Bientôt un nouveau look pour les Formule E

La Formule E a dévoilé un petit aperçu des changements qui vont être apportés au kit aérodynamique des monoplaces à partir de la saison prochaine. Ce nouveau package baptisé Gen2EVO sera présenté dans sa totalité la semaine prochaine, mais une première tendance se confirme. Après deux saisons d'utilisation, l'actuelle base Gen2 commune à tous les concurrents évoluera pour la campagne 2020-2021 avec notamment la disparition des passages de roue fermés, jusque-là caractéristiques de la seconde génération.

L'aileron avant sera également très différent, et l'image publiée par la Formule E laisse penser qu'il a été ramené vers les roues avant par rapport au design actuel, et qu'il sera surplombé d'un nez surélevé. D'après les informations obtenues par Motorsport.com, cet aileron se recourbera vers le haut en ses extrémités mais ne viendra pas se rattacher au nez, comme c'était le cas sur les monoplaces de l'ère Gen1.

Une Formule E de la première génération.

Toute cette zone au niveau de l'aileron avant devrait être plus vulnérable et moins pardonner le moindre contact, ce qui constitue une volonté assumée des dirigeants de la discipline afin de réduire le nombre d'accrochages en piste, ceux-ci étant en recrudescence depuis le lancement de la Gen2 en 2018-2019. Il s'agit d'un objectif prioritaire fixé à la fois par la Formule E et par la FIA, et annoncé depuis plus d'un an maintenant. Avec ce nouveau design de nez et d'aileron avant, si un pilote endommage cette partie de la monoplace, il recevra un drapeau noir et orange qui le contraindra à passer par les stands pour réparer les dégâts.

Plus globalement, les changements engendrés par le package Gen2EVO devraient créer un design général plus épuré et un aspect plus traditionnel pour les monoplaces. Toutes ces nouveautés seront dévoilées le mardi 4 février avant une présentation physique à l'occasion du Salon international de l'automobile de Genève au mois de mars. Cette évolution utilisée lors des deux prochaines saisons fera la transition avec l'arrivée de la Gen3, programmée pour 2022-2023.

Avec Alex Kalinauckas