Bautista et Rea dos à dos à Estoril

Charger le lecteur audio

Course 1 - Bautista in extremis

Lors de la première course du week-end à Estoril, un duo de tête s'est échappé, formé par le poleman Jonathan Rea et par le champion en titre Toprak Razgatlioglu. Après avoir chuté au quatrième rang, Álvaro Bautista s'est bien repris en dépassant Andrea Locatelli avant de revenir sur le duo de tête, qui a perdu du temps dans son mano a mano.

Au 16e tour, Razgatlioglu a protégé l'intérieur au freinage du premier virage, forçant Rea à élargir, et Bautista en a profité pour passer deuxième. L'Espagnol a ensuite maintenu la pression sur le leader, qui s'est d'abord parfaitement défendu, à nouveau au virage 1 dans le dernier tour. Sauf que sa sortie de courbe n'a pas été suffisamment bonne dans le tout dernier virage, ouvrant la porte à la victoire in extremis de Bautista, pour 126 millièmes de seconde.

Rea a pris la troisième place à près de cinq secondes des deux hommes, devançant Locatelli et les deux Honda de Xavi Vierge et Iker Lecuona. Alex Lowes, Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi et le Français Loris Baz ont complété le top 10 à l'arrivée.

Course 2 - Rea rend la monnaie à Bautista

Dimanche matin, la Course Superpole a été remportée par Rea, face à un Razgatlioglu qui a de nouveau subi la loi d'un adversaire dans le dernier tour. Bautista a pris la troisième place devant Lecuona et Locatelli.

La journée de dimanche a tourné à l'avantage de Rea à Estoril.

Capable de doubler Rea pour la tête de la deuxième course après 14 des 21 tours, Bautista semblait bien parti pour s'imposer une deuxième fois dans le week-end, mais le pilote Kawasaki est revenu à la charge dans les derniers instants. Il a fallu plusieurs tentatives à Rea, au virage 1 puis au virage 6, et c'est dans le virage 7 qu'il a finalement lancé une offensive plus tranchante, conclue quelques courbes plus tard pour s'emparer des commandes et ne plus les lâcher.

La première partie de course avait été le théâtre d'un duel entre Rea et Razgatlioglu, qui a finalement dû céder du terrain par la suite, le Turc se contentant ainsi de la troisième place devant Alex Lowes, Locatelli, Lecuona et Bassani. Loris Baz a terminé 12e de cette deuxième course, et Christophe Ponsson 16e.

Au championnat, Bautista conserve la tête avec une avance de 17 points sur Rea. Troisième, Razgatlioglu accuse un retard de 52 points sur le leader désormais.