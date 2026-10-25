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Formule 1 GP des États-Unis

Tous les résultats et classements du Grand Prix des États-Unis F1 2026

Après la victoire de Kimi Antonelli (Mercedes), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix des États-Unis.

Basile Davoine

Publié: 25 oct. 2026, 22:10

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Course

Toutes les statistiques

 

Pos. Pilote #   Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes MGP W17 56

-

    1 25   Mercedes Mercedes 2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari SF-26 56

+13.078

13.078

13.078   2 18   Ferrari Ferrari 3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Racing RB22 56

+17.485

17.485

4.407   2 15   Red Bull Red Bull 4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari SF-26 56

+18.515

18.515

1.030   2 12   Ferrari Ferrari 5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren MCL40 56

+30.521

30.521

12.006   1 10   McLaren Mercedes 6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Racing RB22 56

+34.373

34.373

3.852   1 8   Red Bull Red Bull 7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren MCL40 56

+52.674

52.674

18.301   1 6   McLaren Mercedes 8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes MGP W17 56

+54.303

54.303

1.629   1 4   Mercedes Mercedes 9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 Racing Bulls VCARB03 56

+1'19.183

1'19.183

24.880   1 2   RB Red Bull 10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine A526 56

+1'27.516

1'27.516

8.333   1 1   Alpine Mercedes 11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi R26 56

+1'34.945

1'34.945

7.429   1     Audi Audi 12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 Racing Bulls VCARB03 55

1 lap

    2     RB Red Bull 13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi R26 55

1 lap

    2     Audi Audi 14 France E. Ocon Haas 31 Haas VF-26 55

1 lap

    1     Haas Ferrari 15 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin AMR26 55

1 lap

    2     Aston Martin Honda 16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin AMR26 55

1 lap

    2     Aston Martin Honda 17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams FW48 55

1 lap

    2     Williams Mercedes 18 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams FW48 55

1 lap

    2     Williams Mercedes 19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac 55

1 lap

    1     Cadillac Ferrari dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac 48

 

    1   Abandon Cadillac Ferrari dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine A526 35

 

    2   Abandon Alpine Mercedes dnf United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas VF-26 24

 

    3   Abandon Haas Ferrari Voir les résultats complets

Meilleurs tours

Toutes les statistiques

 

Pos. Pilote #   Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h 1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari SF-26 Ferrari Ferrari 42

1'37.976

  H 202.567 2 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi R26 Audi Audi 53

+0.417

1'38.393

0.417 S 201.709 3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari SF-26 Ferrari Ferrari 48

+0.481

1'38.457

0.064 H 201.578 4 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes MGP W17 Mercedes Mercedes 55

+1.110

1'39.086

0.629 H 200.298 5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Racing RB22 Red Bull Red Bull 54

+1.255

1'39.231

0.145 M 200.006 6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Racing RB22 Red Bull Red Bull 44

+1.423

1'39.399

0.168 H 199.668 7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 Racing Bulls VCARB03 RB Red Bull 43

+1.446

1'39.422

0.023 S 199.621 8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 Racing Bulls VCARB03 RB Red Bull 56

+1.676

1'39.652

0.230 H 199.161 9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren MCL40 McLaren Mercedes 43

+1.835

1'39.811

0.159 H 198.843 10 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin AMR26 Aston Martin Honda 53

+1.865

1'39.841

0.030 S 198.784 11 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes MGP W17 Mercedes Mercedes 29

+1.952

1'39.928

0.087 H 198.610 12 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin AMR26 Aston Martin Honda 43

+2.213

1'40.189

0.261 S 198.093 13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine A526 Alpine Mercedes 55

+2.217

1'40.193

0.004 H 198.085 14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi R26 Audi Audi 53

+2.347

1'40.323

0.130 H 197.829 15 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren MCL40 McLaren Mercedes 19

+2.352

1'40.328

0.005 H 197.819 16 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams FW48 Williams Mercedes 41

+2.377

1'40.353

0.025 S 197.769 17 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine A526 Alpine Mercedes 33

+3.111

1'41.087

0.734 S 196.333 18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams FW48 Williams Mercedes 33

+3.156

1'41.132

0.045 H 196.246 19 France E. Ocon Haas 31 Haas VF-26 Haas Ferrari 23

+3.442

1'41.418

0.286 H 195.693 20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Cadillac Ferrari 55

+3.704

1'41.680

0.262 H 195.188 21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Cadillac Ferrari 32

+4.036

1'42.012

0.332 S 194.553 22 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas VF-26 Haas Ferrari 4

+4.131

1'42.107

0.095 S 194.372 Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States 1 ItalyK. AntonelliMercedes 365 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 2 United KingdomG. RussellMercedes 242 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 3 United KingdomL. HamiltonFerrari 241 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 4 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 236 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 5 MonacoC. LeclercFerrari 233 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 6 United KingdomL. NorrisMcLaren 211 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 7 AustraliaO. PiastriMcLaren 144 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 8 FranceI. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 77 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 10 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - 12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 13 United KingdomO. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - 14 GermanyN. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - 15 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - 17 SpainF. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - 18 SpainC. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - 19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - 20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States 1 GermanyMercedes 607 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 2 ItalyFerrari 474 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 3 AustriaRed Bull 355 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 4 United KingdomMcLaren 355 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 5 ItalyRacing Bulls 102 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 FranceAlpine 69 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 7 United StatesHaas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 8 GermanyAudi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - 10 United KingdomAston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - 11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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