EL2 - Russell tempère les ardeurs des tifosi dans le chaudron de Monza

La seconde séance d'essais libres du GP d'Italie 2026 de F1 a vu la Mercedes de George Russell signer le meilleur temps, devant la Ferrari de Charles Leclerc et l'autre W17 de Kimi Antonelli.

Il fait toujours très chaud du côté de Monza, avec 33°C et 56°C sur la piste au moment de démarrer la seconde séance d'essais. Après avoir laissé leur place à des "rookies" en EL1, Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly - qui a entre-temps perdu un podium à son palmarès - et Sergio Pérez sont en piste.

La première référence est fixée par Kimi Antonelli, avec un chrono de 1'23"417 en pneus durs (blancs), 0"017 devant son équipier chez Mercedes, George Russell (durs, bande blanche) et 0"055 devant Charles Leclerc (mediums, jaune). Les montes pneumatiques se partagent d'ailleurs principalement entre ces deux gommes en ce début de roulage, Lance Stroll faisant exception avec ses tendres (bande rouge).

L'incident est évité de peu, après un petit quart d'heure de séance, quand Lando Norris doit quitter en partie la piste pour ne pas percuter le Canadien, au ralenti dans la zone de freinage de la première chicane. Les commissaires ne tardent pas à se saisir de cette situation litigieuse et à déclencher une enquête.

Les rouges sont de sortie

Peu après, Russell s'empare des commandes en 1'23"202, toujours armé des durs, alors qu'Arvid Lindblad figure à une étonnante troisième place provisoire, à 0"266. Après une première tentative en pneus tendres avortée en raison d'un "idiot" - à savoir Gabriel Bortoleto - devant lui dans la Parabolique, Antonelli est le premier à passer sous la barre des 1'23, en signant 1'22"700.

Russell ne tarde pas à répliquer, en améliorant le meilleur temps provisoire de 0"014 - non sans se faire une petite frayeur à la sortie d'Ascari -, lui aussi avec les gommes les plus tendres. Après un court passage de Leclerc aux commandes, le Britannique de Mercedes abaisse à nouveau la référence, en 1'22"559.

Lewis Hamilton, cinquième à quasiment une demi-seconde, tire tout droit à la première chicane dans l'une de ses tentatives et doit en passer par le gymkhana de l'échappatoire, entre les blocs de polystyrène. Vient alors le moment des simulations de longs relais, dans des conditions toujours très chaudes (34°C dans l'air, 54°C au sol).

Parmi les principaux faits marquants de la fin de séance, l'on note un tête-à-queue pour Leclerc à la sortie de la seconde chicane, sans gravité toutefois, et une belle frayeur pour Franco Colapinto, passé par les graviers, à la sortie d'Ascari. Chez Audi, Bortoleto est victime d'un problème moteur et doit rentrer au garage. La hiérarchie reste quant à elle la même jusqu'au drapeau à damier.

Il est à noter qu'au petit jeu de la comparaison avec la réglementation à effet de sol, le meilleur temps des EL2 à Monza en 2022 - première année du cycle réglementaire précédent - était de 1'21"664 alors que, pour les monoplaces 2025 - dernière campagne du cycle réglementaire précédent -, la meilleure marque était de 1'19"878 dans la seconde séance du vendredi.