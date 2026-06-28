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Tous les résultats et classements du Grand Prix d'Autriche F1 2026

Découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix d'Autriche, huitième manche de la saison 2026 de Formule 1.

Basile Davoine
Publié:
George Russell, Mercedes

Photo de : Joe Klamar / Getty Images

Grand Prix d'Autriche

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 71

-

     2 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 71

+1.611

1.611

 1.611   2 18   Red Bull Red Bull
3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 71

+1.986

1.986

 0.375   2 15   Mercedes Mercedes
4 Australia O. Piastri McLaren 81 71

+21.809

21.809

 19.823   2 12   McLaren Mercedes
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 71

+26.393

26.393

 4.584   3 10   Ferrari Ferrari
6 France I. Hadjar Red Bull 6 71

+29.399

29.399

 3.006   2 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 71

+31.505

31.505

 2.106   2 6   McLaren Mercedes
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 71

+45.659

45.659

 14.154   3 4   Ferrari Ferrari
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 70

1 lap

     2 2   RB Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 70

1 lap

     2 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 70

1 lap

     2     Audi Audi
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 70

1 lap

     2     Audi Audi
13 France P. Gasly Alpine 10 70

1 lap

     3     Alpine Mercedes
14 United Kingdom O. Bearman Haas 87 70

1 lap

     2     Haas Ferrari
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 70

1 lap

     2     Alpine Mercedes
16 France E. Ocon Haas 31 69

2 laps

     2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 69

2 laps

     2     Williams Mercedes
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 68

3 laps

     2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 45

26 laps

     2   Abandon Aston Martin Honda
dnf Spain C. Sainz Jr Williams 55 23

48 laps

     1   Abandon Williams Mercedes
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 4

67 laps

     1   Abandon Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 2

69 laps

     1   Abandon Cadillac Ferrari
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours en course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 59

1'10.374

   H 221.297
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 57

+0.109

1'10.483

 0.109 H 220.955
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 45

+0.221

1'10.595

 0.112 H 220.604
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 67

+0.232

1'10.606

 0.011 S 220.570
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 55

+0.278

1'10.652

 0.046 H 220.426
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 49

+0.309

1'10.683

 0.031 H 220.330
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 45

+0.572

1'10.946

 0.263 H 219.513
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 42

+0.573

1'10.947

 0.001 H 219.510
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 54

+1.092

1'11.466

 0.519 S 217.916
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 55

+1.173

1'11.547

 0.081 M 217.669
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 56

+1.213

1'11.587

 0.040 M 217.547
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 55

+1.260

1'11.634

 0.047 H 217.405
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 49

+1.421

1'11.795

 0.161 M 216.917
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 59

+1.492

1'11.866

 0.071 H 216.703
15 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 54

+1.833

1'12.207

 0.341 M 215.679
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 52

+2.127

1'12.501

 0.294 S 214.805
17 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 37

+2.605

1'12.979

 0.478 H 213.398
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 43

+2.763

1'13.137

 0.158 H 212.937
19 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 22

+3.320

1'13.694

 0.557 M 211.327
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 30

+3.422

1'13.796

 0.102 S 211.035
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 3

+4.074

1'14.448

 0.652 M 209.187
Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyK. AntonelliMercedes 171 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 - - - - - - - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 131 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 - - - - - - - - - - - - -
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 - - - - - - - - - - - - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - -
6 MonacoC. LeclercFerrari 79 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 - - - - - - - - - - - - -
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 - - - - - - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull 42 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 - - - - - - - - - - - - -
9 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - - -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 - - - - - - - - - - - - -
11 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16 - 1 - 6 8 - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 - - - - - - - - - - - - -
14 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40 - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18 - - - - - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26 - - - - - - - - - - - - -
5 FranceAlpine 57 1 9 6 7 12 15 7 - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyRacing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3 - - - - - - - - - - - - -
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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