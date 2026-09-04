EL2 - Russell tempère les ardeurs des tifosi dans le chaudron de Monza

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George Russell (Mercedes) a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 du Grand Prix d'Italie 2026 de F1, devant Charles Leclerc (Ferrari) et Kimi Antonelli (Mercedes).

Fabien Gaillard
Mis à jour:
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Frédéric Vasseur, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Oliver Bearman, Équipe Haas F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Paul Aron, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Franco Colapinto, ski alpin

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Richard Wood, ingénieur de course chez Red Bull Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Colton Herta, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Liam Lawson, Racing Bulls

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Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Vendredi à Monza
34

La seconde séance d'essais libres du GP d'Italie 2026 de F1 a vu la Mercedes de George Russell signer le meilleur temps, devant la Ferrari de Charles Leclerc et l'autre W17 de Kimi Antonelli.

Lire aussi :

Il fait toujours très chaud du côté de Monza, avec 33°C et 56°C sur la piste au moment de démarrer la seconde séance d'essais. Après avoir laissé leur place à des "rookies" en EL1, Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly - qui a entre-temps perdu un podium à son palmarès - et Sergio Pérez sont en piste.

La première référence est fixée par Kimi Antonelli, avec un chrono de 1'23"417 en pneus durs (blancs), 0"017 devant son équipier chez Mercedes, George Russell (durs, bande blanche) et 0"055 devant Charles Leclerc (mediums, jaune). Les montes pneumatiques se partagent d'ailleurs principalement entre ces deux gommes en ce début de roulage, Lance Stroll faisant exception avec ses tendres (bande rouge).

L'incident est évité de peu, après un petit quart d'heure de séance, quand Lando Norris doit quitter en partie la piste pour ne pas percuter le Canadien, au ralenti dans la zone de freinage de la première chicane. Les commissaires ne tardent pas à se saisir de cette situation litigieuse et à déclencher une enquête.

 

Les rouges sont de sortie

Peu après, Russell s'empare des commandes en 1'23"202, toujours armé des durs, alors qu'Arvid Lindblad figure à une étonnante troisième place provisoire, à 0"266. Après une première tentative en pneus tendres avortée en raison d'un "idiot" - à savoir Gabriel Bortoleto - devant lui dans la Parabolique, Antonelli est le premier à passer sous la barre des 1'23, en signant 1'22"700.

Russell ne tarde pas à répliquer, en améliorant le meilleur temps provisoire de 0"014 - non sans se faire une petite frayeur à la sortie d'Ascari -, lui aussi avec les gommes les plus tendres. Après un court passage de Leclerc aux commandes, le Britannique de Mercedes abaisse à nouveau la référence, en 1'22"559.

Lewis Hamilton, cinquième à quasiment une demi-seconde, tire tout droit à la première chicane dans l'une de ses tentatives et doit en passer par le gymkhana de l'échappatoire, entre les blocs de polystyrène. Vient alors le moment des simulations de longs relais, dans des conditions toujours très chaudes (34°C dans l'air, 54°C au sol). 

 

Parmi les principaux faits marquants de la fin de séance, l'on note un tête-à-queue pour Leclerc à la sortie de la seconde chicane, sans gravité toutefois, et une belle frayeur pour Franco Colapinto, passé par les graviers, à la sortie d'Ascari. Chez Audi, Bortoleto est victime d'un problème moteur et doit rentrer au garage. La hiérarchie reste quant à elle la même jusqu'au drapeau à damier.

Il est à noter qu'au petit jeu de la comparaison avec la réglementation à effet de sol, le meilleur temps des EL2 à Monza en 2022 - première année du cycle réglementaire précédent - était de 1'21"664 alors que, pour les monoplaces 2025 - dernière campagne du cycle réglementaire précédent -, la meilleure marque était de 1'19"878 dans la seconde séance du vendredi.

Lire aussi :

Italy GP d'Italie - Essais Libres 2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

1'22.559

   S 252.604
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.120

1'22.679

 0.120 S 252.238
3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.141

1'22.700

 0.021 S 252.174
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 25

+0.384

1'22.943

 0.243 S 251.435
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 27

+0.457

1'23.016

 0.073 S 251.214
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.469

1'23.028

 0.012 S 251.177
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 26

+0.790

1'23.349

 0.321 S 250.210
8 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 29

+0.811

1'23.370

 0.021 S 250.147
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 30

+0.818

1'23.377

 0.007 S 250.126
10 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 29

+0.896

1'23.455

 0.078 S 249.892
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.060

1'23.619

 0.164 S 249.402
12 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 37

+1.101

1'23.660

 0.041 S 249.280
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 28

+1.173

1'23.732

 0.072 S 249.066
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 27

+1.214

1'23.773

 0.041 S 248.944
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.217

1'23.776

 0.003 H 248.935
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+1.294

1'23.853

 0.077 S 248.706
17 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 30

+1.341

1'23.900

 0.047 S 248.567
18 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 30

+1.848

1'24.407

 0.507 S 247.074
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 18

+2.468

1'25.027

 0.620 S 245.272
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 28

+2.523

1'25.082

 0.055 S 245.114
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 28

+2.590

1'25.149

 0.067 S 244.921
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 27

+2.694

1'25.253

 0.104 S 244.622
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