LIVE F1 - Suivez le Grand Prix d'Italie en direct

Quatorzième manche de la saison 2023, le Grand Prix d'Italie est le rendez-vous le plus important pour Ferrari. Le Cheval cabré roule à domicile et bénéficie du soutient des quelques dizaines de milliers de tifosi survoltés sur place.

Et cette année, l'on retrouve une Ferrari en pole position ! Carlos Sainz s'est chargé de déloger Max Verstappen dans les derniers instants des qualifications, reléguant le pilote Red Bull à 13 millièmes de seconde. Lui aussi dans la course pour la pole, Charles Leclerc s'est contenté du troisième temps, à 67 millièmes de son coéquipier.

Compte tenu du rythme affiché par la Scuderia et son rival Red Bull tout au long du week-end, il est certain que la victoire reviendra à l'une de ces deux équipes. La lutte pour les places d'honneur est cependant plus disputée, Mercedes, Aston Martin, McLaren et même Williams pouvant tous prétendre à une place dans le top 5.

En revanche, la situation est beaucoup plus compliquée pour Alpine, qui a vu ses deux pilotes être éliminés en Q1 le samedi. Le tracé de Monza, réputé pour être le temple de la vitesse, ne met pas en valeur les qualités de l'A523, reste à savoir s'il sera possible pour Pierre Gasly, ancien vainqueur sur cette piste, et Esteban Ocon de sauver les meubles en course en remontant dans le top 10.

Les 10 derniers vainqueurs du GP d'Italie