour commence, Norris a perdu un peu de terrain sur Verstappen ; Max vient de signer son meilleur tour en course, mais c'est surtout Norris qui a bouclé un tour plus lent, prenant son temps pour dépasser la Williams d'Albon.
Nous avons un nouveau dépassement ! Alonso sur Perez pour la P17. L'autre Cadillac de Bottas vient de passer par les stands.
Alonso s'est arrêté pour chausser des tendres et changer d'aileron avant pendant cette période de VSC ; c'est actuellement la seule voiture en piste avec le composé le plus tendre. Nous avons renoncé à essayer de comprendre la stratégie pneumatique d'Aston Martin en Grand Prix. Peut-être que le choix du composé se fait à 'Spin The Bottle' ?
Mais Leclerc signe son meilleur tour en course au 29e passage, il garde donc encore la dégradation des pneus sous contrôle avec ces durs.
Oui, Norris est une demi-seconde plus rapide que Verstappen et sept dixièmes plus rapide qu'Antonelli au 29e tour.
Un nouveau train de pneus durs est monté. Russell ressort derrière Lawson mais devant Piastri. P6 pour l'instant.
Cela donne un peu d'air à Norris, qui perdait du temps sur Antonelli en étant bloqué derrière Russell. On se dirige toujours vers un podium Antonelli-Verstappen-Norris une fois que Leclerc et Lawson auront effectué leur arrêt.
Russell reçoit l'ordre de rentrer aux stands à la fin du 28e tour.
Piastri a embrassé le mur au virage 7 mais poursuit. Il a toujours un morceau qui pend sur le côté gauche de son aileron avant, mais le muret des stands lui indique que le temps perdu à cause des dégâts est inférieur à celui qu'il perdrait aux stands s'ils changeaient le nez.
Gasly et Bortoleto, P8 et P9, doivent eux aussi encore s'arrêter. Derrière eux, un groupe de voitures s'est arrêté pendant la VSC – Colapinto, Lindblad, Hulkenberg, tous roulent ensemble en piste.
Derrière le top 5, il y a un écart de 15"8 avec Lawson, qui ne s'est pas encore arrêté et compte 8"7 d'avance sur Piastri, lui aussi pas encore passé par les stands.
Donc, pour l'instant, Leclerc tourne toujours à un rythme correct avec ces pneus durs avec lesquels il a pris le départ. Antonelli a été informé qu'il compte désormais un total de deux avertissements pour limites de piste.
Verstappen est désormais à 6.4s d'Antonelli, 3.1s devant Russell, qui compte maintenant 1.4s d'avance sur Norris.
Norris reprend environ une demi-seconde par tour à Russell.
Mais Leclerc a perdu un gros paquet de temps en dépassant Bottas et Alonso, la bataille pour la P19. Voyons ce qui se passe quand Antonelli revient sur eux... il a encore perdu, l'écart est désormais de 3,6s.
Antonelli perd une demi-seconde sur Leclerc – désormais à 3,4s – et demande au muret de "vérifier la voiture" car "la direction semble bizarre".
5s de pénalité pour Carlos Sainz après cette petite faute avec Fernando Alonso un peu plus tôt.
C'est donc une catastrophe pour Norris. Mais aussi une situation délicate pour Russell, à qui l'on a dit qu'il ne pouvait pas aller au bout avec ces médiums. 10s le séparent de Leclerc et les deux devront encore s'arrêter.
Les échanges radio suggèrent que le muret Mercedes veut que Russell prolonge ce relais afin d'avoir un décalage en fin de course.
Antonelli a reçu la consigne de surveiller sa gestion de ces durs, sans doute dans l'optique de ne pas s'arrêter à nouveau. Mercedes ne veut pas qu'il use inutilement ces pneus alors qu'il roule derrière Leclerc, qui doit de toute façon s'arrêter.
Par: Stuart Codling