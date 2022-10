LIVE F1 - Suivez le Grand Prix du Japon en direct

Après Singapour, c'est au tour du Grand Prix du Japon de faire son retour au calendrier du Championnat du monde de Formule1 ! COVID oblige, l'épreuve de Suzuka a dû s'absenter pendant trois ans, et les spectateurs nippons n'ont pas manqué à l'appel ce week-end. Les tribunes sont pleines, et le circuit toujours aussi beau.

Max Verstappen dispose d'une nouvelle balle de match. Le pilote Red Bull Racing, qui a échappé de peu à la pénalité en qualifications, peut remporter ce dimanche son deuxième titre mondial. Pour ce faire, la victoire avec le meilleur tour lui permettrait de ne pas se soucier du résultat de ses adversaires, Charles Leclerc et Sergio Pérez. S'il venait à finir deuxième par exemple, le titre serait toujours possible mais sous certaines conditions. Dans tous les cas, il doit marquer huit points de plus que le Monégasque et six points de plus que le Mexicain pour coiffer la couronne.

Mais la pluie, qui est tombée peu avant le départ, peut tout à fait redistribuer les cartes. Attendez-vous à un beau spectacle ce dimanche, et à une belle lutte entre Verstappen et le reste de la grille.

Suivez le Grand Prix du Japon en intégralité et en direct sur notre live texte ci-dessous :