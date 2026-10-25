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Formule 1 GP des États-Unis

Tous les résultats et classements du Grand Prix des États-Unis F1 2026

Après la victoire de Kimi Antonelli (Mercedes), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix des États-Unis.

Basile Davoine

Publié: 25 oct. 2026, 22:10

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1 K. Antonelli Mercedes 12 56

-

1 25 Mercedes Mercedes 2 C. Leclerc Ferrari 16 56

+13.078

13.078

13.078 2 18 Ferrari Ferrari 3 M. Verstappen Red Bull 3 56

+17.485

17.485

4.407 2 15 Red Bull Red Bull 4 L. Hamilton Ferrari 44 56

+18.515

18.515

1.030 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 56

+30.521

30.521

12.006 1 10 McLaren Mercedes 6 I. Hadjar Red Bull 6 56

+34.373

34.373

3.852 1 8 Red Bull Red Bull 7 O. Piastri McLaren 81 56

+52.674

52.674

18.301 1 6 McLaren Mercedes 8 G. Russell Mercedes 63 56

+54.303

54.303

1.629 1 4 Mercedes Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 56

+1'19.183

1'19.183

24.880 1 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 56

+1'27.516

1'27.516

8.333 1 1 Alpine Mercedes 11 N. Hülkenberg Audi 27 56

+1'34.945

1'34.945

7.429 1 Audi Audi 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 55

1 lap

2 RB Red Bull 13 G. Bortoleto Audi 5 55

1 lap

2 Audi Audi 14 E. Ocon Haas 31 55

1 lap

1 Haas Ferrari 15 L. Stroll Aston Martin 18 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 16 F. Alonso Aston Martin 14 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 17 A. Albon Williams 23 55

1 lap

2 Williams Mercedes 18 C. Sainz Jr Williams 55 55

1 lap

2 Williams Mercedes 19 S. Pérez Cadillac 11 55

1 lap

1 Cadillac Ferrari dnf V. Bottas Cadillac 77 48

1 Abandon Cadillac Ferrari dnf F. Colapinto Alpine 43 35

2 Abandon Alpine Mercedes dnf O. Bearman Haas 87 24

3 Abandon Haas Ferrari Voir les résultats complets

Meilleurs tours

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 42

1'37.976

H 202.567 2 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 53

+0.417

1'38.393

0.417 S 201.709 3 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 48

+0.481

1'38.457

0.064 H 201.578 4 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 55

+1.110

1'39.086

0.629 H 200.298 5 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 54

+1.255

1'39.231

0.145 M 200.006 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 44

+1.423

1'39.399

0.168 H 199.668 7 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 43

+1.446

1'39.422

0.023 S 199.621 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 56

+1.676

1'39.652

0.230 H 199.161 9 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 43

+1.835

1'39.811

0.159 H 198.843 10 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 53

+1.865

1'39.841

0.030 S 198.784 11 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+1.952

1'39.928

0.087 H 198.610 12 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 43

+2.213

1'40.189

0.261 S 198.093 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 55

+2.217

1'40.193

0.004 H 198.085 14 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 53

+2.347

1'40.323

0.130 H 197.829 15 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+2.352

1'40.328

0.005 H 197.819 16 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 41

+2.377

1'40.353

0.025 S 197.769 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+3.111

1'41.087

0.734 S 196.333 18 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+3.156

1'41.132

0.045 H 196.246 19 E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 23

+3.442

1'41.418

0.286 H 195.693 20 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 55

+3.704

1'41.680

0.262 H 195.188 21 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 32

+4.036

1'42.012

0.332 S 194.553 22 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 4

+4.131

1'42.107

0.095 S 194.372 Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points 1 K. AntonelliMercedes 365 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 2 G. RussellMercedes 242 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 3 L. HamiltonFerrari 241 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 4 M. VerstappenRed Bull 236 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 5 C. LeclercFerrari 233 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 6 L. NorrisMcLaren 211 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 7 O. PiastriMcLaren 144 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 8 I. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 9 L. LawsonRacing Bulls 77 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 10 P. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 11 A. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - 12 F. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 13 O. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - 14 N. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - 15 G. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 16 E. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - 17 F. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - 18 C. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - 19 A. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - 20 Y. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 21 L. StrollAston Martin - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 V. BottasCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 S. PérezCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 607 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 2 Ferrari 474 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 3 Red Bull 355 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 4 McLaren 355 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 5 Racing Bulls 102 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 Alpine 69 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 7 Haas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 8 Audi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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