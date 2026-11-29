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Formule 1 GP du Qatar

Tous les résultats et classements du Grand Prix du Qatar F1 2026

Après la victoire de Kimi Antonelli (Mercedes), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix du Qatar.

Basile Davoine

Publié: 29 nov. 2026, 17:44

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Photo de : Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1

K. Antonelli Mercedes

12 57

-

2 25 Mercedes Mercedes 2

G. Russell Mercedes

63 57

+31.476

31.476

31.476 2 18 Mercedes Mercedes 3

O. Piastri McLaren

81 57

+33.017

33.017

1.541 2 15 McLaren Mercedes 4

M. Verstappen Red Bull

3 57

+34.254

34.254

1.237 2 12 Red Bull Red Bull 5

L. Norris McLaren

1 57

+39.131

39.131

4.877 2 10 McLaren Mercedes 6

L. Hamilton Ferrari

44 57

+57.518

57.518

18.387 2 8 Ferrari Ferrari 7

C. Leclerc Ferrari

16 57

+58.001

58.001

0.483 2 6 Ferrari Ferrari 8

I. Hadjar Red Bull

6 57

+59.323

59.323

1.322 2 4 Red Bull Red Bull 9

L. Lawson Racing Bulls

30 56

1 lap

2 2 RB Red Bull 10

G. Bortoleto Audi

5 56

1 lap

2 1 Audi Audi 11

O. Bearman Haas

87 56

1 lap

2 Haas Ferrari 12

N. Hülkenberg Audi

27 56

1 lap

2 Audi Audi 13

F. Colapinto Alpine

43 56

1 lap

2 Alpine Mercedes 14

P. Gasly Alpine

10 56

1 lap

2 Alpine Mercedes 15

C. Sainz Jr Williams

55 56

1 lap

2 Williams Mercedes 16

R. Câmara Haas

51 56

1 lap

2 Haas Ferrari 17

A. Albon Williams

23 55

2 laps

2 Williams Mercedes 18

S. Pérez Cadillac

11 55

2 laps

2 Cadillac Ferrari 19

V. Bottas Cadillac

77 54

3 laps

2 Cadillac Ferrari dnf

F. Alonso Aston Martin

14 34

23 laps

2 Abandon Aston Martin Honda dnf

L. Stroll Aston Martin

18 25

32 laps

3 Abandon Aston Martin Honda dnf

A. Lindblad Racing Bulls

41 12

45 laps

1 Abandon RB Red Bull Voir les résultats complets

Meilleurs tours

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h 1

K. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 37

1'25.407

H 228.416 2

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 57

+0.735

1'26.142

0.735 H 226.467 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 41

+0.764

1'26.171

0.029 M 226.391 4

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 53

+0.999

1'26.406

0.235 H 225.775 5

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 37

+1.037

1'26.444

0.038 H 225.676 6

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 52

+1.064

1'26.471

0.027 H 225.606 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 35

+1.126

1'26.533

0.062 M 225.444 8

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 42

+1.286

1'26.693

0.160 H 225.028 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 48

+1.315

1'26.722

0.029 M 224.953 10

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 43

+1.885

1'27.292

0.570 H 223.484 11

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 56

+1.889

1'27.296

0.004 H 223.474 12

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi 39

+2.126

1'27.533

0.237 M 222.869 13

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 39

+2.189

1'27.596

0.063 M 222.708 14

O. Bearman Haas

87 Haas Ferrari 33

+2.337

1'27.744

0.148 H 222.333 15

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 49

+2.521

1'27.928

0.184 M 221.867 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 40

+3.091

1'28.498

0.570 H 220.438 17

C. Sainz Jr Williams

55 Williams Mercedes 56

+3.132

1'28.539

0.041 H 220.336 18

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 47

+3.150

1'28.557

0.018 M 220.292 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 20

+3.902

1'29.309

0.752 M 218.437 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 12

+4.807

1'30.214

0.905 M 216.245 21

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 6

+5.154

1'30.561

0.347 M 215.417 22

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 12

+5.156

1'30.563

0.002 H 215.412 Voir les résultats complets

Historique de pneus

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur 1 2 3 1

K. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes

M : 11

H : 24

H : 22

2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes

M : 11

H : 23

H : 23

3

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes

M : 11

H : 22

M : 24

4

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull

M : 11

H : 20

H : 26

5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes

M : 11

H : 27

M : 19

6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari

M : 16

H : 21

H : 20

7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari

M : 15

H : 15

H : 27

8

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull

M : 11

H : 20

H : 26

9

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull

M : 16

H : 15

H : 25

10

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi

M : 9

H : 21

M : 26

11

O. Bearman Haas

87 Haas Ferrari

M : 13

M : 18

H : 25

12

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi

M : 10

H : 27

M : 19

13

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes

H : 27

H : 19

M : 10

14

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes

M : 14

H : 27

H : 15

15

C. Sainz Jr Williams

55 Williams Mercedes

M : 11

H : 20

H : 25

16

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari

M : 10

H : 27

M : 19

17

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes

M : 16

H : 17

H : 22

18

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari

H : 21

H : 24

M : 10

19

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari

M : 9

H : 21

H : 24

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda

M : 18

M : 16

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda

M : 8

M : 16

H : 1

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull

M : 12

Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points 1

K. AntonelliMercedes

427 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 12/4 25/1 - 2

M. VerstappenRed Bull

316 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 25/1 12/4 - 3

G. RussellMercedes

282 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 2/9 18/2 - 4

L. HamiltonFerrari

275 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 6/7 8/6 - 5

L. NorrisMcLaren

274 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 18/2 10/5 - 6

C. LeclercFerrari

256 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 1/10 6/7 - 7

O. PiastriMcLaren

182 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 15/3 15/3 - 8

I. HadjarRed Bull

126 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - 4/8 - 9

L. LawsonRacing Bulls

91 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - 2/9 - 10

P. GaslyAlpine

52 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - 10/5 - - 11

A. LindbladRacing Bulls

38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12

F. ColapintoAlpine

35 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - 8/6 - - 13

O. BearmanHaas

23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14

G. BortoletoAudi

15 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - 1/10 - 15

N. HülkenbergAudi

14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - - 16

C. Sainz JrWilliams

11 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 4/8 - - 17

E. OconHaas

7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 18

F. AlonsoAston Martin

7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 19

A. AlbonWilliams

5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20

Y. TsunodaRacing Bulls

1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21

R. HirakawaHaas

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22

L. StrollAston Martin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

V. BottasCadillac

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24

S. PérezCadillac

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

R. CâmaraHaas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 709 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 22 14 43 - 2 Ferrari 531 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 6 7 14 - 3 Red Bull 456 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 27 33 25 16 - 4 McLaren 456 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 10 33 33 25 - 5 Racing Bulls 116 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 6 - 2 - 6 Alpine 87 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 - - 18 - - 7 Haas 31 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 1 - - - - 8 Audi 29 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 4 1 - 1 - 9 Williams 16 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - 4 - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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