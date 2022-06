La Suisse s'apprête à autoriser les compétitions sur circuit

Charger le lecteur audio

À la suite du drame des 24 Heures du Mans 1955, la Suisse a banni les compétitions sur circuit, une interdiction qui a perduré malgré les immenses progrès dans la sécurité. Le Conseil fédéral, détenteur du pouvoir exécutif dans le pays, a néanmoins la possibilité d'autoriser certaines épreuves, ce qui a permis l'organisation de courses de côte et de plusieurs E-Prix de Formule E, à Zurich puis Berne.

Au cours des dernières décennies, cette interdiction a néanmoins compliqué les parcours de pilotes suisses, contraints de s'exiler très jeunes pour poursuivre leur carrière, mais elle est sur le point d'être levée. Le Conseil national et le Conseil des États, les deux chambres parlementaires suisses, ont validée la suppression de l'article ces derniers jours.

La mesure n'est pas encore appliquée puisqu'elle est au cœur d'une révision des lois sur la circulation routière comprenant d'autres articles toujours en débat, mais un dénouement est attendu d'ici deux semaines.

Aucune épreuve n'est prévue à court terme

Sur quatre comme sur deux roues, les pilotes devraient donc bientôt avoir le droit à la compétition sur piste... mais ces dernières manquent naturellement à l'appel après près de 70 ans d'interdiction. Différents projets de circuits permanents ont été lancés ces dernières années, sans se concrétiser.

Le dernier Grand Prix de Suisse... ne s'est pas déroulé en Suisse mais à Dijon

Un autre frein réside dans la frilosité de la Suisse d'accueillir tout type de compétition. "La question qui se pose, alors que l’on parle protection du climat, environnement, bruit et durabilité, c’est de savoir si c’est le moment adéquat pour autoriser des compétitions en circuit avec des véhicules à moteur thermique", a déclaré la parlementaire Simonetta Sommaruga selon le quotidien Le Matin.

"Est-ce le signal que vous voulez donner ? L’avis du Conseil fédéral est clair : non, certainement pas. Nous avons rendu possible l’organisation de courses de voitures électriques parce qu’elles représentent une forme de nouvelle technologie et qu’elles permettent au public de se rendre compte du développement de ces technologies."

Il faudra donc probablement attendre longtemps pour revoir un Grand Prix de Suisse de Formule 1, le dernier s'étant déroulé à... Dijon, en 1982, en raison de l'interdiction en vigueur depuis 1956. Quand les sports mécaniques étaient encore autorisés sur circuit, le circuit de Bremgarten, aujourd'hui à l'abandon, a accueilli la F1 et les 500cc à plusieurs reprises.