Tous les résultats et classements du Grand Prix d'Autriche F1 2026
Découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix d'Autriche, huitième manche de la saison 2026 de Formule 1.
Photo de : Joe Klamar / Getty Images
Grand Prix d'Autriche
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Constructeur
|Moteur
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|71
|
-
|2
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|71
|
+1.611
1.611
|1.611
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|K. Antonelli Mercedes
|12
|71
|
+1.986
1.986
|0.375
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|71
|
+21.809
21.809
|19.823
|2
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|71
|
+26.393
26.393
|4.584
|3
|10
|Ferrari
|Ferrari
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|71
|
+29.399
29.399
|3.006
|2
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|L. Norris McLaren
|1
|71
|
+31.505
31.505
|2.106
|2
|6
|McLaren
|Mercedes
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|71
|
+45.659
45.659
|14.154
|3
|4
|Ferrari
|Ferrari
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|70
|
1 lap
|2
|2
|RB
|Red Bull
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|70
|
1 lap
|2
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|70
|
1 lap
|2
|Audi
|Audi
|12
|N. Hülkenberg Audi
|27
|70
|
1 lap
|2
|Audi
|Audi
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|70
|
1 lap
|3
|Alpine
|Mercedes
|14
|O. Bearman Haas
|87
|70
|
1 lap
|2
|Haas
|Ferrari
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|70
|
1 lap
|2
|Alpine
|Mercedes
|16
|E. Ocon Haas
|31
|69
|
2 laps
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|69
|
2 laps
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|F. Alonso Aston Martin
|14
|68
|
3 laps
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|45
|
26 laps
|2
|Abandon
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|C. Sainz Jr Williams
|55
|23
|
48 laps
|1
|Abandon
|Williams
|Mercedes
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|4
|
67 laps
|1
|Abandon
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|2
|
69 laps
|1
|Abandon
|Cadillac
|Ferrari
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours en course
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tour
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|59
|
1'10.374
|H
|221.297
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|57
|
+0.109
1'10.483
|0.109
|H
|220.955
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|45
|
+0.221
1'10.595
|0.112
|H
|220.604
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|67
|
+0.232
1'10.606
|0.011
|S
|220.570
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|55
|
+0.278
1'10.652
|0.046
|H
|220.426
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|49
|
+0.309
1'10.683
|0.031
|H
|220.330
|7
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|45
|
+0.572
1'10.946
|0.263
|H
|219.513
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|42
|
+0.573
1'10.947
|0.001
|H
|219.510
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|54
|
+1.092
1'11.466
|0.519
|S
|217.916
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|55
|
+1.173
1'11.547
|0.081
|M
|217.669
|11
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|56
|
+1.213
1'11.587
|0.040
|M
|217.547
|12
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|55
|
+1.260
1'11.634
|0.047
|H
|217.405
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|49
|
+1.421
1'11.795
|0.161
|M
|216.917
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|59
|
+1.492
1'11.866
|0.071
|H
|216.703
|15
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|54
|
+1.833
1'12.207
|0.341
|M
|215.679
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|52
|
+2.127
1'12.501
|0.294
|S
|214.805
|17
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|37
|
+2.605
1'12.979
|0.478
|H
|213.398
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|43
|
+2.763
1'13.137
|0.158
|H
|212.937
|19
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|22
|
+3.320
1'13.694
|0.557
|M
|211.327
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|30
|
+3.422
1'13.796
|0.102
|S
|211.035
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|3
|
+4.074
1'14.448
|0.652
|M
|209.187
|Voir les résultats complets
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|171
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|131
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|125
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|O. PiastriMcLaren
|80
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|L. NorrisMcLaren
|79
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|C. LeclercFerrari
|79
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|M. VerstappenRed Bull
|73
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull
|42
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|30
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|16
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|14
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|N. HülkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat Constructeurs
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|302
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|204
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|159
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull
|115
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Alpine
|57
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Racing Bulls
|44
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Audi
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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